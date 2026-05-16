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"Levaram uma surra" - Jamie Carragher critica duramente o Liverpool e seus "jogadores fracos" após a derrota para o Aston Villa
Carragher não mede palavras após o desastre em Villa Park
A fase ruim do Liverpool no final da temporada atingiu um novo ponto baixo na noite de sexta-feira, quando o time foi humilhado pela equipe de Unai Emery. O placar de 4 a 2 mal reflete o que realmente aconteceu em uma partida em que os visitantes foram claramente inferiores, levando Carragher a fazer uma avaliação contundente do espírito da equipe.
“O Liverpool tem jogadores fracos demais — física e mentalmente — e isso precisa ser corrigido”, disse Carragher enquanto atuava como co-comentarista da Sky Sports. “Parece que Arne Slot será o homem que terá que resolver isso na próxima temporada. Mas esse resultado não ajuda em nada em relação ao que os torcedores estão sentindo sobre a situação dele no momento. O Liverpool não se destaca em nada. Eles parecem um time realmente muito mediano. Foram completamente massacrados.”
- AFP
Records defensivos são quebrados em uma temporada de pesadelo
As estatísticas por trás do declínio do Liverpool são impressionantes, já que o time sofreu 52 gols na Premier League nesta temporada. Esse é o maior número já registrado em uma temporada de 38 jogos, o que destaca um colapso total da solidez defensiva que antes caracterizava o clube.
Carragher acredita que o declínio de jogadores-chave expôs a falta de qualidade do elenco, mencionando notavelmente a forma do capitão. “É a primeira temporada em que vejo Virgil van Dijk parecer humano — e isso afetou os outros. Quando você olha para os companheiros dele, as pessoas me dizem como eles são bons. Mas quando Van Dijk não está no seu melhor, às vezes você precisa que eles se destaquem e o ajudem um pouco. Isso não acontece”, acrescentou Carragher.
A má fase do Slot fora de casa continua
Um dos aspectos mais preocupantes da equipe de Slot nesta temporada tem sido a incapacidade do clube de ter um bom desempenho fora de casa contra os times de ponta do campeonato. Os Reds não conseguiram vencer nenhuma partida fora de casa contra times que estão atualmente entre os nove primeiros, um histórico que, segundo Carragher, destaca uma significativa falta de personalidade no vestiário.
“Quando você olha para esses resultados fora de casa, eu sempre acho que isso diz muito sobre a personalidade e o caráter da equipe”, disse Carragher. “Na verdade, não consigo acreditar que o Liverpool esteja em quinto lugar na liga. Pense no número de gols que eles sofreram, eles nunca parecem ameaçadores no ataque, e aquele histórico fora de casa — e o Liverpool está em quinto na Premier League? Uau.”
- AFP
O veredicto do técnico sobre um elenco em desintegração
O próprio técnico holandês foi igualmente crítico com seus jogadores após o apito final, admitindo que a equipe tem uma tendência a desmoronar sob pressão. Slot assistiu enquanto sua equipe perdia o controle no segundo tempo, apesar de um breve momento de esperança quando empataram o placar com um cabeceio de Van Dijk, afirmando: “Estávamos totalmente no jogo, talvez com todas as condições de conseguir um resultado, mas concordo que, depois que o placar ficou em 2 a 1, desmoronamos.” Mais tarde, ele acrescentou: “Depois do 2 a 1, o jogo escapou das nossas mãos. Antes disso, acho que começamos bem nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, depois tivemos o controle do jogo sem criar chances — mas essa não é a primeira vez nesta temporada.”