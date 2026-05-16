"Levaram uma surra" - Jamie Carragher critica duramente o Liverpool e seus "jogadores fracos" após a derrota para o Aston Villa

A fase ruim do Liverpool no final da temporada atingiu um novo ponto baixo na noite de sexta-feira, quando o time foi humilhado pela equipe de Unai Emery. O placar de 4 a 2 mal reflete o que realmente aconteceu em uma partida em que os visitantes foram claramente inferiores, levando Carragher a fazer uma avaliação contundente do espírito da equipe.

“O Liverpool tem jogadores fracos demais — física e mentalmente — e isso precisa ser corrigido”, disse Carragher enquanto atuava como co-comentarista da Sky Sports. “Parece que Arne Slot será o homem que terá que resolver isso na próxima temporada. Mas esse resultado não ajuda em nada em relação ao que os torcedores estão sentindo sobre a situação dele no momento. O Liverpool não se destaca em nada. Eles parecem um time realmente muito mediano. Foram completamente massacrados.”