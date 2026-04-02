"Levanta as mãos e vai se danar!" - John Obi Mikel, ícone do Chelsea, critica duramente Enzo Fernández por comentários sobre a transferência para o Real Madrid

A polêmica começou depois que o Chelsea foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain. Após uma humilhante derrota por 8 a 2 no placar agregado das oitavas de final, Fernández disse à ESPN Argentina, quando questionado se ainda seria jogador do Chelsea na próxima temporada: “Não sei. Meu foco está aqui por enquanto, temos oito partidas da Premier League para disputar e a FA Cup. Depois, a Copa do Mundo, e veremos o que acontece depois disso.”

A situação se agravou quando o meio-campista de 25 anos falou abertamente sobre sua admiração pela capital espanhola em meio a rumores de interesse do Real Madrid. Ele disse à LuzuTV: “Sempre digo [à minha esposa] que, se tivesse que escolher uma cidade para morar na Europa, eu realmente gostaria de Madrid. É muito parecida com Buenos Aires, também por causa da comida.”