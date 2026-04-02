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"Levanta as mãos e vai se danar!" - John Obi Mikel, ícone do Chelsea, critica duramente Enzo Fernández por comentários sobre a transferência para o Real Madrid
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Os comentários que provocaram a indignação
A polêmica começou depois que o Chelsea foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain. Após uma humilhante derrota por 8 a 2 no placar agregado das oitavas de final, Fernández disse à ESPN Argentina, quando questionado se ainda seria jogador do Chelsea na próxima temporada: “Não sei. Meu foco está aqui por enquanto, temos oito partidas da Premier League para disputar e a FA Cup. Depois, a Copa do Mundo, e veremos o que acontece depois disso.”
A situação se agravou quando o meio-campista de 25 anos falou abertamente sobre sua admiração pela capital espanhola em meio a rumores de interesse do Real Madrid. Ele disse à LuzuTV: “Sempre digo [à minha esposa] que, se tivesse que escolher uma cidade para morar na Europa, eu realmente gostaria de Madrid. É muito parecida com Buenos Aires, também por causa da comida.”
"Isso não é um líder!"
Em entrevista ao seu podcast “Obi One”, o vencedor da Liga dos Campeões expressou sua indignação com Fernández.
Mikel, que passou 11 anos de sucesso no oeste de Londres, ficou particularmente insatisfeito com o momento em que o vencedor da Copa do Mundo fez essas declarações. “Isso não é um líder”, disse Mikel. “É algo que, se você tem líderes, se você tem líderes que os jogadores respeitam e admiram, você não sairia por aí fazendo essas declarações.”
O Icon manda o meio-campista embora
Mikel ficou indignado com o fato de tais comentários terem sido feitos por um jogador que usava a braçadeira de capitão na ausência de outras figuras de referência. O nigeriano sugeriu que, se Fernández está insatisfeito com o projeto atual sob o comando de Liam Rosenior, ele deveria buscar uma saída imediata do clube.
“Você não faz essa declaração depois de termos sido eliminados de forma vergonhosa da Liga dos Campeões, usando a braçadeira de capitão”, acrescentou Mikel. “Nenhum jogador é maior do que o clube de futebol. Se ele está farto, que levante as mãos e vá se danar. E nós seguimos em frente.”
- AFP
Exigindo respeito pela farda
Apesar de Fernández ter um contrato de longo prazo até 2032, Mikel insiste que o jogador deve demonstrar mais gratidão para com o clube. Ele lembrou ao jogador da seleção argentina os padrões esperados em Stamford Bridge.
“Você não pode sair por aí dizendo que não importa o que está acontecendo”, concluiu Mikel. “Você deveria estar grato por jogar em um clube como o Chelsea Football Club. Por causa da cultura que construímos. Eu entendo que haja um pouco de frustração, mas você ainda precisa respeitar o emblema, ainda precisa respeitar o clube, ainda precisa respeitar os torcedores, porque são eles que pagam o seu salário.”