O capitão do Leipzig, Raum, não poupou palavras em sua avaliação da execução tática e da mentalidade de sua equipe, admitindo que ficaram muito aquém dos padrões continentais de elite.

Refletindo sobre a derrota contundente após a partida, o lateral-esquerdo de 28 anos afirmou: "Isso é realmente horrível, levamos uma surra de verdade hoje. O primeiro tempo foi terrível. O segundo [tempo] talvez tenha sido um pouco melhor. No geral, não foi uma boa atuação nossa. Temos que aprender com isso. Precisamos nos unir o mais rápido possível, na verdade tínhamos um plano claro. Mas, de novo, não fomos corajosos nem inteligentes o suficiente com a bola. Tivemos as chances de jogar. Mas não foi preciso o suficiente, hoje simplesmente faltou um pouco de tudo."