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'Levamos uma verdadeira surra' - David Raum e Willi Orban detonam atuação do RB Leipzig após derrota chocante na Liga dos Campeões para o Como
Estreantes italianos surpreendem os alemães
O Como marcou sua estreia histórica na Europa após uma espera de 119 anos ao atropelar o Leipzig por 4 a 1 em sua partida de abertura da fase de liga da Champions League. Gols no primeiro tempo de Martin Baturina e Tasos Douvikas deram aos anfitriões uma vantagem confortável de dois gols antes de Assane Diao e Maximo Perrone selarem um triunfo memorável às margens do Lago de Como. O gol de honra de Andrija Maksimovic pouco fez para poupar os visitantes de uma noite humilhante na Lombardia.
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Raum lamenta atuação terrível
O capitão do Leipzig, Raum, não poupou palavras em sua avaliação da execução tática e da mentalidade de sua equipe, admitindo que ficaram muito aquém dos padrões continentais de elite.
Refletindo sobre a derrota contundente após a partida, o lateral-esquerdo de 28 anos afirmou: "Isso é realmente horrível, levamos uma surra de verdade hoje. O primeiro tempo foi terrível. O segundo [tempo] talvez tenha sido um pouco melhor. No geral, não foi uma boa atuação nossa. Temos que aprender com isso. Precisamos nos unir o mais rápido possível, na verdade tínhamos um plano claro. Mas, de novo, não fomos corajosos nem inteligentes o suficiente com a bola. Tivemos as chances de jogar. Mas não foi preciso o suficiente, hoje simplesmente faltou um pouco de tudo."
Orban admite falha tática
O parceiro de zaga de Orban foi igualmente sincero ao reconhecer a supremacia absoluta dos estreantes de Cesc Fabregas na Serie A, que contam com apoio significativo sob o comando do Grupo Djarum desde 2019.
Ao admitir que a configuração tática dos visitantes desmoronou, o defensor de 33 anos explicou: "Tínhamos um plano de jogo razoável, mas rapidamente ficou claro que não conseguíamos controlar o jogo do Como. Este jogo dói muito hoje. O Como nos mostrou o que significa ser ativo com a bola, tomar decisões com a bola e fazer bons passes no terço final. Precisamos aprender isso com nossos adversários hoje; mérito deles. No fim, nosso plano de jogo não funcionou."
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Resposta rápida necessária em seguida
O Leipzig precisa resolver com urgência suas vulnerabilidades defensivas antes de receber a potência holandesa PSV Eindhoven na segunda rodada na Red Bull Arena, em 13 de outubro. O time de Martin Demichelis enfrenta um teste crucial de caráter e compostura com a posse de bola se quiser reviver suas esperanças de chegar à fase mata-mata. Enquanto isso, o Como viajará para Roterdã para enfrentar o Feyenoord no De Kuip na noite seguinte.
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