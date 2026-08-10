Araújo começou a carreira como atacante no Huracán de Rivera, antes de se transformar em zagueiro no Rentistas, na segunda divisão uruguaia, para depois chamar a atenção no Boston River, na primeira divisão, onde vários clubes espanhóis passaram a monitorá-lo.

O Barcelona fechou o negócio em 2018 por 1,7 milhão de euros inicialmente, apesar do interesse de outros clubes, entre eles o Real Madrid, segundo fontes da ESPN.

Após se destacar com o time B, especialmente na velocidade de recuperação da bola e no trato com as bolas aéreas, foi promovido ao time principal sob o comando de Ernesto Valverde.

Seu início não foi fácil; ele foi expulso em sua primeira partida contra o Sevilla, em 2019, mas superou aquele começo e se tornou peça fundamental com Ronald Koeman e depois com Xavi Hernández.

Apesar da polêmica sobre sua capacidade de construção de jogadas, Araújo trabalhou para desenvolver esse aspecto e passava um tempo extra antes e depois dos treinos em exercícios de recepção de bola e de devolução do passe com rapidez e precisão.

Em 2023, ele afirmou que não estava acostumado a construir os ataques a partir da defesa, romper as linhas e procurar o jogador livre, mas foi obrigado a se adaptar rapidamente à filosofia do Barcelona, ressaltando que o trabalho contínuo o ajudou a provar sua capacidade de jogar pelo clube.