Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

<transl_final> Perguntas sobre a negociação de Araújo: por que o Barcelona abriu mão dele e o Liverpool apostou nele? </transl_final> Perguntas sobre a negociação de Araújo: por que o Barcelona abriu mão dele e o Liverpool apostou nele?

Especiais e Opinião
Liverpool
Barcelona
R. Araujo
La Liga
Premier League
England
Espanha
Uruguai

Uma nova chance e uma decisão surpreendente

Com a aproximação do início de uma nova temporada da Premier League, o Liverpool segue trabalhando na reconstrução de seu elenco, especialmente na linha defensiva.

As duas derrotas em amistosos diante de Leeds United e Monaco escancararam a necessidade do time por opções defensivas adicionais, depois de o clube desperdiçar vantagens de dois gols nas duas partidas.

Nesse contexto, o Liverpool contratou o capitão do Barcelona, Ronald Araújo, por empréstimo de uma temporada, com opção de compra definitiva por 55 milhões de euros, enquanto o clube inglês arcará com seu salário após o jogador concordar em reduzi-lo para facilitar a transferência, de acordo com uma reportagem da rede ESPN.

  • Um zagueiro que começou como atacante: a adaptação à filosofia do Barcelona

    Araújo começou a carreira como atacante no Huracán de Rivera, antes de se transformar em zagueiro no Rentistas, na segunda divisão uruguaia, para depois chamar a atenção no Boston River, na primeira divisão, onde vários clubes espanhóis passaram a monitorá-lo.

    O Barcelona fechou o negócio em 2018 por 1,7 milhão de euros inicialmente, apesar do interesse de outros clubes, entre eles o Real Madrid, segundo fontes da ESPN.

    Após se destacar com o time B, especialmente na velocidade de recuperação da bola e no trato com as bolas aéreas, foi promovido ao time principal sob o comando de Ernesto Valverde.

    Seu início não foi fácil; ele foi expulso em sua primeira partida contra o Sevilla, em 2019, mas superou aquele começo e se tornou peça fundamental com Ronald Koeman e depois com Xavi Hernández.

    Apesar da polêmica sobre sua capacidade de construção de jogadas, Araújo trabalhou para desenvolver esse aspecto e passava um tempo extra antes e depois dos treinos em exercícios de recepção de bola e de devolução do passe com rapidez e precisão.

    Em 2023, ele afirmou que não estava acostumado a construir os ataques a partir da defesa, romper as linhas e procurar o jogador livre, mas foi obrigado a se adaptar rapidamente à filosofia do Barcelona, ressaltando que o trabalho contínuo o ajudou a provar sua capacidade de jogar pelo clube.

    • Publicidade

  • De titular a capitão... depois a queda de rendimento

    Araújo foi peça fundamental do Barcelona que conquistou o Campeonato Espanhol na temporada 2022-2023 e, durante sua passagem pelo clube, faturou três títulos da liga, duas Copas do Rei e três títulos da Supercopa da Espanha. Em janeiro de 2026, assumiu a braçadeira de capitão do Barcelona após a saída de Marc-André ter Stegen por empréstimo e, em seguida, disputou sua 200ª partida pelo clube em março, na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid.

    Poucos anos atrás, Araújo era classificado entre os melhores zagueiros do mundo, a ponto de o Barcelona estabelecer uma cláusula de rescisão no valor de 1 bilhão de euros em seu contrato, em meio ao interesse de clubes da Premier League, entre eles o Liverpool. Mas sua imagem dentro do time mudou ao longo das últimas temporadas.

    Leia também: Um time à espera da cidade dos sonhos: o Neom escreve uma história saudita fora do comum

    Segundo o Transfermarkt, ele sofreu 17 lesões distintas desde sua transferência para a Espanha em 2018, tendo ficado ausente, em média, 103 dias por ano nas últimas cinco temporadas com o Barcelona e a seleção do Uruguai. As lesões não foram o único fator; surgiram questionamentos precoces sobre o quanto ele se adequava ao estilo do Barcelona, e a queda em seu nível no trato com a bola também contribuiu para a diminuição de seu espaço no time titular sob o comando de Hansi Flick.

  • Por que o Barcelona permitiu a saída de Araújo?

    Além das lesões e da redução de seu papel, Araújo ganhou a fama de jogador às vezes imprudente, depois de receber dois cartões vermelhos diante de Paris Saint-Germain e Chelsea na Liga dos Campeões da Europa.

    Em novembro de 2025, o zagueiro de 27 anos afastou-se por um período por razões relacionadas à saúde mental, e viajou para Belém e Jerusalém, passando em seguida um tempo com sua família no Uruguai.

    Após seu retorno aos gramados, Araújo falou sobre seu sofrimento com a ansiedade por 18 meses antes de se transformar em depressão, afirmando que aquilo pelo qual passou não estava ligado apenas ao futebol, mas incluía também aspectos familiares e pessoais, e que o cartão vermelho diante do Chelsea o levou a perceber sua necessidade de ajuda. A forma de jogar do Barcelona também teve papel na redução de sua posição.

    Flick explicou que Araújo é "uma pessoa excepcional e um jogador incrível", mas apontou que o estilo do Barcelona que ele quer aplicar é um pouco diferente, apesar de o jogador possuir grande velocidade, força física e boa capacidade de lidar com a bola.

    Flick disse que não conseguiu utilizá-lo da forma que queria, e que o próprio Araújo quer viver uma nova experiência, antes de se despedir dele desejando-lhe sucesso com o Liverpool, e afirmando que ele foi um grande líder e um jogador e uma pessoa excepcional.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Por que o Liverpool precisa da contratação de Araújo agora?

    A chegada de Araújo acontece em um momento em que a necessidade de o Liverpool reforçar sua defesa parece evidente. No amistoso contra o Monaco, a equipe terminou a partida com uma dupla defensiva formada por Wataru Endo e Luke Chambers, enquanto Giovanni Leoni e Joe Gomez seguem ausentes por lesão, e Jarell Quansah não participou da pré-temporada após sofrer um pequeno problema no joelho.

    Por isso, Araújo aparece como candidato a atuar ao lado de Virgil van Dijk, na condição de zagueiro pronto e com grande experiência, depois de ter disputado mais de 200 partidas com o Barcelona.

    Sua utilidade não se limita à posição de zagueiro central, já que ele também pode atuar como lateral-direito, o que dá ao Liverpool uma solução adicional em um setor onde a equipe vem sofrendo, com a recuperação ainda em curso de Conor Bradley e o desempenho pouco convincente que Jeremie Frimpong tem apresentado até agora.

    Araújo também possui qualidades de liderança evidentes e já afirmou que orientar e organizar os companheiros é algo natural para ele, mesmo que isso exija levantar a voz para jogadores mais experientes.

    Leia também: Por causa de Vinícius, ex-astro do Chelsea zomba do Arsenal: não sei o que eles estão fumando!

  • Nova chance para um zagueiro versátil

    O Liverpool enxerga em Araújo mais do que um simples zagueiro temporário; fontes da ESPN informaram que ele era responsável, no Barcelona, por acolher os jovens jogadores quando eles se juntavam aos treinos do time principal, algo que pode representar um reforço para uma equipe que conta com um grupo de jovens talentos.

    Ele também já havia recebido um papel especial durante a passagem de Xavi para marcar Vinicius Junior nos jogos contra o Real Madrid, quando se deslocava para a lateral direita a fim de lidar com o perigo do ponta brasileiro.

    E com a ausência prolongada de Bradley e a indefinição de Frimpong na posição de lateral direito, a capacidade de Araújo de atuar em ambas as posições concede ao Liverpool uma flexibilidade adicional.

    Darwin Núñez, seu companheiro na seleção do Uruguai e ex-atacante do Liverpool, foi um dos primeiros a parabenizá-lo pela transferência, descrevendo o clube como detentor de pessoas e torcedores fantásticos que o apoiarão desde o primeiro dia.

    Ainda assim, a ESPN aponta que Araújo tem muito pela frente para recuperar o nível que se esperava dele anos atrás, e sua transferência para o Liverpool pode ser uma oportunidade de relançar sua carreira, num momento em que o clube inglês ganha um zagueiro dotado de experiência, liderança e versatilidade tática, enquanto o Barcelona entende que sua saída atende ao desejo do jogador e lhe permite viver uma nova experiência.

    Leia também: Equilíbrio difícil: saída de Araújo coloca 5 opções defensivas na mesa do Barcelona

Amistosos de clubes
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Como crest
Como
COM
Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR