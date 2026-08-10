Com a aproximação do início de uma nova temporada da Premier League, o Liverpool segue trabalhando na reconstrução de seu elenco, especialmente na linha defensiva.
As duas derrotas em amistosos diante de Leeds United e Monaco escancararam a necessidade do time por opções defensivas adicionais, depois de o clube desperdiçar vantagens de dois gols nas duas partidas.
Nesse contexto, o Liverpool contratou o capitão do Barcelona, Ronald Araújo, por empréstimo de uma temporada, com opção de compra definitiva por 55 milhões de euros, enquanto o clube inglês arcará com seu salário após o jogador concordar em reduzi-lo para facilitar a transferência, de acordo com uma reportagem da rede ESPN.