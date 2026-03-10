O inglês, que ficou fora dos últimos jogos devido a uma contusão na panturrilha, começará no banco na partida de ida das oitavas de final contra o Atalanta Bergamo (21h). Em seu lugar, Nicolas Jackson será novamente o titular no ataque.
Lesionado ou no banco? Harry Kane não está na escalação inicial do Bayern de Munique contra o Atalanta Bergamo
O técnico Vincent Kompany faz seis alterações em sua equipe titular. Em comparação com a vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach na última sexta-feira, na qual Jackson Kane já havia representado bem, Jonathan Tah e Josip Stanisic começam no lugar de Min-Jae Kim e Tom Bischof na defesa ao lado de Dayot Upamecano e Konrad Laimer, enquanto Aleksandar Pavlovic substitui Leon Goretzka no meio-campo defensivo.
FC Bayern: Lennart Karl e Jamal Musiala também no banco
Atrás de Jackson, Michael Olise e Serge Gnabry formam o trio ofensivo com Luis Diaz, enquanto Lennart Karl e Jamal Musiala ficam no banco. Além disso, Jonas Urbig substitui, como esperado, o capitão Manuel Neuer, novamente lesionado.
Kompany ainda se mostrou otimista na coletiva de imprensa antes do jogo em relação à convocação de Kane para o time titular. “Harry Kane passou muito bem pelo treino hoje”, disse ele. Ao mesmo tempo, o técnico do Bayern também enfatizou: “Ainda precisamos tomar uma decisão sobre o que é melhor para amanhã. Queremos esperar até amanhã de manhã para ver como ele se saiu no treino”.
Atalanta Bergamo x FC Bayern de Munique: as escalações
- Escalação do Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Zappacosta, Hien, Kolasinac - K. Sulemana, de Roon, Mario Pasalic, Bernasconi, Zalewski, Krstovic - Scamacca
- Escalação do FC Bayern: Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz - Jackson