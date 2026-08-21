Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Lesionado já?! Mikel Arteta dá atualização preocupante sobre Bruno Guimaraes antes do duelo do Arsenal com o Coventry

B. Guimaraes
Arsenal
Arsenal x Coventry
Coventry
Premier League
M. Arteta

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, deu uma atualização preocupante sobre a condição física da principal contratação do verão, Bruno Guimaraes. O meio-campista brasileiro, que chegou em uma transferência de destaque de £ 75 milhões vinda do Newcastle, agora corre contra o tempo para estar em forma para o próximo jogo do Arsenal contra o Coventry City.

  • Guimaraes é dúvida para o Coventry

    Os torcedores do Arsenal receberam um susto logo no início da temporada, depois de Arteta revelar que o recém-chegado Guimaraes é uma grande dúvida para a estreia da equipe na Premier League contra o Coventry, na sexta-feira. O internacional brasileiro fez sua estreia oficial pelos gigantes do norte de Londres durante o triunfo por 3 a 0 sobre o Manchester City na Community Shield, no último domingo, mas seu primeiro jogo foi interrompido após ele sofrer uma pancada.

    Falando em sua coletiva pré-jogo na quinta-feira, Arteta foi questionado sobre uma atualização da condição do ex-capitão do Newcastle. O espanhol manteve cautela sobre a disponibilidade do jogador de 28 anos e afirmou: "Vamos ver como ele está. Ele está evoluindo muito bem, mas vamos ver para amanhã."

    • Publicidade
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Boas notícias para a dupla da Inglaterra

    Embora as notícias sobre Guimaraes estivessem cercadas de incerteza, houve sinais mais animadores em relação à disponibilidade de Bukayo Saka e Declan Rice. Ambos os internacionais da Inglaterra receberam férias de verão prolongadas após a longa campanha na Copa do Mundo de 2026, retornando ao Sobha Realty Training Centre mais tarde do que seus companheiros de equipe. No entanto, o técnico Mikel Arteta foi rápido em confirmar que eles estão em condições de jogo, afirmando: "Sim, eles estão prontos para participar, sim."

    O retorno da dupla representa um reforço significativo para o meio-campo, especialmente diante das preocupações em torno de Guimaraes. Rice e Saka foram fundamentais na trajetória da Inglaterra neste verão, após uma exaustiva campanha doméstica que fez o Arsenal finalmente encerrar sua espera de mais de duas décadas pelo título da Premier League.


  • Crise defensiva continua no Emirates

    Apesar do otimismo em torno do retorno das estrelas da seleção da Inglaterra, a situação das lesões no sistema defensivo segue sendo uma dor de cabeça significativa para Arteta. Jurrien Timber ainda não está disponível para ser relacionado depois de sofrer uma lesão na virilha pouco antes da Copa do Mundo, e ele se junta a William Saliba na lista de ausências de longo prazo. Ao fornecer uma atualização sobre o prazo de recuperação de Timber, Arteta reiterou: "Não, eu disse nas próximas semanas. Ele ainda não está treinando com o grupo."

    A falta de opções na linha defensiva obrigou o clube a voltar ao mercado de transferências. Segundo informações, o Arsenal acertou um acordo de £51 milhões com o Aston Villa por Ezri Konsa para reforçar suas opções. Arteta foi perguntado diretamente sobre a investida pelo defensor da seleção da Inglaterra e, embora tenha evitado falar de nomes específicos, admitiu que o clube está trabalhando duro para encontrar soluções antes do prazo de 1º de setembro.

    "Bem, estamos realmente muito ativos no mercado. Acho que mencionei isso há alguns dias", acrescentou o técnico do Arsenal. "A ambição é melhorar o elenco.

    "Temos um problema muito específico na linha de defesa, especialmente com a lesão de longo prazo de Wilo [Saliba] e o fato de estarmos sem mais um defensor; isso está claro. Então estamos tentando reforçar essa área. Quando estivermos prontos, vamos anunciar algo."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Arteta confirma permanência de Lewis-Skelly

    Por fim, houve clareza em relação ao futuro da sensação adolescente Myles Lewis-Skelly. O jogador de 19 anos havia sido ligado a possíveis transferências para os rivais da Premier League Chelsea e Manchester United no início do mês, o que gerou dúvidas sobre seu lugar nos planos de Arteta. No entanto, o treinador foi enfático em sua posição, confirmando que o jovem permanecerá no Emirates para além da janela de verão.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Coventry crest
Coventry
COV