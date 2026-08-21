Apesar do otimismo em torno do retorno das estrelas da seleção da Inglaterra, a situação das lesões no sistema defensivo segue sendo uma dor de cabeça significativa para Arteta. Jurrien Timber ainda não está disponível para ser relacionado depois de sofrer uma lesão na virilha pouco antes da Copa do Mundo, e ele se junta a William Saliba na lista de ausências de longo prazo. Ao fornecer uma atualização sobre o prazo de recuperação de Timber, Arteta reiterou: "Não, eu disse nas próximas semanas. Ele ainda não está treinando com o grupo."

A falta de opções na linha defensiva obrigou o clube a voltar ao mercado de transferências. Segundo informações, o Arsenal acertou um acordo de £51 milhões com o Aston Villa por Ezri Konsa para reforçar suas opções. Arteta foi perguntado diretamente sobre a investida pelo defensor da seleção da Inglaterra e, embora tenha evitado falar de nomes específicos, admitiu que o clube está trabalhando duro para encontrar soluções antes do prazo de 1º de setembro.

"Bem, estamos realmente muito ativos no mercado. Acho que mencionei isso há alguns dias", acrescentou o técnico do Arsenal. "A ambição é melhorar o elenco.

"Temos um problema muito específico na linha de defesa, especialmente com a lesão de longo prazo de Wilo [Saliba] e o fato de estarmos sem mais um defensor; isso está claro. Então estamos tentando reforçar essa área. Quando estivermos prontos, vamos anunciar algo."