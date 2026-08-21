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Lesionado já?! Mikel Arteta dá atualização preocupante sobre Bruno Guimaraes antes do duelo do Arsenal com o Coventry
Guimaraes é dúvida para o Coventry
Os torcedores do Arsenal receberam um susto logo no início da temporada, depois de Arteta revelar que o recém-chegado Guimaraes é uma grande dúvida para a estreia da equipe na Premier League contra o Coventry, na sexta-feira. O internacional brasileiro fez sua estreia oficial pelos gigantes do norte de Londres durante o triunfo por 3 a 0 sobre o Manchester City na Community Shield, no último domingo, mas seu primeiro jogo foi interrompido após ele sofrer uma pancada.
Falando em sua coletiva pré-jogo na quinta-feira, Arteta foi questionado sobre uma atualização da condição do ex-capitão do Newcastle. O espanhol manteve cautela sobre a disponibilidade do jogador de 28 anos e afirmou: "Vamos ver como ele está. Ele está evoluindo muito bem, mas vamos ver para amanhã."
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Boas notícias para a dupla da Inglaterra
Embora as notícias sobre Guimaraes estivessem cercadas de incerteza, houve sinais mais animadores em relação à disponibilidade de Bukayo Saka e Declan Rice. Ambos os internacionais da Inglaterra receberam férias de verão prolongadas após a longa campanha na Copa do Mundo de 2026, retornando ao Sobha Realty Training Centre mais tarde do que seus companheiros de equipe. No entanto, o técnico Mikel Arteta foi rápido em confirmar que eles estão em condições de jogo, afirmando: "Sim, eles estão prontos para participar, sim."
O retorno da dupla representa um reforço significativo para o meio-campo, especialmente diante das preocupações em torno de Guimaraes. Rice e Saka foram fundamentais na trajetória da Inglaterra neste verão, após uma exaustiva campanha doméstica que fez o Arsenal finalmente encerrar sua espera de mais de duas décadas pelo título da Premier League.
Crise defensiva continua no Emirates
Apesar do otimismo em torno do retorno das estrelas da seleção da Inglaterra, a situação das lesões no sistema defensivo segue sendo uma dor de cabeça significativa para Arteta. Jurrien Timber ainda não está disponível para ser relacionado depois de sofrer uma lesão na virilha pouco antes da Copa do Mundo, e ele se junta a William Saliba na lista de ausências de longo prazo. Ao fornecer uma atualização sobre o prazo de recuperação de Timber, Arteta reiterou: "Não, eu disse nas próximas semanas. Ele ainda não está treinando com o grupo."
A falta de opções na linha defensiva obrigou o clube a voltar ao mercado de transferências. Segundo informações, o Arsenal acertou um acordo de £51 milhões com o Aston Villa por Ezri Konsa para reforçar suas opções. Arteta foi perguntado diretamente sobre a investida pelo defensor da seleção da Inglaterra e, embora tenha evitado falar de nomes específicos, admitiu que o clube está trabalhando duro para encontrar soluções antes do prazo de 1º de setembro.
"Bem, estamos realmente muito ativos no mercado. Acho que mencionei isso há alguns dias", acrescentou o técnico do Arsenal. "A ambição é melhorar o elenco.
"Temos um problema muito específico na linha de defesa, especialmente com a lesão de longo prazo de Wilo [Saliba] e o fato de estarmos sem mais um defensor; isso está claro. Então estamos tentando reforçar essa área. Quando estivermos prontos, vamos anunciar algo."
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Arteta confirma permanência de Lewis-Skelly
Por fim, houve clareza em relação ao futuro da sensação adolescente Myles Lewis-Skelly. O jogador de 19 anos havia sido ligado a possíveis transferências para os rivais da Premier League Chelsea e Manchester United no início do mês, o que gerou dúvidas sobre seu lugar nos planos de Arteta. No entanto, o treinador foi enfático em sua posição, confirmando que o jovem permanecerá no Emirates para além da janela de verão.
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