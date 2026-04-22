"Para a Copa do Mundo, acordo todos os dias e trabalho para melhorar", disse Kleindienst à Sport Bild. "Enquanto ninguém me ligar para dizer que estou fora, seria imprudente desistir desse objetivo. A chance não é grande, mas também não é zero."
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Lesionado há quase um ano: estrela da DFB dá sinais de retorno - e ainda há esperança de uma vaga na Copa do Mundo com Nagelsmann?
Kleindienst sofreu uma lesão prolongada no menisco há quase um ano. Atualmente, fala-se de um retorno nos “dois últimos jogos da temporada”. “Tenho a firme intenção de jogar, sobretudo, o último jogo em casa”, disse o jogador de 30 anos. Para ele, é particularmente difícil não poder ajudar seu time, o Borussia Mönchengladbach, na luta contra o rebaixamento.
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Kleindienst espera viver um "momento especial" na Copa do Mundo
"Você fica na arquibancada e não pode ajudar. Na verdade, não tenho a menor vontade de ficar assistindo, só quero calçar as chuteiras e entrar em campo. Essa é uma das coisas mais difíceis nessa situação", disse Kleindienst. O Gladbach ocupa atualmente a 13ª posição na tabela. Afinal, cinco pontos separam o clube da zona de rebaixamento.
Apesar do longo período de afastamento, mantém contato com o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. “Ele me mandou uma mensagem uma vez perguntando como eu estava. Tenho clareza do papel que eu teria se fosse para lá. Mas talvez haja aquele momento especial”, disse Kleindienst. A Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá acontece de 11 de junho a 19 de julho.