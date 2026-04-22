Lesionado há quase um ano: estrela da DFB dá sinais de retorno - e ainda há esperança de uma vaga na Copa do Mundo com Nagelsmann?

"Você fica na arquibancada e não pode ajudar. Na verdade, não tenho a menor vontade de ficar assistindo, só quero calçar as chuteiras e entrar em campo. Essa é uma das coisas mais difíceis nessa situação", disse Kleindienst. O Gladbach ocupa atualmente a 13ª posição na tabela. Afinal, cinco pontos separam o clube da zona de rebaixamento.

Apesar do longo período de afastamento, mantém contato com o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. “Ele me mandou uma mensagem uma vez perguntando como eu estava. Tenho clareza do papel que eu teria se fosse para lá. Mas talvez haja aquele momento especial”, disse Kleindienst. A Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá acontece de 11 de junho a 19 de julho.