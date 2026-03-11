Lesão no tendão de Alphonso Davies confirmada, enquanto o Bayern de Munique também vê Jamal Musiala e Jonas Urbig fora de combate

Apesar de ter entrado em campo no segundo tempo, a participação de Davies foi interrompida aos 70 minutos, com o Bayern vencendo por 6 a 0. O jogador da seleção canadense caiu de joelhos após uma aparente lesão sem contato, agitando os braços em frustração antes de ser consolado na linha lateral por Tom Bischof e pelo técnico Kompany. O revés é particularmente devastador para o lateral, que só recentemente retornou em dezembro de uma lesão no ligamento cruzado anterior. A partida terminou com mais ansiedade para Kompany, já que Musiala, que só voltou em janeiro após uma fratura na perna na Copa do Mundo de Clubes do ano passado, foi forçado a sair mancando nos acréscimos após lutar contra um problema recorrente no tornozelo.