Lesão no tendão de Alphonso Davies confirmada, enquanto o Bayern de Munique também vê Jamal Musiala e Jonas Urbig fora de combate
Pesadelos recorrentes para Davies e Musiala
Apesar de ter entrado em campo no segundo tempo, a participação de Davies foi interrompida aos 70 minutos, com o Bayern vencendo por 6 a 0. O jogador da seleção canadense caiu de joelhos após uma aparente lesão sem contato, agitando os braços em frustração antes de ser consolado na linha lateral por Tom Bischof e pelo técnico Kompany. O revés é particularmente devastador para o lateral, que só recentemente retornou em dezembro de uma lesão no ligamento cruzado anterior. A partida terminou com mais ansiedade para Kompany, já que Musiala, que só voltou em janeiro após uma fratura na perna na Copa do Mundo de Clubes do ano passado, foi forçado a sair mancando nos acréscimos após lutar contra um problema recorrente no tornozelo.
Bayern divulga atualização sobre trio
Um comunicado do clube confirmou que esses dois jogadores e o goleiro Urbig “ficarão afastados dos gramados por um tempo”, esclarecendo que: “Davies sofreu uma lesão muscular no tendão da coxa direita, enquanto o goleiro Urbig foi diagnosticado com concussão. Musiala sofreu uma reação à dor causada por uma lesão no tornozelo ocorrida no verão passado. Todos os três foram examinados minuciosamente pelo departamento médico do clube”.
Preocupação com o goleiro, já que Urbig sofre concussão
Embora as baixas de Davies e Musiala sejam um grande golpe para o gigante bávaro, a preocupação em torno de Urbig causará sérias preocupações a Kompany. O campeão alemão já está lidando com problemas físicos em torno de Manuel Neuer, que não pôde jogar na vitória contra o Atalanta no meio da semana, após sofrer uma lesão na panturrilha na última sexta-feira. Urbig, há muito considerado o herdeiro do trono de Neuer, parece destinado a perder o confronto da Bundesliga deste fim de semana contra o Bayer Leverkusen devido ao protocolo de concussão, o que significa que Sven Ulreich poderá entrar em campo se Neuer continuar indisponível.
Kompany enfrenta dilema na escolha dos titulares
Com três titulares indisponíveis, a profundidade do elenco será testada. O clube concluiu seu comunicado oficial observando que “os três foram exaustivamente examinados pelo departamento médico do clube para determinar a extensão total das baixas”. Com a batalha pela Liga dos Campeões, Bundesliga e DFB-Pokal se intensificando, Kompany espera ter o trio de volta em breve.
