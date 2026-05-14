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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Lesão na hora errada: será que essa estrela da Bundesliga será a grande surpresa no elenco de Julian Nagelsmann?

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
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J. Nagelsmann
M. Beier
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M. Mittelstaedt
F. Ouedraogo
Y. Bisseck
N. Tresoldi
A. Kade
M. Eggestein
R. Baku

Na próxima quinta-feira, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, anunciará a lista de convocados da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026. Quais nomes poderiam aparecer de surpresa na lista?

"A maior parte do elenco já está definida, é claro; tenho 20 jogadores praticamente garantidos na minha cabeça, mas para seis deles ainda é uma disputa acirrada na reta final", disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, no início de maio, durante uma teleconferência para os membros do Clube de Fãs da Seleção Nacional. Faltavam exatamente duas semanas para o anúncio oficial da convocação alemã para a Copa do Mundo, em 21 de maio.

Nagelsmann enfatizou várias vezes que o elenco que convocou para os amistosos contra a Suíça (4 a 3) e Gana (2 a 1) no final de março servirá de base para a seleção da Copa do Mundo. No entanto, é claro que alguns jogadores que não participaram em março ainda podem ter esperanças de garantir uma vaga na Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá.

Quem poderiam ser esses jogadores, quem se destacou com força na reta final pela disputa de vagas nas últimas semanas e quais nomes poderiam aparecer de forma totalmente surpreendente na convocação da DFB? O SPOX fez algumas reflexões, incluindo uma avaliação do fator surpresa.

  • Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund) - Fator surpresa: 2 em 10

    Assim como seu companheiro do BVB, Karim Adeyemi, Maximilian Beier também ficou de fora da convocação de Nagelsmann para os jogos internacionais de março. Em vez disso, o técnico da seleção alemã convocou Kevin Schade, do FC Brentford, e destacou que, desse trio de atacantes velozes para contra-ataques, levaria apenas um, ou no máximo dois, para a Copa do Mundo.

    “Um dos três, talvez dois, acabará se destacando. Mas todos têm as mesmas chances. Kevin tem apenas a vantagem de poder se mostrar conosco agora. Mas os outros também tiveram essa vantagem antes”, explicou Nagelsmann, que havia convocado Beier pela última vez para a janela de convocatórias em outubro do ano passado.

    De qualquer forma, nas últimas semanas, Beier foi quem mais se destacou, de modo que Nagelsmann provavelmente não poderá ignorá-lo. Especialmente porque, com a ausência de Serge Gnabry, do Bayern de Munique, devido a lesão, mais uma vaga no ataque para a Copa do Mundo ficou disponível.

    Beier vem apresentando um desempenho constante no BVB há meses, com uma excelente fase final de temporada na lateral esquerda. Com 20 participações diretas em gols (dez gols, dez assistências) em todas as competições, ele é também o melhor artilheiro em comparação com seus concorrentes diretos nesta temporada. Além disso, ele brilha a cada segundo de jogo com máxima disposição para correr e se empenhar, inclusive na defesa. Características de atitude que, como se sabe, Nagelsmann valoriza muito.

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  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Matthias Ginter (SC Freiburg) - Fator surpresa: 9 em 10

    Aos 32 anos, Matthias Ginter está vivendo um renascimento na carreira. Confiável como sempre, o zagueiro central vem tendo uma temporada excepcional e tem sido fundamental para que o SC Freiburg chegue à final da Liga Europa e tenha boas chances de se classificar novamente para uma competição internacional.

    Entre outros, o recordista de partidas pela seleção alemã, Lothar Matthäus, está entre os defensores de destaque de Ginter no que diz respeito à sua participação na Copa do Mundo. Também o ex-astro da DFB, Max Kruse, afirmou recentemente que o jogador do Freiburg deve ser “levado em consideração”, e o companheiro de equipe Igor Matanovic enfatizou: “Como técnico da seleção, eu definitivamente o levaria. O sucesso da equipe fala por si e ele tem um papel enorme nisso.”

    Antes dos jogos internacionais de março, Ginter afirmou ter recebido uma ligação de Nagelsmann, que, no entanto, ainda teve que recusá-lo. Isso mudará no verão? “Pelo que ouvi, ainda não está definido. Então, vamos ver”, disse o próprio Ginter.

    O campeão mundial de 2014, quando, aos 20 anos, não disputou nenhuma partida do torneio, certamente teria merecido uma convocação para a Copa do Mundo devido àquela que talvez tenha sido a melhor temporada de sua carreira. No entanto, em seus quase dois anos e meio no cargo, Nagelsmann nunca o convocou; Ginter disputou a última de suas 51 partidas pela seleção até o momento em junho de 2023, sob o comando de Hansi Flick.

    Por mais surpreendente que fosse, as chances reais de Ginter na Copa do Mundo são bastante reduzidas. Com os titulares Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck, além de seus substitutos Antonio Rüdiger e Waldemar Anton, Nagelsmann provavelmente já tenha garantido quatro vagas para a zaga. Restaria ainda a quinta vaga de zagueiro central, para a qual o técnico da seleção alemã havia convocado Malick Thiaw em março. A favor do jogador de 24 anos do Newcastle United, em comparação com Ginter, fala não apenas o fato de Nagelsmann já tê-lo convocado três vezes, mas também o fato de ele, aos 24 anos, ser oito anos mais jovem que o jogador do Freiburg. Thiaw tem, portanto, melhores perspectivas de futuro, e Nagelsmann poderia levá-lo para os EUA com o objetivo de aprendizado, de olho nos próximos anos.

    Uma brecha para Ginter poderia surgir se Nagelsmann o considerasse como reserva de Joshua Kimmich na lateral direita da defesa. Afinal, Ginter pode, teoricamente, ser escalado como lateral-direito, posição na qual já atuou algumas vezes na seleção nacional.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Yann Bisseck (Inter de Milão) - Fator surpresa: 8 em 10

    Também no caso de Yann Bisseck, de 25 anos, sua idade e as perspectivas de futuro mais promissoras na seleção alemã são pontos a seu favor em comparação com Ginter. No entanto, Nagelsmann provavelmente terá que escolher entre Thiaw e Ginter para a posição de zagueiro central número 5.

    Apesar de ter passado meses consecutivos em boa forma no Inter de Milão, Bisseck não foi convocado para os jogos internacionais de março. Em seguida, uma lesão muscular o deixou fora de ação por três semanas, mas seu retorno aos gramados no final de abril foi animador, com um gol no empate de 2 a 2 do Inter contra o Torino. Como titular do campeão italiano, Bisseck certamente tem o direito de aspirar a um papel na seleção nacional.

    No entanto, ele não integra a seleção alemã desde sua primeira convocação em março de 2025, quando fez sua estreia internacional contra a Itália. Por isso, uma convocação de Bisseck para a Copa do Mundo seria surpreendente, sobretudo porque, apesar de sua forte evolução, ela é bastante improvável.

  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Said El Mala (1. FC Köln) - Fator surpresa: 6 em 10

    Quando Nagelsmann convocou Said El Mala pela primeira vez em novembro do ano passado, mas o enviou para a seleção sub-21 conforme o planejado após o primeiro dos dois jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, o técnico da seleção alemã enfatizou: “Ele precisa corrigir suas deficiências para se tornar titular em Colônia.”

    Por “pontos a melhorar” entendia-se, acima de tudo, o trabalho defensivo por vezes pouco confiável de El Mala, que foi uma das razões pelas quais o craque ofensivo ainda não havia acumulado mais partidas como titular no FC até então. Entretanto, El Mala cumpriu a exigência de Nagelsmann de quase meio ano atrás: o jogador de 19 anos é titular no clube há semanas – e desde a saída de Lukas Kwasniok –, tendo sido escalado na equipe titular da Bundesliga nove vezes consecutivas.

    Além disso, El Mala também mostrou boa forma, foi constante e acumulou sete pontos desde o final de fevereiro (cinco gols, duas assistências). Para ainda conseguir entrar na seleção para a Copa do Mundo, depois de não ter sido convocado em março, El Mala tem, portanto, argumentos de sobra. No entanto, a concorrência no ataque deve ser grande demais, apesar da ausência de Serge Gnabry na Copa do Mundo. Leroy Sané, Lennart Karl e também Chris Führich, convocado posteriormente em março, provavelmente estão à frente de El Mala no ranking de alas; o mesmo deve valer para Maxi Beier, que vem se destacando muito no BVB. Se ainda restará espaço para El Mala, isso também depende de quão forte Nagelsmann planeja o elenco em outras posições.

    El Mala teria merecido uma vaga na Copa do Mundo. E com seu jeito atrevido e cheio de energia, além de seu estilo de jogo, o jogador do Colônia certamente faria bem à seleção alemã, oferecendo, sobretudo em duelos acirrados, uma opção vinda do banco capaz de virar o jogo quando a partida estiver empatada.

  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Assan Ouedraogo (RB Leipzig) - Fator surpresa: 5 em 10

    Se Assan Ouedraogo não tivesse ficado praticamente todo o tempo fora de ação devido a lesões, do final de novembro até o final de março, o talentoso meio-campista do RB Leipzig talvez nem fosse um candidato surpresa, mas sim um provável convocado para a Copa do Mundo.

    Afinal, antes da primeira de suas duas lesões, Ouedraogo estava a caminho de se tornar um jogador marcante nesta temporada da Bundesliga. No RB, o campeão mundial e europeu sub-17 de 2023 conquistou uma vaga no time titular no outono, apresentando uma sequência de atuações sólidas. Depois que Nadiem Amiri ficou de fora devido a uma lesão, Ouedraogo foi convocado por Nagelsmann em novembro para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo contra Luxemburgo (2 a 0) e Eslováquia (6 a 0). Na partida decisiva contra os eslovacos, o jogador de 20 anos estreou e marcou seu primeiro gol pela seleção logo após entrar em campo.

    Ouedraogo levou essa euforia para o clube e, poucos dias depois, levou o Leipzig à vitória por 2 a 0 contra o Werder Bremen, incluindo um gol de sonho. No entanto, nesse mesmo jogo, o jovem se lesionou no joelho, teve que ficar afastado por quase dois meses e, em meados de janeiro, se lesionou novamente logo em seu retorno. Por isso, Ouedraogo não foi considerado para os jogos internacionais de março, só voltando a estar apto para jogar no início de abril.

    No RB, ele vem sendo gradualmente reintegrado e voltou a figurar no time titular em três das últimas quatro partidas. Será que ainda dá tempo de ele entrar na onda da Copa do Mundo? De qualquer forma, Nagelsmann é considerado um grande fã de Ouedraogo, que poderia dar um impulso importante ao meio-campo alemão com sua combinação de técnica de primeira classe e muita dinâmica.

    Não há dúvida de que o ex-jogador do Schalke, cujo estilo de jogo se assemelha ao de Felix Nmecha, teria, em princípio, seu lugar garantido na seleção para a Copa do Mundo. Resta esclarecer a variável de quantas vagas Nagelsmann vai distribuir no meio-campo central. Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß e Nmecha – desde que ele não sofra contratempos físicos após a lesão – devem ter sua vaga garantida. Atrás deles, Nagelsmann convocou Anton Stach em março e, após a desistência de Nmecha, Angelo Stiller também entrou na lista. Resta saber se Nagelsmann agora vê Ouedraogo, que além das posições seis e oito também poderia atuar como dez, possivelmente à frente de um dos dois.

  • Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Nicolo Tresoldi (Club Brugge) - Fator surpresa: 9 em 10

    Niclas Füllkrug ficou de fora devido ao seu fraco desempenho constante no West Ham e no Milan; Tim Kleindienst perdeu quase toda a temporada por lesão; e Jonathan Burkardt não conseguiu se destacar nos últimos meses para justificar um retorno à seleção alemã. Caso Julian Nagelsmann decida levar um quarto atacante para a linha de frente, além dos jogadores praticamente garantidos para a Copa do Mundo, como Deniz Undav, Nick Woltemade e Kai Havertz, Nicolo Tresoldi seria a escolha mais óbvia.

    O jogador da seleção alemã sub-21 está tendo uma excelente temporada no Club Brugge, na Bélgica, e já demonstrou suas qualidades de artilheiro até mesmo na Liga dos Campeões, marcando gols contra o FC Barcelona e o Atlético de Madrid, por exemplo. Tresoldi também está em boa fase atualmente, pode conquistar o título belga com o Brugge e marcou o importante gol da abertura do placar na vitória por 2 a 0 sobre o St. Truiden no último fim de semana.

    É claro que uma convocação de Tresoldi para a Copa do Mundo seria, no entanto, uma grande surpresa, afinal, na temporada passada ele ainda jogava na segunda divisão em Hannover e Nagelsmann nunca o convocou até agora. E ainda há outras opções atraentes que o jogador de 21 anos tem para sua carreira na seleção principal: filho de um italiano, nascido e criado inicialmente na Itália, Tresoldi também poderia atuar como atacante pela Squadra Azzurra. E como sua mãe é argentina, o artilheiro também teria direito a jogar pela atual campeã mundial.

    Por outro lado, uma convocação para a Copa do Mundo poderia ser um argumento para que Tresoldi se comprometesse com a Alemanha no futuro. E talvez fosse uma opção confiável como centroavante para a seleção alemã por muitos anos.


  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Anton Kade (FC Augsburg) - Fator surpresa: 10 em 10

    Se Julian Nagelsmann perguntasse ao seu ex-assistente técnico, Sandro Wagner, sobre jogadores que não chamam a atenção à primeira vista, mas que ele poderia recomendar, o ex-técnico do Augsburg talvez se lembrasse de Anton Kade. Wagner trouxe o atacante do FC Basel para o FC Augsburg no verão passado e ficou encantado. Ele disse estar “absolutamente surpreso por termos conseguido contratá-lo, pois ele tem muitas qualidades”, e, após a contratação de Kade, Wagner se perguntou por que nenhum clube ainda mais ambicioso havia se interessado pelo jogador da seleção alemã sub-21.

    Em termos de fator surpresa, Kade certamente estaria no mesmo nível de David Odonkor na Copa do Mundo de 2006, ou seja: ninguém esperava por isso. O jogador de 22 anos, que aos 18 já havia experimentado a Bundesliga algumas vezes em seu clube de base, o Hertha BSC, mostrou em sua primeira temporada completa na primeira divisão alemã que possui grande potencial. Nas últimas semanas, Kade foi um fator importante para a forte arrancada final do Augsburg, impressionando repetidamente com sua velocidade e também demonstrando capacidade de finalização. Os gols de Kade no empate em 1 a 1 contra o Frankfurt no final de abril e sua dupla de gols na vitória por 3 a 1 em Bremen no início de maio são exemplos disso.

    Além de suas qualidades em campo, Kade, segundo Wagner, é extremamente disposto a aprender, um bom jogador de equipe, além de maduro e humilde. Atributos que sugerem que ele poderia desempenhar, para total satisfação de Nagelsmann, o papel de um desafiante em fase de aprendizagem, que possivelmente terá pouco tempo de jogo na Copa do Mundo.

    Por outro lado, Kade enfrenta o problema de que o técnico da seleção alemã ainda não o conhece pessoalmente e, portanto, não pode avaliar por si mesmo como o jogador do Augsburg se encaixaria na estrutura da equipe. No caso de Said El Mala, por exemplo, Nagelsmann já consegue avaliar isso um pouco melhor.

  • Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) - Fator surpresa: 7 em 10

    Para Maximilian Mittelstädt, a situação está bem definida: David Raum é titular garantido na seleção para a Copa do Mundo; como segundo lateral-esquerdo, Nagelsmann levará Nathaniel Brown ou, justamente, Mittelstädt.

    A tendência aponta claramente para Brown, do Frankfurt, que recentemente foi preferido a Mittelstädt em três partidas consecutivas e, no clube, deu um passo adiante em seu desenvolvimento, apesar das dificuldades do Eintracht nesta temporada.

    Mittelstädt, que antes – entre outros, na fase de grupos da Euro 2024 em casa – era titular intermitente na lateral esquerda, não é convocado desde setembro. Na amarga derrota por 0 a 2 na Eslováquia, na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo, o jogador do Stuttgart atuou pela última vez pela seleção alemã e foi um dos melhores em uma partida totalmente desastrosa. No entanto, até hoje não houve mais nenhuma convocação para a seleção.

    O desempenho de Mittelstadt no VfB continua bom nesta temporada; com o time da Suábia, ele sonha com a classificação para a Liga dos Campeões e o título da Copa da Alemanha. No entanto, uma convocação para a Copa do Mundo seria uma grande surpresa, já que Nagelsmann parece ter se decidido por Raum e Brown na lateral esquerda.


  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Ridle Baku (RB Leipzig) - Fator surpresa: 3 em 10

    Após quatro anos de ausência, Ridle Baku foi convocado pela seleção alemã em outubro de 2025, pela primeira vez em muito tempo. Merecidamente, já que, desde sua transferência do VfL Wolfsburg para o Leipzig no início de 2025, ele havia voltado a ser um dos melhores laterais-direitos da Bundesliga.

    O técnico da seleção alemã, Nagelsmann, deu chances a Baku no outono; em novembro, na vitória por 2 a 0 sobre Luxemburgo, o jogador do Leipzig chegou a ser titular. Ele confirmou a confiança com uma assistência; poucos dias depois, entrou como reserva na goleada de 6 a 0 sobre a Eslováquia e marcou até mesmo seu segundo gol pela seleção.

    Apesar disso, Nagelsmann não levou Baku para os amistosos no final de março; Josha Vagnoman, do Stuttgart, assumiu o papel de reserva de Joshua Kimmich na lateral direita. “É claro que foi um pouco decepcionante não ter participado dos últimos jogos pela seleção. Mas não adianta ficar de cabeça baixa. Eu só queria seguir em frente, trabalhar nas coisas em que ainda posso melhorar e tornar a decisão do técnico da seleção o mais difícil possível”, disse Baku em meados de abril, segundo o Bild, e mostrou-se confiante: “Se você é titular aqui, não há mais muitos outros que possam disputar a posição.”

    Baku é indispensável em Leipzig e contribuiu para a forte reta final da temporada dos saxões, com seis vitórias nos últimos sete jogos do campeonato. Como Vagnoman, por sua vez, tem ficado frequentemente no banco no VfB, Baku deve estar à frente de seu concorrente mais direto na disputa pela vaga de reserva de Kimmich na lateral direita. Assim, uma convocação para a Copa do Mundo do jogador de 28 anos não seria uma grande surpresa. A menos que Nagelsmann tenha Matthias Ginter em mente como alternativa para a lateral direita.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Maximilian Eggestein (SC Freiburg) - Fator surpresa: 10 em 10

    Para o técnico do Freiburg, Julian Schuster, Maximilian Eggestein é a própria definição de “indispensável”. O meio-campista central disputou os 33 jogos da Bundesliga desta temporada até o momento, jogando do início ao fim, e esteve no time titular em quase todas as partidas em todas as competições — apenas na partida de ida das oitavas de final da Liga Europa em Genk, que terminou com uma derrota por 0 a 1, Schuster não pôde contar com Eggestein, já que ele cumpria suspensão por cartão vermelho.

    É claro que ser um jogador tão constante ainda não é um argumento suficiente para ser considerado para a seleção alemã na Copa do Mundo. Mas Eggestein joga de forma tão consistente em alto nível e tem uma participação tão grande na temporada excepcional do Freiburg que Nagelsmann poderia, pelo menos, ter o jogador de 29 anos em mente.

    Especialmente porque as últimas vagas no meio-campo ainda não estão definidas, e lá, por exemplo, Anton Stach, convocado em março, é um candidato instável, cujo papel Eggestein também poderia assumir. Assim como Stach, Eggestein certamente aceitaria sem reclamar um papel de reserva exigente, cuja principal função seria garantir um alto nível e a garra necessária, sobretudo nos treinos. E, assim como seu companheiro de clube Ginter, Eggestein teria, em princípio, merecido uma vaga na Copa do Mundo.

    No entanto, uma convocação para a Copa do Mundo do ex-jogador do Werder Bremen seria, naturalmente, extremamente surpreendente e viria do nada, já que Nagelsmann nunca o convocou antes e ele ainda não disputou nenhuma partida pela seleção. Em março de 2019, há mais de sete anos, Eggestein foi convocado pela primeira e, até hoje, única vez para a seleção alemã pelo então técnico Joachim Löw. No amistoso contra a Sérvia (1 a 1) e na partida das eliminatórias para a Eurocopa contra a Holanda (3 a 2), ele não chegou a entrar em campo.

  • Seleção Alemã: Os próximos jogos da Seleção Alemã


    Data

    Jogo

    Competição

    Domingo, 31 de maio (20h45)

    Alemanha x Finlândia

    Amistoso

    Sábado, 6 de junho (20h30)

    EUA x Alemanha

    Jogo amistoso

    Domingo, 14 de junho (19h)

    Alemanha x Curaçao

    Copa do Mundo 2026

    Sábado, 20 de junho (22h)

    Alemanha x Costa do Marfim

    Copa do Mundo 2026

    Quinta-feira, 25 de junho (22h)

    Equador x Alemanha

    Copa do Mundo de 2026


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