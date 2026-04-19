Lesão de Estêvão preocupa? Seleção projeta retorno antes de convocação final

O susto existe, mas o cenário ainda é controlado. Estêvão teve uma lesão muscular leve na coxa direita confirmada após exames neste domingo, mas a expectativa é de retorno rápido, e sem impacto na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

O atacante do Chelsea sentiu o problema aos 14 minutos da partida contra o Manchester United, pela Premier League, após uma arrancada, e deixou o campo ainda no primeiro tempo. A previsão inicial é de duas a três semanas de recuperação.

Com isso, ele deve estar apto antes da convocação final, marcada para o dia 18 de maio por Carlo Ancelotti.