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Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Lesão de Estêvão preocupa? Seleção projeta retorno antes de convocação final

Estevao
Brasil
Copa do Mundo

Atacante do Chelsea sofre problema muscular, mas recuperação deve ser rápida e não ameaça presença na lista final da Copa

O susto existe, mas o cenário ainda é controlado. Estêvão teve uma lesão muscular leve na coxa direita confirmada após exames neste domingo, mas a expectativa é de retorno rápido, e sem impacto na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

O atacante do Chelsea sentiu o problema aos 14 minutos da partida contra o Manchester United, pela Premier League, após uma arrancada, e deixou o campo ainda no primeiro tempo. A previsão inicial é de duas a três semanas de recuperação.

Com isso, ele deve estar apto antes da convocação final, marcada para o dia 18 de maio por Carlo Ancelotti.

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    Lesão não preocupa CBF

    Internamente, o clima na CBF é de tranquilidade. O problema é considerado semelhante ao que tirou Estêvão dos gramados no início do ano, neste caso, na outra perna.

    A avaliação da comissão da seleção é de que se trata de um desgaste “normal”, já que a lesão ocorreu no membro que vinha compensando a anterior. Por isso, há confiança de que o atacante estará 100% a tempo do Mundial.

    O acompanhamento é próximo, com troca constante de informações entre o departamento médico do Chelsea e a comissão brasileira. Ancelotti, inclusive, já vinha monitorando o jogador de perto desde a última Data Fifa.

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    Choro no vestiário

    Apesar do diagnóstico leve, o momento da lesão foi de forte impacto emocional. Segundo o técnico Liam Rosenior, Estêvão deixou o campo bastante abalado.

    "Ele estava devastado. Chorou no intervalo. Fiquei muito triste por ele", revelou o treinador.

    Mesmo com a lesão, Estêvão segue como um dos nomes fortes para a lista final da Seleção. Em sua primeira temporada europeia, soma 36 jogos, oito gols e três assistências pelo Chelsea. Com a camisa do Brasil, já são 11 partidas e cinco gols.

    O prazo estimado de retorno varia entre 15 e 20 dias, o que mantém Estêvão como opção até mesmo para decisões importantes do clube inglês.

    O Chelsea encara o Leeds United no dia 26 de abril, pela semifinal da Copa da Inglaterra, em Wembley. Caso avance, a final está prevista para 17 de maio, um dia antes da convocação.

    A expectativa é de que o brasileiro tenha condições de estar à disposição nesse período decisivo.