Esta é a época em que os clubes acompanham com apreensão os jogos das seleções nacionais, na esperança de que seus jogadores não se lesionem. No entanto, invariavelmente, sempre acontece de algum jogador se lesionar e ficar indisponível para as partidas seguintes. Nesse sentido, não há boas notícias na Roma: durante o amistoso entre Brasil e França (que terminou em 2 a 1 para a equipe de Deschamps), o lateral-direito da Roma, Wesley, se machucou e foi forçado a sair a vinte minutos do fim, sendo substituído por Roger Ibañez, que hoje joga na Arábia Saudita, pelo Al-Ahli.
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Lesão de Wesley: quem vai jogar no lugar dele no Inter x Roma: Tsimikas, Angelino, Rensch ou El Shaarawy
LESÃO DE WESLEY: QUANTOS E QUAIS JOGOS ELE VAI PERDER CONTRA A ROMA
Wesley já voltou a Roma e os exames a que se submeteu revelaram uma lesão musculotendinosa no bíceps femoral da coxa direita. O brasileiro, portanto, certamente ficará de fora da próxima partida da equipe de Gasperini, que, na retomada do campeonato, enfrentará o Inter no grande clássico em San Siro: a partida está marcada para o domingo de Páscoa, 5 de abril, às 20h45. Analisando o calendário dos giallorossi, Wesley poderá estar disponível para o confronto de 25 de abril contra o Bologna, ficando de fora, além do jogo contra a Inter, também das partidas contra Pisa e Atalanta (10 e 18 de abril).
QUEM PODE JOGAR NO LUGAR DE WESLEY
Sem Wesley, Gasperini terá que encontrar uma nova solução para a lateral esquerda, posição na qual, até agora — quando ele estava disponível —, sempre adaptou o jogador cuja posição natural é do outro lado. À direita, o equilíbrio foi encontrado com Celik; para substituir o ex-jogador do Flamengo na esquerda no San Siro, há várias opções: a primeira é Kōstas Tsimikas, substituto natural nessa função; a outra ideia é o holandês Devyne Rensch e, para uma formação mais ofensiva nessa posição, Stephan El Shaarawy também pode ser escalado. Atenção também à opção Angeliño, que, após ficar indisponível por um bom tempo, está recuperando o ritmo de jogo.