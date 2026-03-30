Lesão de Wesley: quem vai jogar no lugar dele no Inter x Roma: Tsimikas, Angelino, Rensch ou El Shaarawy

Sem Wesley, Gasperini terá que encontrar uma nova solução para a lateral esquerda, posição na qual, até agora — quando ele estava disponível —, sempre adaptou o jogador cuja posição natural é do outro lado. À direita, o equilíbrio foi encontrado com Celik; para substituir o ex-jogador do Flamengo na esquerda no San Siro, há várias opções: a primeira é Kōstas Tsimikas, substituto natural nessa função; a outra ideia é o holandês Devyne Rensch e, para uma formação mais ofensiva nessa posição, Stephan El Shaarawy também pode ser escalado. Atenção também à opção Angeliño, que, após ficar indisponível por um bom tempo, está recuperando o ritmo de jogo.



