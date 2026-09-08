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Locatelli JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Lesão de Locatelli, diz o médico: "Comparável a uma lesão no ligamento cruzado, é obrigatório operar para salvar o menisco e não ter o mesmo fim de Pogba"

M. Locatelli
Juventus
Campeonato Italiano

A opinião do especialista sobre o problema físico do capitão da Juventus

Manuel Locatelli, capitão da Juventus, sofreu uma ruptura do menisco lateral e terá de passar por cirurgia: para o capitão da Juventus, projetam-se tempos de recuperação muito longos, de 3 a 6 meses, mas não há alternativa. Em entrevista à Gazzetta Active, o professor Roberto Rossi, diretor do departamento de ortopedia e traumatologia do Hospital Mauriziano Umberto I, de Turim, fala sobre a lesão sofrida pelo meio-campista da Juventus. "É obrigatório operar para salvar o menisco e não acabar como Pogba", destaca a Gazzetta.it.


"É o pior tipo de lesão possível no que diz respeito ao menisco, é a lesão mais importante no âmbito meniscal - explica Rossi -. Quando o menisco lateral se rompe, como no caso de Locatelli, é obrigatório operar porque é preciso tentar salvar o menisco, portanto suturá-lo com pontos que permitam a cicatrização, ainda que com programas pós-operatórios muito longos, de até 6 meses".


  • O professor Rossi prossegue: "Se há semelhanças com o caso de Pogba? Ele teve uma lesão no menisco externo e tentou uma terapia conservadora, infelizmente sem sucesso, mas no caso dele o menisco estava completamente destruído. Se tivesse sido operado rapidamente, talvez tivesse sido possível salvá-lo, mas, quando a intervenção foi feita muito depois, o menisco estava completamente destruído, e naquele ponto não há mais o que fazer: remove-se toda a parte destruída, porque, nesse caso, não dá nem para suturar. Justamente por isso é preciso intervir imediatamente, porque assim se pode salvar tudo o que for possível salvar".


    E, por fim: "O pós-operatório de uma sutura meniscal é muito lento, eu o compararia a uma lesão de ligamento cruzado, para dar uma ideia dos prazos".



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