Manuel Locatelli, capitão da Juventus, sofreu uma ruptura do menisco lateral e terá de passar por cirurgia: para o capitão da Juventus, projetam-se tempos de recuperação muito longos, de 3 a 6 meses, mas não há alternativa. Em entrevista à Gazzetta Active, o professor Roberto Rossi, diretor do departamento de ortopedia e traumatologia do Hospital Mauriziano Umberto I, de Turim, fala sobre a lesão sofrida pelo meio-campista da Juventus. "É obrigatório operar para salvar o menisco e não acabar como Pogba", destaca a Gazzetta.it.





"É o pior tipo de lesão possível no que diz respeito ao menisco, é a lesão mais importante no âmbito meniscal - explica Rossi -. Quando o menisco lateral se rompe, como no caso de Locatelli, é obrigatório operar porque é preciso tentar salvar o menisco, portanto suturá-lo com pontos que permitam a cicatrização, ainda que com programas pós-operatórios muito longos, de até 6 meses".



