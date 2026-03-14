Lesão de Jurrien Timber é um golpe duro: zagueiro do Arsenal é forçado a sair de campo logo no início do confronto da Premier League contra o Everton

A partida parecia destinada a terminar em um empate sem gols até os minutos finais, quando o atacante sueco Viktor Gyokeres abriu o placar aos 89 minutos. Um cruzamento pela direita foi mal avaliado por Everton Pickford, permitindo que Gyokeres pegasse a bola perdida e finalizasse com calma para o gol vazio.

O Arsenal selou o resultado já nos acréscimos, quando o jovem Max Dowman marcou aos 97 minutos, aproveitando a posição avançada de Pickford para finalizar um contra-ataque rápido e garantir os três pontos para os Gunners.