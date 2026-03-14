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Lesão de Jurrien Timber é um golpe duro: zagueiro do Arsenal é forçado a sair de campo logo no início do confronto da Premier League contra o Everton
A eliminação precoce de Timber
A lesão ocorreu num momento em que o Everton começava a entrar no jogo, frustrando a equipe da casa com uma exibição defensiva disciplinada. Timber, que tem sido fundamental para a solidez defensiva do Arsenal nesta temporada, foi visto com dificuldades antes da decisão de substituí-lo. A natureza da lesão não ficou clara de imediato, mas o fato de ele não ter conseguido aguentar até o apito do intervalo será uma grande preocupação para a comissão técnica dos Gunners.
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A pressão aumenta no Emirates
Após a substituição forçada, o Arsenal teve dificuldades para recuperar o ritmo fluido que havia demonstrado nos primeiros minutos. Os Toffees, comandados por David Moyes, perceberam a oportunidade de explorar a desorganização na defesa do Arsenal. Apesar de os Gunners dominarem a posse de bola, tiveram dificuldade em criar chances claras, enquanto o Everton se mostrava cada vez mais perigoso nos contra-ataques, com jogadores como Kiernan Dewsbury-Hall.
O Arsenal garante vitória por 2 a 0 no final da partida
A partida parecia destinada a terminar em um empate sem gols até os minutos finais, quando o atacante sueco Viktor Gyokeres abriu o placar aos 89 minutos. Um cruzamento pela direita foi mal avaliado por Everton Pickford, permitindo que Gyokeres pegasse a bola perdida e finalizasse com calma para o gol vazio.
O Arsenal selou o resultado já nos acréscimos, quando o jovem Max Dowman marcou aos 97 minutos, aproveitando a posição avançada de Pickford para finalizar um contra-ataque rápido e garantir os três pontos para os Gunners.
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Impacto na disputa pelo título
Para Mikel Arteta, perder um jogador do calibre de Timber na reta final da temporada é um cenário de pesadelo. Com o Manchester City continuando a pressioná-los na tabela, qualquer ausência prolongada do holandês poderia ter consequências graves. Os Gunners têm contado com uma zaga estável durante grande parte da campanha, e ter que integrar Mosquera tão repentinamente coloca à prova a profundidade do elenco em um momento crucial.
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