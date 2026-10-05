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Lesão de Erling Haaland gera grande preocupação para o Manchester City após atacante sair mancando pela Noruega
Estrela da Noruega é substituída à força em Lisboa
Novas preocupações físicas atingem o City depois de Haaland pedir para ser substituído durante o duelo da Noruega pela Liga das Nações da Uefa contra Portugal. Apesar de Jorgen Strand Larsen se preparar para substituí-lo à beira do campo, o artilheiro permaneceu em campo por vários minutos, mancando visivelmente, antes de ser substituído oficialmente aos 67 minutos. Um fio de esperança permaneceu para os torcedores, já que o craque deixou o campo sem ajuda e até compartilhou um sorriso e um abraço com seu substituto antes de seguir para o banco.
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Jogos cruciais no horizonte
O momento do revés é um duro golpe antes de dois compromissos decisivos em rápida sequência. O gigante da Premier League viaja a Anfield para enfrentar o Liverpool no domingo, antes de receber o Paris Saint-Germain na Champions League na quarta-feira seguinte. Caso avaliações posteriores confirmem um problema muscular grave, o City enfrenta a sombria perspectiva de disputar ambos os grandes confrontos sem um atacante que já marcou sete gols nesta temporada.
Frustração na Liga das Nações para Haaland
Em campo, a noite se mostrou profundamente desanimadora para Haaland e seus companheiros de seleção, já que sofreram uma derrota por 2 a 1 em Lisboa. A Noruega inicialmente surpreendeu os donos da casa quando o defensor do Brentford Kristoffer Ajer marcou um belo voleio aos 36 minutos, mas Joao Cancelo empatou apenas dois minutos depois. Goncalo Ramos então completou para as redes aos 79 minutos para dar a vitória e condenar a equipe de Stale Solbakken à terceira derrota consecutiva, deixando-a na lanterna do Grupo A4.
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Distrações fora de campo para o Manchester City
O revés acontece em meio a uma turbulência significativa fora de campo, enquanto o clube se prepara para sua primeira partida desde ter sido considerado culpado por violações financeiras. Embora um recurso oficial tenha sido apresentado, manter o foco no futebol segue sendo um grande desafio em um período de instabilidade. Maresca agora precisa aguardar os resultados definitivos dos exames, ciente de que perder sua principal arma o obrigaria a uma indesejada reformulação no ataque tão cedo na temporada.
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