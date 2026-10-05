Lesão de Erling Haaland gera grande preocupação para o Manchester City após atacante sair mancando pela Noruega

Novas preocupações físicas atingem o City depois de Haaland pedir para ser substituído durante o duelo da Noruega pela Liga das Nações da Uefa contra Portugal. Apesar de Jorgen Strand Larsen se preparar para substituí-lo à beira do campo, o artilheiro permaneceu em campo por vários minutos, mancando visivelmente, antes de ser substituído oficialmente aos 67 minutos. Um fio de esperança permaneceu para os torcedores, já que o craque deixou o campo sem ajuda e até compartilhou um sorriso e um abraço com seu substituto antes de seguir para o banco.