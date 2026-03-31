Lesão de Dovbyk: já há uma data prevista para o seu retorno contra a Roma: como está, o que se sabe e quando ele volta

A última partida de Artem Dovbyk com a camisa da Roma foi contra o Lecce, no dia da Befana, na qual o atacante ucraniano também marcou o que, até o momento, é seu último gol. Durante a partida, ele teve que sair de campo devido ao que mais tarde se revelou uma lesão miotendínea na coxa esquerda, com comprometimento do tendão — antes de voltar a jogar, ele já havia ficado um mês afastado entre novembro e dezembro por um problema semelhante —. Em meados de janeiro, ele foi operado na Finlândia, depois que a terapia conservadora não surtiu o efeito esperado, e agora está dando continuidade ao processo de reabilitação para tentar retornar antes do fim da temporada.



