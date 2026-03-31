Artem Dovbyk está se empenhando ao máximo para voltar aos gramados com a Roma. O atacante ucraniano está se esforçando com o objetivo de retornar para as últimas partidas do campeonato, e não está descartado que ele consiga, apesar da longa ausência e dos contínuos problemas físicos que o afetaram nesta temporada. Contratado para ser o atacante titular no verão de 2024 — vindo do Girona por pouco mais de 30 milhões de euros, valor que, com os bônus, pode chegar a um máximo de 38 —, nesta temporada ele perdeu a vaga, alternando-se com Ferguson até a lesão e caindo na hierarquia após a chegada de Malen.
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Lesão de Dovbyk: já há uma data prevista para o seu retorno contra a Roma: como está, o que se sabe e quando ele volta
A LESÃO DE DOVBYK
A última partida de Artem Dovbyk com a camisa da Roma foi contra o Lecce, no dia da Befana, na qual o atacante ucraniano também marcou o que, até o momento, é seu último gol. Durante a partida, ele teve que sair de campo devido ao que mais tarde se revelou uma lesão miotendínea na coxa esquerda, com comprometimento do tendão — antes de voltar a jogar, ele já havia ficado um mês afastado entre novembro e dezembro por um problema semelhante —. Em meados de janeiro, ele foi operado na Finlândia, depois que a terapia conservadora não surtiu o efeito esperado, e agora está dando continuidade ao processo de reabilitação para tentar retornar antes do fim da temporada.
QUANDO ELE PODE VOLTAR
Agora, Dovbyk vê uma luz no fim do túnel. Segundo o Corriere dello Sport, o ucraniano ex-jogador do Girona poderá voltar a estar à disposição no início de maio: o alvo é o jogo em casa contra a Fiorentina, marcado para 3 de maio — quarta rodada antes do fim do campeonato — ou, em alternativa, a partida fora de casa contra o Parma, a ser disputada em 10 de maio. Considerando que está fora há meses, é improvável que ele comece como titular, mas, já em campo, pode se tornar mais uma opção para Gasperini na reta final da disputa pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.