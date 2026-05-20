Segundo o jornal tz, Musiala teria causado um grave acidente de carro na A8 em 13 de abril de 2025, dirigindo em velocidade excessiva, e, por consequência, teria perdido sua carteira de motorista.
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"Lesão corporal por negligência" após acidente violento: incidente envolvendo motorista em alta velocidade tem consequências graves para o astro do Bayern, Jamal Musiala
Musiala teria colidido com um VW Golf durante uma manobra de ultrapassagem a 194 km/h, sendo que o limite de velocidade no local do acidente era de apenas 120 km/h. Os ocupantes do VW ficaram levemente feridos; segundo o Ministério Público, os danos materiais somam cerca de 200.000 euros. Foi o que informou Florian Lindemann, porta-voz do Ministério Público, ao jornal tz.
Segundo Lindemann, o Tribunal de Primeira Instância de Munique “emitiu, em 28 de janeiro de 2026, uma sentença penal, agora transitada em julgado, contra o acusado Jamal M. por perigo negligente no trânsito e lesão corporal por negligência em dois casos”.
Musiala teve, portanto, que pagar uma multa e não pode mais dirigir por conta própria desde meados de fevereiro. Musiala “não poderá renovar a carteira de habilitação antes do término de nove meses a partir da data em que a sentença se tornou definitiva”.
- AFP
Jamal Musiala: lesão grave após um “acontecimento marcante”
"Aceitei a punição por isso e também a proibição de dirigir", disse ele ao jornal *Bild*. O acidente foi "um acontecimento marcante", que ele "também precisou superar", afirmou Musiala. Ele assumiu "é claro, a responsabilidade. Por isso, estou ainda mais grato por ninguém ter ficado gravemente ferido devido ao meu descuido", disse ele. Tanto os responsáveis do FC Bayern quanto da DFB foram informados sobre o incidente e o apoiaram, explicou o jogador.
Para Musiala, o escândalo da excesso de velocidade e a suspensão da carteira de motorista não foram o único golpe duro em 2025. Poucos meses depois, o talentoso craque ofensivo do clube alemão recordista de títulos sofreu uma lesão grave durante o Mundial de Clubes. Em uma colisão com o goleiro do PSG, Gianluigi Donnarumma, Musiala fraturou a fíbula e sofreu, além disso, uma lesão grave nos ligamentos em consequência de uma luxação do tornozelo.
- Getty Images Sport
Jamal Musiala, no Bayern de Munique, está voltando a ser o “Magic Musiala”
Foi só em meados de janeiro que o jogador de 23 anos voltou aos gramados, mas sofreu um novo revés em março, com uma reação dolorosa no tornozelo lesionado. Antes da próxima Copa do Mundo, Musiala ainda busca recuperar a forma física de ponta que tinha antes da lesão.
O técnico do Bayern, Vincent Kompany, foi quem mais o encorajou durante essa fase de crise de forma. “Ele está fisicamente muito perto do seu melhor nível. Correr, pressionar, vencer duelos – ele já consegue fazer isso agora. Resta apenas uma pergunta: quando esse Magic Musiala vai voltar? Esse Jamal no seu melhor momento”, disse Kompany no início de maio: “Quando essa liberdade total voltar, e ela vai voltar, você terá uma versão aprimorada de Jamal Musiala. E, como técnico, estou ansioso por isso.”
Jamal Musiala: Dados de desempenho e estatísticas no FC Bayern 2025/26
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