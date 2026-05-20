Musiala teria colidido com um VW Golf durante uma manobra de ultrapassagem a 194 km/h, sendo que o limite de velocidade no local do acidente era de apenas 120 km/h. Os ocupantes do VW ficaram levemente feridos; segundo o Ministério Público, os danos materiais somam cerca de 200.000 euros. Foi o que informou Florian Lindemann, porta-voz do Ministério Público, ao jornal tz.

Segundo Lindemann, o Tribunal de Primeira Instância de Munique “emitiu, em 28 de janeiro de 2026, uma sentença penal, agora transitada em julgado, contra o acusado Jamal M. por perigo negligente no trânsito e lesão corporal por negligência em dois casos”.

Musiala teve, portanto, que pagar uma multa e não pode mais dirigir por conta própria desde meados de fevereiro. Musiala “não poderá renovar a carteira de habilitação antes do término de nove meses a partir da data em que a sentença se tornou definitiva”.