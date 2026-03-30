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Deniz UndavIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

Traduzido por

Leroy Sané vaiado: Deniz Undav faz um apelo emocionado aos torcedores — Nagelsmann destrói imediatamente a grande esperança da estrela do VfB

Copa do Mundo
Alemanha x Gana
Alemanha
Gana
Amistosos
D. Undav
J. Nagelsmann
L. Sane

Primeiro no banco, depois autor do gol da vitória e, por fim, também líder emocional: Deniz Undav tirou o máximo proveito de seu papel de reserva. No entanto, ele não deve alimentar grandes esperanças.

Quando Deniz Undav ficou mais uma vez no banco de reservas, e ainda por cima em seu próprio território, no estádio de Stuttgart, no início de uma partida da seleção alemã, não havia muitos indícios de que, menos de duas horas depois, o jogador de 29 anos falaria no programa “ARD Sportschau” sobre uma “noite perfeita” para ele. Mas foi exatamente o que aconteceu. 

Undav, afinal o melhor jogador ofensivo alemão de longe, com 23 gols e 13 assistências na temporada atual, finalmente teve sua chance de se provar após o intervalo. Os espectadores em Stuttgart já vinham exigindo isso durante todo o primeiro tempo com gritos de “Deniz Undav”. Foi “incrível” “ouvir como os torcedores estavam me apoiando”, disse ele sobre o assunto.

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  • Ele cumpriu à perfeição a missão que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, lhe havia confiado. Afinal, Undav é, como Nagelsmann reiterou antes da partida, “mais um finalizador”: “Deniz tem muitas jogadas boas, principalmente quando o adversário já está cansado. Suas qualidades acabam se perdendo um pouco quando ele precisa trabalhar muito durante a partida.”

    Um craque que entra no final, portanto, que não é necessariamente uma vantagem para o jogo de pressão intenso e fisicamente exigente da seleção alemã, mas que pode dar o golpe fatal em um adversário cansado. 

    E foi exatamente isso que Undav fez naquela noite. Aos 88 minutos, ele aproveitou um passe de cabeça de Leroy Sané, também recém-entrado, com um chute de longa distância para marcar o gol da vitória por 2 a 1. Foi seu quarto gol em sete partidas pela seleção. Uma média impressionante. Quando Undav joga, ele geralmente marca também pela seleção.

    E, no entanto, mesmo com o gol da vitória e sua incrível média no VfB, tudo indica que seu papel na Copa do Mundo não vai se tornar mais importante. Que Undav espera isso, ele disse sem rodeios após sua atuação contra Gana. “Tive uma conversa com o técnico da seleção. Conheço meu papel, mas gols como esse talvez possam mudar meu papel”, disse Undav, acrescentando: “Mas eu o aceito.”

    E talvez seja melhor assim, pois Nagelsmann deixou bem claro depois que "provavelmente" nada mudará no papel de reserva de Undav no torneio nos EUA, Canadá e México. “Vamos ver”, disse Nagelsmann, um tanto relutante, quando questionado sobre o papel de Undav: “É improvável, afinal não estou definindo os papéis para março, mas para a Copa do Mundo.”

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  • Undav NagelsmannIMAGO / Sportfoto Rudel

    Nagelsmann apela à sua "credibilidade" no debate sobre Undav

    Isso também tem a ver com credibilidade. Nagelsmann já havia mencionado esse ponto antes da partida. Ele disse ter “definido funções e, portanto, preciso cumpri-las nos próximos dois jogos, pois, caso contrário, posso esquecer minha credibilidade. Se eu fizer tudo de forma diferente, nem preciso ter essa conversa sobre funções”.

    Com isso, a questão política em torno de Undav deve estar finalmente encerrada. O atacante do VfB terá que aceitar seu papel de reserva; Nagelsmann teve motivos para isso também na partida contra Gana. Por um lado, Undav passou despercebido após sua entrada em campo; por outro, foi ele quem marcou o gol da vitória. 

    Aliás, esse gol foi preparado por outro jogador reserva. Após uma atuação bastante fraca contra a Suíça, em que foi titular, Leroy Sané também ficou inicialmente no banco, para depois intervir de forma decisiva. Ao entrar em campo aos 78 minutos no lugar de Nick Woltemade, o polêmico atacante do Galatasaray Istambul chegou a ser vaiado.

  • Undav DFBGetty Images

    Leroy Sané vaiado: Nagelsmann e Undav manifestam solidariedade

    Isso é inaceitável, como Undav deixou bem claro, sem que ninguém lhe perguntasse. O autor do gol da vitória pediu ao repórter Alex Schlüter para poder dizer mais algumas palavras e dirigiu-se diretamente aos torcedores alemães com um apelo emocionado. 

    “Achei muito legal como os torcedores me aplaudiram. Mais uma vez, obrigado por isso! Mas peço a todos os torcedores que, quando o Leroy ou qualquer outro jogador entrar em campo, não vaiem — não importa o que o jogador faça ou como ele seja. Devemos apoiar a equipe. É importante que, como equipe, nos tornemos uma unidade com os torcedores, e espero que isso mude durante o torneio. Achei isso muito lamentável, porque somos uma equipe. Leroy faz parte de nós, como qualquer outro. E espero que da próxima vez ele também seja apoiado.”

    Pelo menos nesse ponto, Undav e Nagelsmann estavam, excepcionalmente, de acordo naquela noite. Pois também o técnico da seleção nacional se pronunciou claramente sobre os vaias contra o jogador de 30 anos. “Eu já disse uma vez algo aos nossos torcedores e levei uma enxurrada de críticas. Em geral, não acho legal quando nossos jogadores são vaiados. Enquanto os jogadores usarem a águia no peito”, explicou Nagelsmann, “eles devem ser apoiados pelos torcedores alemães. No âmbito dos clubes, eu consigo entender certos vaias, mas: ‘Vaiá-lo antes mesmo de ele ter feito a primeira jogada, não acho muito justo. Leroy jogou hoje muito melhor do que contra a Suíça e preparou o gol com uma ótima corrida’.”

  • Deniz Undav e Nick Woltemade: Estatísticas da temporada 2025/26

    EstatísticaDeniz UndavNick Woltemade
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