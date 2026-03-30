Leroy Sané vaiado: Deniz Undav faz um apelo emocionado aos torcedores — Nagelsmann destrói imediatamente a grande esperança da estrela do VfB

Quando Deniz Undav ficou mais uma vez no banco de reservas, e ainda por cima em seu próprio território, no estádio de Stuttgart, no início de uma partida da seleção alemã, não havia muitos indícios de que, menos de duas horas depois, o jogador de 29 anos falaria no programa “ARD Sportschau” sobre uma “noite perfeita” para ele. Mas foi exatamente o que aconteceu.
Undav, afinal o melhor jogador ofensivo alemão de longe, com 23 gols e 13 assistências na temporada atual, finalmente teve sua chance de se provar após o intervalo. Os espectadores em Stuttgart já vinham exigindo isso durante todo o primeiro tempo com gritos de “Deniz Undav”. Foi “incrível” “ouvir como os torcedores estavam me apoiando”, disse ele sobre o assunto.
Clique aqui para ver as notas e as avaliações individuais dos jogadores da seleção nacional contra Gana