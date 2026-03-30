Leroy Sané vaiado: Deniz Undav faz um apelo emocionado aos torcedores — Nagelsmann destrói imediatamente a grande esperança da estrela do VfB

Ele cumpriu à perfeição a missão que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, lhe havia confiado. Afinal, Undav é, como Nagelsmann reiterou antes da partida, “mais um finalizador”: “Deniz tem muitas jogadas boas, principalmente quando o adversário já está cansado. Suas qualidades acabam se perdendo um pouco quando ele precisa trabalhar muito durante a partida.”

Um craque que entra no final, portanto, que não é necessariamente uma vantagem para o jogo de pressão intenso e fisicamente exigente da seleção alemã, mas que pode dar o golpe fatal em um adversário cansado.

E foi exatamente isso que Undav fez naquela noite. Aos 88 minutos, ele aproveitou um passe de cabeça de Leroy Sané, também recém-entrado, com um chute de longa distância para marcar o gol da vitória por 2 a 1. Foi seu quarto gol em sete partidas pela seleção. Uma média impressionante. Quando Undav joga, ele geralmente marca também pela seleção.

E, no entanto, mesmo com o gol da vitória e sua incrível média no VfB, tudo indica que seu papel na Copa do Mundo não vai se tornar mais importante. Que Undav espera isso, ele disse sem rodeios após sua atuação contra Gana. “Tive uma conversa com o técnico da seleção. Conheço meu papel, mas gols como esse talvez possam mudar meu papel”, disse Undav, acrescentando: “Mas eu o aceito.”

E talvez seja melhor assim, pois Nagelsmann deixou bem claro depois que "provavelmente" nada mudará no papel de reserva de Undav no torneio nos EUA, Canadá e México. “Vamos ver”, disse Nagelsmann, um tanto relutante, quando questionado sobre o papel de Undav: “É improvável, afinal não estou definindo os papéis para março, mas para a Copa do Mundo.”