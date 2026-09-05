Leroy Sane quer mais! Ex-ponta do Manchester City está insatisfeito no Galatasaray, já que a chegada de Rafael Leao aumenta a concorrência por vagas no time

O Galatasaray começou a temporada 2026-27 de forma avassaladora, permanecendo invicto após uma movimentada janela de transferências de verão que viu o técnico Okan Buruk reformular seu elenco. O gigante turco somou dez pontos nas quatro primeiras partidas da Super Lig. No entanto, por trás desse início bem-sucedido, um grande problema interno está surgindo, envolvendo um dos jogadores mais bem pagos do clube.

De acordo com relatos do jornal turco Sabah, Sane informou oficialmente aos dirigentes do Galatasaray que está insatisfeito com sua situação atual. O ponta de 30 anos, que chegou ao clube sem custos após deixar o Bayern de Munique em julho de 2025, estaria profundamente insatisfeito com a redução de seu tempo de jogo.

Aparentemente, Sane não se vê como uma opção para entrar no decorrer da partida e está tendo dificuldade para aceitar um papel periférico nos planos táticos de Buruk, enquanto o clube busca defender sua coroa nacional.