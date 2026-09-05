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Leroy Sane quer mais! Ex-ponta do Manchester City está insatisfeito no Galatasaray, já que a chegada de Rafael Leao aumenta a concorrência por vagas no time
Frustração cresce para ex-estrela do City
O Galatasaray começou a temporada 2026-27 de forma avassaladora, permanecendo invicto após uma movimentada janela de transferências de verão que viu o técnico Okan Buruk reformular seu elenco. O gigante turco somou dez pontos nas quatro primeiras partidas da Super Lig. No entanto, por trás desse início bem-sucedido, um grande problema interno está surgindo, envolvendo um dos jogadores mais bem pagos do clube.
De acordo com relatos do jornal turco Sabah, Sane informou oficialmente aos dirigentes do Galatasaray que está insatisfeito com sua situação atual. O ponta de 30 anos, que chegou ao clube sem custos após deixar o Bayern de Munique em julho de 2025, estaria profundamente insatisfeito com a redução de seu tempo de jogo.
Aparentemente, Sane não se vê como uma opção para entrar no decorrer da partida e está tendo dificuldade para aceitar um papel periférico nos planos táticos de Buruk, enquanto o clube busca defender sua coroa nacional.
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Mudanças táticas e ida para o banco de reservas
O declínio no envolvimento de Sane tem sido rápido. Ele foi titular na partida de abertura da liga do Galatasaray contra o Corum FK, em 14 de agosto, mas não conseguiu manter sua vaga desde então. Buruk optou por deixar o internacional alemão no banco nos dois jogos seguintes, preferindo Yunus Akgun pelas pontas.
As estatísticas destacam uma tendência preocupante para o ponta: ele entrou aos 65 minutos contra o Erzurumspor, quando o jogo já estava ganho, e recebeu apenas 17 minutos saindo do banco na vitória apertada sobre o Goztepe.
Sane voltou a ser titular contra o Istanbul Basaksehir ontem e permaneceu em campo por 82 minutos, mas sua atuação mais uma vez foi improdutiva. O Galatasaray garantiu uma vitória por 3 a 2, mas Sane não marcou nem deu assistência antes de ser substituído por Deniz Gul.
Sane enfrenta críticas cada vez maiores na Turquia
Essa falta de ritmo levou a críticas contundentes da imprensa turca a Sane, com alguns analistas questionando o comprometimento do ex-ponta do Manchester City com o Galatasaray. Após uma das atuações recentes de Sane, o veterano comentarista Levent Tuzemen criticou a postura do ponta, sugerindo que Sane não merecia vestir a camisa do Galatasaray diante de sua abordagem indiferente.
Os comentários destacam a crescente preocupação com as atuações e a postura de Sane nas primeiras semanas da nova temporada, especialmente à medida que seu tempo de jogo continua a diminuir.
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O fator Rafael Leao
O principal motivo para a redução do papel de Sane é a chegada sensacional de Rafael Leao. O Galatasaray abriu os cofres para contratar a estrela portuguesa do AC Milan por uma taxa reportada de € 43 milhões, em um movimento que sinalizou sua intenção de competir no mais alto nível do futebol europeu.
Embora Leao atue principalmente pela ponta esquerda, sua presença criou um efeito dominó tático. Com Leao fixado no lado esquerdo, Baris Alper Yilmaz muitas vezes foi deslocado para a direita, competindo diretamente pela posição preferida de Sane entre os titulares.
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