A participação destemida do estreante adolescente rendeu elogios calorosos do técnico da seleção principal, Scaloni. Falando após o apito final, o treinador de 48 anos destacou a necessidade vital de administrar com cuidado o desenvolvimento do jovem a longo prazo: "Pedimos aos garotos que façam o que fazem em seus clubes. Se vierem aqui e não fizerem, ficaríamos preocupados.

"Leo [Flores] vai muito bem e temos que cuidar dele. Temos que estar perto dele, apoiá-lo. Sei que Vasco (Arruabarrena) e Mono Markic sabem como lidar com ele no Boca."

Scaloni voltou a enfatizar que a paciência segue sendo essencial para um sucesso duradouro: "Ele é um talento que temos que lapidar, assim como Franco [Mastantuono]. É a única maneira de conseguirmos resultados. Seria incrível se ele pudesse fazer em todos os jogos o que fez em 10 minutos hoje, mas precisamos ir com calma. Sempre vamos cuidar dele."