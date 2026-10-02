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Leonel Flores retorna ao Boca Juniors após participação de impacto em sua estreia pela Argentina
Adolescente pressiona por estreia imediata
A joia do gigante de Buenos Aires imediatamente voltou a focar nos compromissos pelo clube após garantir uma estreia chamativa pela seleção principal. Entrando no lugar de Lisandro Martinez nos dez minutos finais em Córdoba, o ponta jogou sem medo e quase marcou para assinalar a ocasião, quando sua finalização de voleio foi desviada para fora pelo goleiro da Bolívia, Guillermo Viscarra. Menos de 48 horas após o triunfo da Argentina por quatro gols, Flores agora está em ótima posição para conquistar uma vaga entre os titulares do Boca contra o Union.
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Treinador pede paciência com prodígio
A participação destemida do estreante adolescente rendeu elogios calorosos do técnico da seleção principal, Scaloni. Falando após o apito final, o treinador de 48 anos destacou a necessidade vital de administrar com cuidado o desenvolvimento do jovem a longo prazo: "Pedimos aos garotos que façam o que fazem em seus clubes. Se vierem aqui e não fizerem, ficaríamos preocupados.
"Leo [Flores] vai muito bem e temos que cuidar dele. Temos que estar perto dele, apoiá-lo. Sei que Vasco (Arruabarrena) e Mono Markic sabem como lidar com ele no Boca."
Scaloni voltou a enfatizar que a paciência segue sendo essencial para um sucesso duradouro: "Ele é um talento que temos que lapidar, assim como Franco [Mastantuono]. É a única maneira de conseguirmos resultados. Seria incrível se ele pudesse fazer em todos os jogos o que fez em 10 minutos hoje, mas precisamos ir com calma. Sempre vamos cuidar dele."
Autoconfiança inabalável impulsiona ascensão meteórica
A ascensão meteórica do atacante nascido em 2007 tem sido simplesmente extraordinária, considerando que ele soma apenas 17 partidas oficiais desde que passou a integrar o elenco principal do Boca em meados de julho de 2026.
Ao relembrar o momento de vestir a camisa da seleção principal no Estadio Mario Alberto Kempes, Flores disse: "Estou satisfeito com os minutos que tive. Jogar futebol me faz feliz. Desde criança, sempre tive muita personalidade; quando se trata de jogar, não me importo com quem está na minha frente."
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Dilema de escalação testa rotação doméstica
Segundo o jornalista Emiliano Raddi no ESPN F12, Arruabarrena está pronto para colocar Flores diretamente na escalação ao lado de Miguel Merentiel depois de Sebastian Villa ter sido afastado por causa de uma febre. A Argentina agora volta sua atenção para um amistoso contra Burkina Faso, em San Juan, antes do emocionante jogo de despedida de Lionel Messi contra Benin, no Estadio Monumental. Equilibrar essa carga implacável de jogos no cenário doméstico com um rápido reconhecimento internacional representa o teste decisivo para a maturidade do adolescente.
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