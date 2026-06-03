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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Leon Goretzka entra em contato com o Arsenal e outros times da Premier League depois que a Juventus e o AC Milan decidiram não renovarem seu contrato

L. Goretzka
Arsenal
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Premier League
Mercado da bola

Leon Goretzka está em busca de um novo clube, já que sua saída do Bayern de Munique se aproxima. O jogador da seleção alemã, que antes tinha como destino a Itália, agora está de olho na Premier League após uma série de negociações fracassadas com clubes da Série A.

  • Negociação com o AC Milan fracassa após revolução no clube

    Há apenas algumas semanas, parecia que o futuro de Goretzka estava traçado, enquanto ele se preparava para uma nova aventura ao término de seu contrato na Alemanha. Esperava-se que o jogador de longa data do Bayern de Munique se transferisse para o AC Milan, tornando-se a grande contratação para o meio-campo de Massimiliano Allegri antes do retorno do clube à Liga dos Campeões. O jogador de 31 anos era visto como o motor experiente perfeito para iniciar uma nova era no San Siro.

    No entanto, uma revolução técnica e corporativa total, desencadeada pelo proprietário do Rossoneri, Gerry Cardinale, após o fracasso do clube em se classificar para a Liga dos Campeões, virou o Milan de cabeça para baixo. Allegri estava entre os que enfrentaram a demissão, e as mudanças estruturais colocaram a transferência de Goretzka em espera, deixando o meio-campista livre para explorar outras opções, faltando apenas algumas semanas para o término de seu contrato atual na Allianz Arena.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    O Arsenal surge como um possível destino para Goretzka

    De acordo com o La Gazzetta dello Sport, com as portas do Milan aparentemente fechadas, a equipe de assessores de Goretzka começou a retomar contato com antigos interessados para encontrar uma solução. Entre eles, destaca-se o Arsenal, clube que há muito tempo é considerado um destino “dos sonhos” para o versátil jogador da seleção alemã. Sabe-se que os Gunners estão em busca de jogadores experientes para reforçar seu elenco jovem.

    A Premier League continua sendo o destino mais atraente para o meio-campista, mas a disputa não se limita à Inglaterra. Também há grande interesse vindo da Turquia, onde os clubes estão cada vez mais agressivos na oferta de altos salários para atrair estrelas europeias. A equipe de Goretzka está agora ampliando suas opções para garantir que ele não fique sem clube quando seu contrato com o Bayern expirar no final do mês.

  • A Juventus adia as negociações devido a prioridades financeiras

    A Juventus também havia demonstrado interesse em Goretzka, com o técnico Luciano Spalletti identificando o alemão como uma aquisição fundamental para o vestiário dos Bianconeri. Apesar do reconhecimento pelo seu talento, a situação financeira da Juventus mudou. A falta de receitas da Liga dos Campeões, após o sexto lugar na classificação, tornou difícil igualar o salário líquido de € 6 a 7 milhões que Goretzka auferia na Baviera.

    A diretoria da Juve informou aos representantes do jogador que, embora continuem interessados, ele não é a prioridade no momento. O clube está focado em garantir um novo goleiro e um centroavante titular antes de investir recursos no meio-campo. A Juventus está, na prática, adotando uma estratégia de espera, na esperança de que o jogador continue disponível e reduza suas exigências salariais no final da janela de transferências.

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    Goretzka mantém a calma em relação à decisão sobre o futuro

    Apesar da incerteza em torno de seu próximo passo, Goretzka se recusa a apressar a assinatura de um contrato. Ele está disposto a esperar pelo projeto certo, mesmo que isso signifique que seu futuro permaneça indefinido à medida que o calendário internacional ganha intensidade. O meio-campista está priorizando a qualidade do projeto e seu papel na equipe em detrimento de uma resolução rápida.

    Ao abordar o prazo para sua decisão no final da temporada, Goretzka foi claro quanto à sua postura. Ele afirmou: “Não diria que a escolha será feita entre o final da temporada e o início da Copa do Mundo. Simplesmente decidirei quando sentir que é a hora certa de fazê-lo.”