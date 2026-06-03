Leon Goretzka entra em contato com o Arsenal e outros times da Premier League depois que a Juventus e o AC Milan decidiram não renovarem seu contrato

Há apenas algumas semanas, parecia que o futuro de Goretzka estava traçado, enquanto ele se preparava para uma nova aventura ao término de seu contrato na Alemanha. Esperava-se que o jogador de longa data do Bayern de Munique se transferisse para o AC Milan, tornando-se a grande contratação para o meio-campo de Massimiliano Allegri antes do retorno do clube à Liga dos Campeões. O jogador de 31 anos era visto como o motor experiente perfeito para iniciar uma nova era no San Siro.

No entanto, uma revolução técnica e corporativa total, desencadeada pelo proprietário do Rossoneri, Gerry Cardinale, após o fracasso do clube em se classificar para a Liga dos Campeões, virou o Milan de cabeça para baixo. Allegri estava entre os que enfrentaram a demissão, e as mudanças estruturais colocaram a transferência de Goretzka em espera, deixando o meio-campista livre para explorar outras opções, faltando apenas algumas semanas para o término de seu contrato atual na Allianz Arena.