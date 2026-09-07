Getty Images
Traduzido por
Leon Goretzka deve ficar um período afastado após sofrer revés por lesão antes de uma possível estreia pelo Aston Villa
Contratado pelo Aston Villa sofre revés por lesão
Goretzka anunciou que ficará várias semanas fora, adiando sua aguardada estreia pelo Aston Villa. O alemão, que tem 73 partidas pela seleção, se juntou ao clube da Premier League sem custos no fim de agosto, após o término de seu contrato com o Bayern de Munique, e confirmou a notícia por meio das redes sociais na noite de segunda-feira.
Falando diretamente com a torcida do Villa, Goretzka expressou sua decepção com o momento do problema físico. Em comunicado publicado em sua conta no Instagram, o jogador de 31 anos escreveu: "Queridos Villans, antes de tudo, obrigado pela recepção incrível. Depois dos meus primeiros dias neste clube, a sensação de que estou exatamente onde deveria estar ficou mais forte a cada dia que passa. Infelizmente, meu corpo reagiu ao aumento da carga de trabalho depois do tempo em que fiquei longe dos gramados. É frustrante, mas preciso dessa curta pausa agora para voltar com força total."
- Getty Images Sport
Sonhos internacionais em espera
O timing é particularmente cruel para Goretzka, que participou de três dos quatro jogos da Alemanha na Copa do Mundo neste verão antes da eliminação nas oitavas de final para o Paraguai. Esperava-se que o meio-campista fosse uma peça-chave para Jurgen Klopp, que sucedeu Julian Nagelsmann e se prepara para iniciar seu trabalho com jogos da Liga das Nações contra Holanda, Grécia e Sérvia. No entanto, essa lesão garante que Goretzka não terá qualquer participação na próxima pausa internacional, forçando Klopp a adaptar seus planos para seu primeiro período de treinos.
Apesar do golpe, Goretzka está focado em uma recuperação rápida durante a atual pausa no calendário doméstico. O meio-campista acrescentou em seu comunicado: "Vou usar os próximos dias, incluindo a pausa internacional, para me recuperar totalmente e voltarei pronto para lutar e dar tudo por vocês e pelo Villa. Mal posso esperar para vê-los em campo em breve. Obrigado pelo apoio. Leon."
Unai Emery segue sereno
A lesão de Goretzka chega em um momento turbulento para o Aston Villa, que teve um início difícil de temporada na Premier League e ocupa a 17ª posição após um empate e duas derrotas. Para piorar, a equipe de Unai Emery se prepara para iniciar sua campanha na Champions League na terça-feira, com um duelo fora de casa contra o Club Brugge. Ao abordar o revés, Emery reconheceu a frustração de perder um jogador do calibre de Goretzka antes mesmo de ele entrar em campo pelo clube.
Emery manteve um tom filosófico ao falar sobre a lesão do ex-jogador de Schalke e Bayern. "A lesão de Goretzka e os problemas dele são um pouco frustrantes, mas temos jogadores que podem substituí-lo, como Ross Barkley, Joao Gomes, Lamare Bogarde e Boubacar Kamara", comentou o técnico do Villa.
- AFP
O Aston Villa busca estabilidade após a reformulação no elenco no verão
A lesão de Goretzka representa outro grande obstáculo para o Aston Villa em meio a uma fase de reconstrução após uma agitada janela de saídas no verão. Depois de perder nomes importantes como Emiliano Martinez, Ezri Konsa, Lucas Digne, Youri Tielemans, Morgan Rogers e Ollie Watkins, o elenco de Emery trabalha para construir uma nova identidade. O clube de West Midlands estará desesperado para se recuperar e conquistar sua primeira vitória na Premier League na temporada quando receber o Nottingham Forest no sábado.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.