Goretzka anunciou que ficará várias semanas fora, adiando sua aguardada estreia pelo Aston Villa. O alemão, que tem 73 partidas pela seleção, se juntou ao clube da Premier League sem custos no fim de agosto, após o término de seu contrato com o Bayern de Munique, e confirmou a notícia por meio das redes sociais na noite de segunda-feira.

Falando diretamente com a torcida do Villa, Goretzka expressou sua decepção com o momento do problema físico. Em comunicado publicado em sua conta no Instagram, o jogador de 31 anos escreveu: "Queridos Villans, antes de tudo, obrigado pela recepção incrível. Depois dos meus primeiros dias neste clube, a sensação de que estou exatamente onde deveria estar ficou mais forte a cada dia que passa. Infelizmente, meu corpo reagiu ao aumento da carga de trabalho depois do tempo em que fiquei longe dos gramados. É frustrante, mas preciso dessa curta pausa agora para voltar com força total."