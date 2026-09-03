Getty Images Sport
Traduzido por
Leões abatidos! Millwall é atingido por 11 lesões em derrota por 3 a 0 para o Wrexham que foi um pesadelo
Pesadelo com lesões assombra a Inglaterra
O Millwall teve uma noite miserável no The Den, já que uma emergência médica crescente contribuiu fortemente para a derrota por 3 a 0 na Championship diante do Wrexham, clube que tem o ator de Hollywood Ryan Reynolds como copresidente. Os Lions chegaram para a partida já com oito jogadores do elenco principal fora por lesão, o que forçou uma significativa reformulação tática antes do apito inicial.
Devido à ausência de jogadores de lado disponíveis, o Millwall começou a partida com um trio de zaga formado por Caleb Taylor, Jake Cooper e o defensor da seleção da Indonésia Elkan Baggott. No entanto, os problemas pioraram drasticamente durante o jogo, já que Casper de Norre, Josh Coburn e o reserva Zak Lovelace sofreram lesões e precisaram ser substituídos.
Os novos desfalques elevaram a lista de jogadores indisponíveis do Millwall para impressionantes 11 integrantes do elenco principal. O Wrexham aproveitou ao máximo o desgaste físico dos donos da casa e garantiu sua primeira vitória na liga na campanha com um gol contra, um gol de Kieffer Moore e uma finalização de Jacques Ekomie.
- PPAUK
Neil lamenta o elenco desfalcado
O técnico do Millwall, Alex Neil, manifestou sua profunda frustração após o apito final, explicando como o número sem precedentes de lesões prejudicou o entrosamento da equipe. Forçado a mudar sua formação e montar um esquema improvisado, com Baggott, Cooper e Taylor na defesa, Neil admitiu que seu elenco havia sido levado ao limite absoluto.
"É frustrante porque provavelmente estamos reduzidos ao último terço do elenco em termos de tentar colocar um time em campo e tentar ser competitivos nesse nível", afirmou Neil. "Isso certamente não está nos ajudando no momento. Mudamos nosso esquema esta noite pelo fato de não termos nenhum jogador de lado pronto."
"Acabamos tendo que fazer mudanças em larga escala, e a dificuldade disso é que o entendimento entre os jogadores em campo fica diluído", acrescentou Neil. "Quando você enfrenta uma equipe experiente como o Wrexham, isso torna a tarefa difícil."
Sistema defensivo completamente limitado
A dimensão do desfalque no elenco do Millwall ficou evidente em campo, já que os donos da casa não conseguiram registrar uma única finalização no alvo ao longo dos 90 minutos. O disciplinado Wrexham de Phil Parkinson limitou o Millwall a um índice mínimo de gols esperados de apenas 0,24.
O Millwall já estava sem nomes importantes, incluindo Tristan Crama, Derek Mazou-Sacko, Alfie Doughty, Mathis Servais, Ryan Leonard, Mihailo Ivanovic, Lukas Jensen e Luke Cundle. A perda de outras três opções durante a partida eliminou completamente qualquer chance de reação no segundo tempo para o time da casa.
Os visitantes mantiveram controle total do confronto, conquistando seu primeiro jogo sem sofrer gols na temporada e subindo para o 11º lugar na tabela da Championship.
- Getty Images Sport
Uma agenda apertada vem pela frente
Agora, o Millwall precisa encontrar soluções imediatas para atravessar um período excepcionalmente exigente, com cinco jogos restantes em todas as competições antes da próxima pausa internacional. O elenco de Neil, bastante desfalcado, incluindo peças defensivas importantes como o internacional indonésio Baggott, enfrenta uma missão difícil para se manter competitivo.
Enquanto isso, o Wrexham buscará aproveitar sua atuação dominante em Londres e avançar em direção às posições de play-off.
O Millwall trabalhará intensamente no departamento médico para recuperar jogadores antes de voltar a campo em seu próximo jogo da Championship.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.