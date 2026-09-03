O Millwall teve uma noite miserável no The Den, já que uma emergência médica crescente contribuiu fortemente para a derrota por 3 a 0 na Championship diante do Wrexham, clube que tem o ator de Hollywood Ryan Reynolds como copresidente. Os Lions chegaram para a partida já com oito jogadores do elenco principal fora por lesão, o que forçou uma significativa reformulação tática antes do apito inicial.

Devido à ausência de jogadores de lado disponíveis, o Millwall começou a partida com um trio de zaga formado por Caleb Taylor, Jake Cooper e o defensor da seleção da Indonésia Elkan Baggott. No entanto, os problemas pioraram drasticamente durante o jogo, já que Casper de Norre, Josh Coburn e o reserva Zak Lovelace sofreram lesões e precisaram ser substituídos.

Os novos desfalques elevaram a lista de jogadores indisponíveis do Millwall para impressionantes 11 integrantes do elenco principal. O Wrexham aproveitou ao máximo o desgaste físico dos donos da casa e garantiu sua primeira vitória na liga na campanha com um gol contra, um gol de Kieffer Moore e uma finalização de Jacques Ekomie.



