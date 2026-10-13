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Leny Yoro revela conversas sobre a crise no Manchester United e minimiza pressão antes de confronto decisivo com o Atlético de Madrid
Conversas internas e união do elenco
O clima nos arredores de Old Trafford fica cada vez mais tenso enquanto o Manchester United se prepara para um confronto europeu decisivo na Espanha. Após um empate frustrante nos minutos finais contra o Tottenham Hotspur, que estava com dez jogadores, no fim de semana, o clube registrou oficialmente seu pior início de temporada desde 1986. Yoro minimizou as preocupações com o início irregular da equipe e afirmou que o elenco tem força mental para se recuperar.
“Tenho confiança no time e em nós. Estou confiante de que, nas próximas partidas, vamos melhorar e continuar avançando. Não estou especialmente preocupado com essa situação. Todos os times podem passar por dificuldades no início de uma temporada. Estamos preparados para enfrentá-las e continuar trabalhando”, disse Yoro, segundo a Marca.
Yoro revelou que o elenco assumiu integralmente a responsabilidade por enfrentar seus problemas e teve conversas francas e reservadas, a portas fechadas, para lidar com as dificuldades atuais. “Acho que isso é muito importante para um time. Às vezes, é preciso dizer as coisas como elas são. E foi o que fizemos. Vamos continuar fazendo isso. Precisamos encarar a realidade e melhorar”, acrescentou.
- AFP
Adaptação a uma nova função defensiva
Uma mudança tática importante nas últimas semanas fez com que Yoro passasse a atuar como lateral-direito, uma função pouco familiar para ele, em vez de jogar em sua posição habitual no centro da defesa. Enquanto alguns jovens jogadores poderiam ter dificuldades com essa mudança sob forte pressão, o jogador de 20 anos aceitou o desafio de ajudar a equipe de todas as formas possíveis e demonstrou uma maturidade que impressionou a comissão técnica.
“É uma posição em que posso jogar. Se tiver que atuar ali, estou pronto. Também gosto de jogar ali. É claro que há diferenças, mas você precisa se adaptar. Acho que é preciso estar sempre preparado. Seja qual for a posição em campo, estou pronto para jogar”, afirmou Yoro.
Orientação de companheiros de equipe veteranos
Yoro também fez questão de elogiar a influência dos zagueiros experientes Harry Maguire e Lisandro Martinez. Apesar da disputa por vagas entre os titulares, o francês revelou que a dupla veterana tem sido fundamental para ajudá-lo a se adaptar às exigências de jogar por um dos maiores clubes do mundo. Ele atribuiu à orientação dos dois sua rápida integração à cultura do Manchester United nos primeiros meses no clube.
“Eles me ajudam a melhorar muito todos os dias, especialmente nos treinos. Converso bastante com eles, e os dois me ajudam a evoluir. Esta é minha terceira temporada aqui e me senti um jogador do Manchester United desde o primeiro dia. Estou muito feliz com o início desta temporada, mas sei que ainda posso melhorar. Eles também me ajudam muito nesse processo”, explicou Yoro.
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Diante do desafio do Atlético de Madrid
De olho no confronto europeu decisivo contra o Atlético de Madrid, Yoro não pareceu intimidado pelo ambiente hostil esperado na capital espanhola. O time de Diego Simeone é conhecido pelo estilo agressivo e pelo apoio fervoroso de sua torcida em casa, mas o jovem do Manchester United afirma que sua preparação não muda, independentemente da força do adversário ou da importância da partida.
“É claro que há pressão, mas não é algo que me afete particularmente. Vou me preparar exatamente da mesma forma que para qualquer outro jogo”, concluiu Yoro.
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