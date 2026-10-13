O clima nos arredores de Old Trafford fica cada vez mais tenso enquanto o Manchester United se prepara para um confronto europeu decisivo na Espanha. Após um empate frustrante nos minutos finais contra o Tottenham Hotspur, que estava com dez jogadores, no fim de semana, o clube registrou oficialmente seu pior início de temporada desde 1986. Yoro minimizou as preocupações com o início irregular da equipe e afirmou que o elenco tem força mental para se recuperar.

“Tenho confiança no time e em nós. Estou confiante de que, nas próximas partidas, vamos melhorar e continuar avançando. Não estou especialmente preocupado com essa situação. Todos os times podem passar por dificuldades no início de uma temporada. Estamos preparados para enfrentá-las e continuar trabalhando”, disse Yoro, segundo a Marca.

Yoro revelou que o elenco assumiu integralmente a responsabilidade por enfrentar seus problemas e teve conversas francas e reservadas, a portas fechadas, para lidar com as dificuldades atuais. “Acho que isso é muito importante para um time. Às vezes, é preciso dizer as coisas como elas são. E foi o que fizemos. Vamos continuar fazendo isso. Precisamos encarar a realidade e melhorar”, acrescentou.