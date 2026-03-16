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Leny Yoro pede ao Manchester United que renove o contrato de Harry Maguire
Yoro pressiona pela renovação do contrato de Maguire
O zagueiro central do United, Yoro, está ansioso para que o clube renove o contrato de Maguire após a vitória por 3 a 1 sobre o Aston Villa. O jogador de 20 anos foi enfático quando questionado sobre o futuro incerto do jogador de 33 anos em Old Trafford, em meio às negociações contratuais em andamento. Concentrando-se inteiramente no valor do seu companheiro de equipe, Yoro disse: “Se ele puder ficar na próxima temporada, será muito bom para nós. Então, espero que ele renove o contrato e possa ficar conosco. Veremos. Veremos de qualquer maneira.”
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Orientação em campo
O jovem zagueiro reconheceu que Maguire o ajudou a se adaptar ao futebol inglês. Falando exclusivamente sobre o impacto de jogar ao lado do companheiro, Yoro acrescentou: "Jogar com o Harry, com toda a experiência que ele tem, ele me dá muitas dicas, conversa bastante comigo em campo. Isso me ajuda muito.” Ele detalhou ainda mais a comunicação entre eles: “Ele sempre conversa comigo, tipo ‘onde está o atacante?’ Às vezes conversamos antes do jogo, no intervalo, sobre como eu preciso [melhorar minha] posição. Então, jogar com ele é muito bom para mim.”
O dilema de Casemiro
Yoro também quer que o clube reconsidere o futuro de Casemiro, que foi contratado por 70 milhões de libras em 2022. Apesar de o brasileiro ter confirmado sua intenção de sair neste verão, Yoro insiste que sua influência é insubstituível. Ele explicou: “Acho que todos queriam que ele [Casemiro] ficasse. Ele é um jogador muito importante para nós. Ele mostrou isso novamente [contra o Villa]. Mesmo no vestiário, todos os dias ele traz essa experiência que ninguém mais tem no time. Ele já ganhou tudo. Então, isso nos ajuda muito nos jogos e até mesmo fora de campo.”
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Todos os olhos voltados para a Liga dos Campeões
Yoro, contratado do Lille por 62 milhões de euros em 2024, disputou 27 partidas da Premier League nesta temporada, ajudando a levar o United ao terceiro lugar na classificação. Com uma vaga na Liga dos Campeões em vista, Yoro afirma que a equipe está motivada para o desafio.
“Todo jogador quer disputar a Liga dos Campeões, especialmente quando se joga pelo United”, disse ele.
“Este clube tem que disputar a Liga dos Campeões. Espero que consigamos isso na próxima temporada.
Sabemos que todos os jogos são importantes, mas este foi especialmente importante porque eles [o Villa] estão logo atrás de nós. Estamos muito felizes com o resultado.”
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