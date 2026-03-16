Leny Yoro pede ao Manchester United que renove o contrato de Harry Maguire

Yoro, contratado do Lille por 62 milhões de euros em 2024, disputou 27 partidas da Premier League nesta temporada, ajudando a levar o United ao terceiro lugar na classificação. Com uma vaga na Liga dos Campeões em vista, Yoro afirma que a equipe está motivada para o desafio.

“Todo jogador quer disputar a Liga dos Campeões, especialmente quando se joga pelo United”, disse ele.

“Este clube tem que disputar a Liga dos Campeões. Espero que consigamos isso na próxima temporada.

Sabemos que todos os jogos são importantes, mas este foi especialmente importante porque eles [o Villa] estão logo atrás de nós. Estamos muito felizes com o resultado.”