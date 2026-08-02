Getty
Traduzido por
Leny Yoro fez uma declaração ousada sobre o título da Premier League enquanto Michael Carrick se prepara para um novo desafio em sua primeira temporada completa no Manchester United
Yoro mira a glória da Premier League
Yoro fez uma declaração ousada ao afirmar que o United pode vencer a Premier League nesta temporada, apesar de vir sofrendo com a falta de consistência desde a saída de Sir Alex Ferguson. O lendário escocês conquistou impressionantes 13 títulos da elite inglesa antes de encerrar uma carreira revolucionária como técnico em 2013. Nos anos desde então, o United passou por sete técnicos efetivos, e nenhum deles conseguiu repetir o feito de Fergie de levar glória ao Man United.
Questionado sobre a possibilidade de vencer a Premier League na próxima temporada, Yoro foi enfático sobre os objetivos do clube para encerrar um jejum de 13 anos na Premier League. "Somos o Man United, então temos que pensar assim. E eu sei que temos potencial para fazer isso, então temos que fazer", disse Yoro. "O clima é muito bom. Trabalhamos muito duro e, fora de campo, temos uma vibração boa, um ambiente bom. Então, para ser sincero, o objetivo nesta temporada é vencer todos os jogos. Que o time seja o melhor, que eu faça bons jogos sempre, conquistar troféus e estar no topo."
- Getty Images Sport
O jejum de títulos pós-Ferguson
A trajetória desde 2013 tem sido uma montanha-russa para os torcedores de Old Trafford. David Moyes conquistou a Community Shield em sua passagem pouco inspirada de uma temporada, enquanto Louis van Gaal foi bem-sucedido na FA Cup. José Mourinho reforçou a sala de troféus de Old Trafford com um título da Liga Europa, uma FA Cup e uma Copa da Liga durante seus próprios dois anos no cargo, enquanto Erik ten Hag levou o United a uma Copa da Liga e uma FA Cup em seu período no clube.
Na verdade, foram apenas Ole Gunnar Solskjaer e Ruben Amorim que deixaram o United sem nada para mostrar além de memórias, boas e ruins, de seus respectivos períodos na Grande Manchester como técnicos. E apesar de Amorim ter levado o clube a um constrangedor 15º lugar em 2024/25.
A revolução de Michael Carrick
Carrick tem sido um sopro de ar fresco desde sua chegada a Old Trafford, em janeiro. Um terceiro lugar na Premier League, depois de juntar os cacos deixados por Amorim, foi o suficiente para lhe garantir efetivação no cargo neste verão. Ao falar sobre a tarefa que tem pela frente, o treinador de 45 anos refletiu sobre sua profunda ligação com o clube e o peso da função que agora ocupa.
"Desde o momento em que cheguei aqui, há 20 anos, senti a magia do Manchester United. Carregar a responsabilidade de liderar nosso clube de futebol especial me enche de imenso orgulho. Ao longo dos últimos cinco meses, este grupo de jogadores mostrou que pode atingir os padrões de resiliência, união e determinação que exigimos aqui", explicou Carrick.
- Getty Images Sport
Restaurando o Manchester United ao topo
O desafio para Carrick é manter o embalo conquistado durante os meses finais da temporada passada. O cenário da Premier League segue extremamente competitivo, mas há um sentimento em Carrington de que a reformulação cultural finalmente está ganhando corpo. Carrick não tem ilusões sobre as expectativas colocadas sobre seus ombros e enfatizou que o clube precisa voltar ao seu patamar histórico. "Agora é hora de seguirmos em frente juntos novamente, com ambição e um propósito claro. O Manchester United e nossos incríveis torcedores merecem voltar a disputar os maiores títulos", concluiu o técnico.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.