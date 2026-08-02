Yoro fez uma declaração ousada ao afirmar que o United pode vencer a Premier League nesta temporada, apesar de vir sofrendo com a falta de consistência desde a saída de Sir Alex Ferguson. O lendário escocês conquistou impressionantes 13 títulos da elite inglesa antes de encerrar uma carreira revolucionária como técnico em 2013. Nos anos desde então, o United passou por sete técnicos efetivos, e nenhum deles conseguiu repetir o feito de Fergie de levar glória ao Man United.

Questionado sobre a possibilidade de vencer a Premier League na próxima temporada, Yoro foi enfático sobre os objetivos do clube para encerrar um jejum de 13 anos na Premier League. "Somos o Man United, então temos que pensar assim. E eu sei que temos potencial para fazer isso, então temos que fazer", disse Yoro. "O clima é muito bom. Trabalhamos muito duro e, fora de campo, temos uma vibração boa, um ambiente bom. Então, para ser sincero, o objetivo nesta temporada é vencer todos os jogos. Que o time seja o melhor, que eu faça bons jogos sempre, conquistar troféus e estar no topo."