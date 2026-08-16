De acordo com RMC Sport, a partida começou com pressão intensa da equipe de Dino Toppmöller, colocando rapidamente o PSG em dificuldade. O gol saiu aos 32 minutos, quando Matthieu Udol fez um cruzamento rasteiro preciso pela área. Thauvin se posicionou perfeitamente na segunda trave para empurrar a bola para a rede, levando o Stade Bollaert-Delelis ao delírio.

O gol premiou o Lens por sua postura agressiva e evidenciou fragilidades defensivas na linha de defesa do PSG. Enrique viu seus jogadores sofrerem para lidar com a intensidade, criando apenas algumas meias-chances com Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia, enquanto os mandantes controlavam com tranquilidade o ritmo dos primeiros minutos.