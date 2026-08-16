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Lens, com um a menos, vence o PSG na Supercopa, enquanto Nuno Mendes recebe cartão vermelho por má conduta
Thauvin coloca o Lens na frente
De acordo com RMC Sport, a partida começou com pressão intensa da equipe de Dino Toppmöller, colocando rapidamente o PSG em dificuldade. O gol saiu aos 32 minutos, quando Matthieu Udol fez um cruzamento rasteiro preciso pela área. Thauvin se posicionou perfeitamente na segunda trave para empurrar a bola para a rede, levando o Stade Bollaert-Delelis ao delírio.
O gol premiou o Lens por sua postura agressiva e evidenciou fragilidades defensivas na linha de defesa do PSG. Enrique viu seus jogadores sofrerem para lidar com a intensidade, criando apenas algumas meias-chances com Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia, enquanto os mandantes controlavam com tranquilidade o ritmo dos primeiros minutos.
- AFP
Cartão vermelho de Antonio provoca fúria
A dinâmica da final mudou drasticamente aos 39 minutos, quando Kyllian Antonio recebeu cartão vermelho direto por uma entrada atrasada em Maghnes Akliouche. A decisão irritou a comissão técnica do Lens, levando a uma reação furiosa no túnel no intervalo.
Jean-Louis Leca direcionou sua raiva aos oficiais da partida e gritou: "Vocês nem vão ver o VAR! Vocês têm o dom de matar uma partida!" Apesar da desvantagem numérica, o Lens reorganizou sua estrutura defensiva sem dificuldade. Toppmöller sacrificou o atacante Filip Ivanovic para a entrada de Ruben Aguilar no intervalo, garantindo que sua equipe seguisse compacta e difícil de ser batida enquanto se preparava para uma pressão inevitável do adversário.
PSG luta para empatar
O PSG dominou a posse de bola no segundo tempo, mas não teve o poder de definição necessário para furar a sólida defesa do Lens. Doue chegou agonizantemente perto quando sua pancada explodiu no travessão, enquanto Ousmane Dembele desperdiçou uma oportunidade claríssima ao mandar um voleio por cima do gol.
A frustração do PSG continuou a crescer, já que o goleiro do Lens, Walid Risser, fez várias defesas cruciais para parar Kvaratskhelia e Doue. A miséria dos parisienses foi agravada aos 86 minutos, quando Nuno Mendes foi expulso por dar uma cotovelada em Michal Skoras em um momento de pura frustração, encerrando qualquer esperança realista de uma reação no fim e selando um triunfo memorável para o resistente time da casa.
- AFP
O que vem a seguir para os dois clubes?
O Paris Saint-Germain precisa se recompor rapidamente após esta derrota decepcionante enquanto se prepara para iniciar a defesa do título da Ligue 1 nas próximas semanas. Enrique tem problemas táticos significativos para resolver, especialmente em relação à falta de criatividade de sua equipe contra blocos defensivos baixos. Enquanto isso, o Lens usará esta vitória monumental como impulso para ganhar embalo para sua próxima campanha nacional.
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