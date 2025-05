Lennon Miller: como o garoto recordista do Motherwell virou alvo de Liverpool, Borussia Dortmund e Celtic

O jovem escocês teve uma temporada brilhante em Fir Park e pode estar prestes a realizar uma transferência dos sonhos neste verão europeu

"Estou confiante na minha própria habilidade. Obviamente, não vou chegar e ser o melhor jogador de cara, mas acredito que talvez, em alguns meses, eu possa ser o melhor jogador lá", disse Lennon Miller, após ser convocado pela primeira vez para a seleção principal da Escócia, em março. "Acho que é assim que você precisa pensar como jogador de futebol – você precisa querer ser o melhor."

As declarações foram vistas por alguns como desrespeitosas, especialmente considerando que a seleção escocesa é capitaneada por Andy Robertson, bicampeão da Premier League, e conta também com o ex-meio-campista do Manchester United, hoje destaque do Napoli, Scott McTominay. No entanto, quem tem acompanhado de perto o desempenho de Lennon pelo Motherwell nesta temporada entende bem de onde vem essa confiança quase arrogante.

Aos 18 anos, o jovem tem se destacado tanto na Premiership escocesa que se tornou um dos adolescentes mais cobiçados do futebol europeu. Clubes como Liverpool, Borussia Dortmund e Celtic já demonstraram interesse em sua contratação. O Motherwell, por sua vez, sabe que terá dificuldades para segurar o talento formado em sua base, que deve atrair propostas de peso na próxima janela de transferências.

Mais artigos abaixo

Tudo indica que Miller já ultrapassou o nível atual de seu clube – o que é notável para alguém da sua idade. A grande questão agora é: até onde ele pode chegar? A GOAL analisa, a seguir, todo o potencial dessa jovem promessa.