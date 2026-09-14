Eibner
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Lennart Karl pede desculpas aos torcedores do SV Elversberg após polêmica comemoração de "silêncio" na vitória sobre o Bayern de Munique
Adolescente provoca tensão no estádio
Karl abriu o placar aos 26 minutos, completando na segunda trave depois que o cruzamento rasteiro de Ismael Saibari desviou em Harry Kane. No entanto, levar o dedo indicador aos lábios provocou fúria nas arquibancadas da casa, fazendo com que o jovem fosse alvo de vaias altas pelo restante da tarde. Um gol da vitória de Kane no fim acabou poupando seu constrangimento e garantiu os três pontos, coroando uma marca histórica, já que Joshua Kimmich fez sua 500ª partida oficial pelo Bayern de Munique.
- Eibner
Ponta esclarece reação emocional
Falando durante sua entrevista pós-jogo na casa da equipe recém-promovida, o jovem atacante tentou amenizar a tensão ao explicar a intenção por trás de seu gesto. Rejeitando as alegações de que saiu deliberadamente para provocar a torcida da casa, o ponta explicou: "É emoção. Desculpem se me entenderam mal, não quis dizer daquela forma."
Ao pedir desculpas aos torcedores da casa, ele acrescentou: "A maioria dos fãs de futebol sabe que é emoção e que isso simplesmente faz parte do futebol. Desculpem."
Jovem reflete sobre a ascensão ao time principal
O gol de abertura foi crucial para desestabilizar os donos da casa, que haviam restaurado brevemente a igualdade no segundo tempo graças ao excelente chute colocado de Maurice Krattenmacher. Ao refletir sobre como a chance surgiu, o jovem admitiu: "Sim, felizmente eu estava no segundo pau. Tive um pouco de sorte por a bola ter sobrado para mim, por ela ter passado e depois a finalização foi boa."
Sua contribuição ajudou a equipe de Vincent Kompany a subir para o quarto lugar na tabela da Bundesliga, com sete pontos nas três primeiras partidas pela liga.
- Sven Simon
Equipe da capital visita Munique
O Bayern agora volta para a Baviera para se preparar para o duelo de sexta-feira à noite contra o Union Berlin na Allianz Arena. O confronto oferece aos atuais campeões uma plataforma ideal para manter a boa fase e seguir pressionando as equipes no topo da Bundesliga. Todos os olhares, sem dúvida, estarão voltados para Kane, que precisa de apenas um gol para se tornar o jogador mais rápido da história da elite alemã a alcançar a marca de 100 gols.
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