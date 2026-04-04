Lennart Karl, o herói do Bayern de Munique que marcou aos 99 minutos: de 0 a 2 para 3 a 2 contra o Freiburg

Na próxima rodada do campeonato, o Bayern de Munique enfrentará o St. Pauli, partida que, no calendário da equipe de Kompany, ocorre após a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (marcada para o próximo dia 7 de abril, no Bernabéu) e antes da partida de volta, que será disputada no dia 15 de abril, na Allianz Arena. Em seguida, o Bayern enfrentará o Stuttgart na Bundesliga antes da semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen em 22 de abril (partida única fora de casa). As últimas quatro rodadas do campeonato serão contra o Mainz (fora de casa), o Heidenheim (em casa), o Wolfsburg (fora de casa) e o Colônia em casa.