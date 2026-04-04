O Bayern de Munique nunca desiste. Mesmo nas situações mais difíceis, o time alemão se reergue e segue em frente, abrindo caminho com determinação. Foi o que aconteceu também na 28ª rodada da Bundesliga, em que a equipe de Vincent Kompany enfrentou o Freiburg e venceu por 3 a 2 fora de casa. Uma vitória importante que vem depois de estar perdendo por dois gols, e a seis rodadas do fim do campeonato, foi dado mais um passo rumo ao título: considerando também a vitória do Dortmund fora de casa contra o Stuttgart, o Bayern está hoje com +9 de vantagem sobre o segundo colocado.
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Lennart Karl, o herói do Bayern de Munique que marcou aos 99 minutos: de 0 a 2 para 3 a 2 contra o Freiburg
A PARTIDA
Após os gols de Manzambi e Höler, ambos marcados no segundo tempo, a reação dos vermelhos e brancos aconteceu a pouco mais de dez minutos do fim da partida com Tom Bischof, que dez minutos depois marcou também o gol de empate; para o meio-campista nascido em 2005, são os dois primeiros gols da temporada. Acabou? De jeito nenhum. O gol da vitória do Bayern de Munique saiu aos 99 minutos, marcado pelo mais jovem em campo: Lennart Karl, que completou 18 anos em fevereiro e já é uma peça fundamental do time, apesar de ter nascido em 2008. Nesta temporada, considerando tanto o campeonato quanto as copas, ele somou 9 gols e 6 assistências em 35 partidas.
O CALENDÁRIO DO BAYERN DE MUNIQUE
Na próxima rodada do campeonato, o Bayern de Munique enfrentará o St. Pauli, partida que, no calendário da equipe de Kompany, ocorre após a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (marcada para o próximo dia 7 de abril, no Bernabéu) e antes da partida de volta, que será disputada no dia 15 de abril, na Allianz Arena. Em seguida, o Bayern enfrentará o Stuttgart na Bundesliga antes da semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen em 22 de abril (partida única fora de casa). As últimas quatro rodadas do campeonato serão contra o Mainz (fora de casa), o Heidenheim (em casa), o Wolfsburg (fora de casa) e o Colônia em casa.