Lenda mexicana Rafael Marquez é oficialmente apresentada como técnico do México com ousada missão para a Copa do Mundo de 2030

Olhando para a próxima fase de sua trajetória como treinador, o ex-astro do Barcelona ressaltou sua determinação de alcançar voos mais altos à beira do campo do que conseguiu dentro dele.

Ao refletir sobre sua segunda oportunidade com a seleção nacional, Marquez declarou: "Tenho outra chance, isso não aconteceu para mim como jogador em cinco Copas do Mundo. Chegamos ao mesmo lugar, agora tenho a oportunidade, antes de tudo, de chegar à Copa do Mundo, e espero que possamos chegar lá e conquistar algo diferente."

Reconhecendo a dimensão da tarefa pela frente, o novo técnico acrescentou: "Vivi uma carreira extraordinária como jogador, agora tenho uma responsabilidade maior, é outra etapa, quero estar em campo transmitindo tudo o que puder. Espero poder ter tanto sucesso quanto tive como jogador."

Ao abordar os desafios que o aguardam no cargo, o treinador disse: "Haverá momentos difíceis e complicados, mas estou confiante de que vamos superar isso. Certamente darei tudo de mim, e espero que as coisas saiam bem."