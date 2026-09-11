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Lenda mexicana Rafael Marquez é oficialmente apresentada como técnico do México com ousada missão para a Copa do Mundo de 2030
Ícone assume o comando da seleção
A Federação Mexicana de Futebol oficializou, nesta quinta-feira, Marquez como novo técnico da seleção principal, com a missão de comandar a equipe até a Copa do Mundo de 2030. Aos 47 anos, ele assume o principal cargo após trabalhar como auxiliar técnico de Javier Aguirre desde agosto de 2024 até a eliminação do México nas oitavas de final neste verão. O lendário ex-zagueiro está determinado a levar o México além da barreira das quartas de final que o impediu durante toda a sua carreira como jogador.
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Marquez mira glória no banco de reservas
Olhando para a próxima fase de sua trajetória como treinador, o ex-astro do Barcelona ressaltou sua determinação de alcançar voos mais altos à beira do campo do que conseguiu dentro dele.
Ao refletir sobre sua segunda oportunidade com a seleção nacional, Marquez declarou: "Tenho outra chance, isso não aconteceu para mim como jogador em cinco Copas do Mundo. Chegamos ao mesmo lugar, agora tenho a oportunidade, antes de tudo, de chegar à Copa do Mundo, e espero que possamos chegar lá e conquistar algo diferente."
Reconhecendo a dimensão da tarefa pela frente, o novo técnico acrescentou: "Vivi uma carreira extraordinária como jogador, agora tenho uma responsabilidade maior, é outra etapa, quero estar em campo transmitindo tudo o que puder. Espero poder ter tanto sucesso quanto tive como jogador."
Ao abordar os desafios que o aguardam no cargo, o treinador disse: "Haverá momentos difíceis e complicados, mas estou confiante de que vamos superar isso. Certamente darei tudo de mim, e espero que as coisas saiam bem."
Comissão técnica montada rapidamente
Marquez montou uma comissão técnica muito experiente, nomeando o ex-companheiro de seleção em quatro Copas do Mundo Andres Guardado ao lado dos assistentes técnicos Juan Manuel Lillo e Vidal Paloma.
Avaliando o preparo de sua equipe e a estrutura já estabelecida, o técnico explicou: "Não estou começando do zero. A jornada de onde comecei até onde terminei com Javier me dá confiança. Já conheço os jogadores e o ambiente, e conto com o apoio de um grupo de pessoas experientes que trabalharam no mais alto nível, que é exatamente o que queremos: levar a seleção ao próximo nível."
A comissão técnica liderada por espanhóis ganha ainda o reforço do treinador de goleiros Xabier Mancisidor e do preparador físico Pol Lorente para dar suporte à liderança do ex-treinador do Barça Atlètic.
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Começa a desgastante turnê pelos Estados Unidos
Marquez enfrenta seu primeiro teste no comando quando o México encara a Colômbia no M&T Bank Stadium em Baltimore, em 26 de setembro. A partida abre uma exigente turnê de quatro amistosos nos Estados Unidos, com duelos contra o Peru em 29 de setembro, a seleção dos Estados Unidos em 3 de outubro e o Chile em 6 de outubro. O calendário intenso oferece uma plataforma imediata para testar novas abordagens táticas e avaliar a profundidade do elenco antes de iniciar o ciclo competitivo rumo a 2030.
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