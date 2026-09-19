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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Lenda mexicana Javier Aguirre está prestes a voltar à La Liga, enquanto o Valencia acelera as conversas para nomear o sucessor de Carlos Corberan

J. Aguirre
C. Corberan
E. Valverde
Valencia
La Liga
México

O Valencia acelera as conversas para nomear o veterano mexicano Javier Aguirre como seu próximo técnico, após a saída abrupta de Carlos Corberan. O experiente treinador passou ao topo da lista de opções no Mestalla, com a diretoria do clube empenhada em fechar um acordo que traga a figura experiente de volta ao futebol espanhol.

  • Aguirre surge como o alvo prioritário

    Após a saída de Corberan, o diretor esportivo Braulio Vazquez conduziu negociações discretas com o estafe de Aguirre nos últimos dias. De acordo com o MARCA, as duas partes tiveram uma conversa decisiva na sexta-feira para finalizar um acordo, movidas pelo desejo mútuo de chegar a um denominador comum. Pessoas próximas de técnicos rivais procurados pelo diretor esportivo já admitem que o mexicano lidera a corrida para assumir o comando do Valencia.

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  • imago-sport-1079235106.jpgZUMA Press Wire

    Uma riqueza de experiência espanhola

    O clube vê o técnico de 67 anos como o perfil ideal para elevar o elenco, apontando sua vasta experiência, personalidade marcante e profundo conhecimento do futebol espanhol. O Valencia representaria o sétimo clube de La Liga de sua carreira, depois de já ter comandado Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés e Mallorca. Aguirre está atualmente sem clube após encerrar sua passagem pelo México depois da Copa do Mundo de 2026.

  • Detalhes do contrato e metas de desempenho

    Não se espera que os termos financeiros representem um grande obstáculo para se chegar rapidamente a um acordo. Aguirre quer um contrato válido até o fim da atual temporada, com opção de extensão para a próxima. Essa renovação condicional depende inteiramente do cumprimento de metas específicas, sobretudo garantir a permanência do Valencia na primeira divisão.

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  • imago-sport-1079262490.jpgaal.photo

    Planejamento para a pausa internacional

    A diretoria não tem pressa para anunciar a nomeação depois que o principal alvo, Ernesto Valverde, recusou o cargo para prolongar seu período sabático. O técnico interino Oscar Sanchez comandará a equipe à beira do campo na viagem deste fim de semana para enfrentar a Real Sociedad. O clube pretende usar a próxima pausa internacional de três semanas para dar ao novo treinador tempo de realizar uma mini pré-temporada em Paterna.

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