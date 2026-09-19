A diretoria não tem pressa para anunciar a nomeação depois que o principal alvo, Ernesto Valverde, recusou o cargo para prolongar seu período sabático. O técnico interino Oscar Sanchez comandará a equipe à beira do campo na viagem deste fim de semana para enfrentar a Real Sociedad. O clube pretende usar a próxima pausa internacional de três semanas para dar ao novo treinador tempo de realizar uma mini pré-temporada em Paterna.