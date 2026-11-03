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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Lenda do United: se esse jogador fosse do nosso tempo, teríamos arrancado a cabeça dele

Chelsea x Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
N. Butt
L. Martinez
England
Argentina

Declarações duras: desde o momento em que Foulkes sinalizou até as críticas à direção do Manchester United

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A lenda do Manchester United Nicky Butt lançou um ataque duro contra o argentino Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, por conta da atuação fraca que vem apresentando recentemente com o time, além de suas críticas públicas à diretoria do clube.

Ele também relembrou o episódio em que o jogador ergueu uma faixa relacionada às Ilhas Malvinas durante sua participação com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026, considerando que ele não merece a simpatia da torcida diante da queda de seu nível nesta temporada.

Martínez foi alvo de críticas depois que vários jogadores da Argentina participaram do ato de erguer uma faixa com os dizeres "Ilhas Malvinas são argentinas", após a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal do Mundial, em julho passado.

O zagueiro apareceu ao lado de Cristian Romero e Giovani Lo Celso, enquanto foi imposta uma multa de 235 mil libras esterlinas à Federação Argentina por conta desse episódio, sem que Martínez fosse punido individualmente, de acordo com o jornal Mirror.

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  • Ataque feroz: "O que você está fazendo?"

    Bat afirmou, durante sua participação no programa Piers Morgan Uncensored: "Ele vive no nosso país, e depois dança e levanta a bandeira da Argentina na Copa do Mundo. O que você está fazendo? E depois espera que as pessoas lhe deem tapinhas no ombro quando faz uma partida ruim".

    E acrescentou: "Algumas dessas pessoas precisam entender a situação. Não importa se você ganha 200 mil libras esterlinas por semana e dirige uma Rolls-Royce no seu pequeno vilarejo acreditando que virou um rei; você pode fazer o que quiser, mas não pode esperar que as pessoas lhe façam elogios quando joga tão mal e ataca os outros".

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  • Mensagem contundente a Martínez: você precisa ter cuidado!

    O ex-meio-campista também criticou Martínez por suas declarações, nas quais fez críticas à diretoria do Manchester United sobre a política de contratações, após a derrota para o Atlético de Madrid por 2 a 0 na Liga dos Campeões no mês passado. Butt considerou que o zagueiro argentino não apresenta o nível que lhe permita criticar os dirigentes do clube, apontando que ele poderia ser um dos primeiros jogadores dos quais o clube se desfaria caso decida reforçar seu elenco.

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    E disse: "Esses jogadores ficam extremamente sensíveis às críticas. E ainda tem a audácia de conceder uma entrevista na qual critica os responsáveis pelas contratações, apesar de ele mesmo não apresentar um bom desempenho".

    E prosseguiu: "Se o clube decidir contratar novos jogadores, ele deve tomar cuidado, pois é um dos primeiros jogadores que podem ser substituídos".

    Butt criticou a entrada de Martínez que lhe causou a expulsão durante a derrota para o Chelsea por 2 a 0, após acertar uma cotovelada em Morgan Rogers dentro da área, lance que também resultou em um pênalti.

    E Nicky Butt acrescentou: "Ele se entregou naquele lance e usou o cotovelo, e o motivo é que ele não tem força suficiente para defender de forma correta".

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  • "Se fosse na nossa época, teríamos arrancado a cabeça dele"

    Butt relembrou suas memórias no Manchester United, afirmando que a reação de seus companheiros teria sido completamente diferente caso um jogador tivesse agido dessa forma durante o período em que esteve no clube.

    E disse: "No meu tempo, teriam arrancado a cabeça dele por completo (seria alvo de uma bronca muito severa). Todos lhe perguntariam: quem você pensa que é para falar dos seus companheiros dessa maneira, levando em conta o nível que você apresenta? E mesmo que fosse o melhor jogador da Europa, você não tem o direito de falar dos seus companheiros desse jeito".

    Butt encerrou seu ataque dizendo que Martínez passou de um jogador querido pelas torcidas a um jogador cuja saída do clube os torcedores desejam, acrescentando que concordou com a sugestão de Piers Morgan de deixar o zagueiro de fora da lista do time sob o comando de Michael Carrick.

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