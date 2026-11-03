Lenda do United: se esse jogador fosse do nosso tempo, teríamos arrancado a cabeça dele

A lenda do Manchester United Nicky Butt lançou um ataque duro contra o argentino Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, por conta da atuação fraca que vem apresentando recentemente com o time, além de suas críticas públicas à diretoria do clube.

Ele também relembrou o episódio em que o jogador ergueu uma faixa relacionada às Ilhas Malvinas durante sua participação com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2026, considerando que ele não merece a simpatia da torcida diante da queda de seu nível nesta temporada.

Martínez foi alvo de críticas depois que vários jogadores da Argentina participaram do ato de erguer uma faixa com os dizeres "Ilhas Malvinas são argentinas", após a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal do Mundial, em julho passado.

O zagueiro apareceu ao lado de Cristian Romero e Giovani Lo Celso, enquanto foi imposta uma multa de 235 mil libras esterlinas à Federação Argentina por conta desse episódio, sem que Martínez fosse punido individualmente, de acordo com o jornal Mirror.

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