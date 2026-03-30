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Lenda do Tottenham alerta os Spurs de que estão caminhando para a Segunda Divisão — e que o novo técnico não vai mudar o destino do rebaixamento
O destino do rebaixamento paira sobre o Spurs
Waddle expressou sua profunda preocupação com o rumo do clube após uma sequência desastrosa de resultados que o deixa lutando pela permanência na Premier League. O lendário ponta sugeriu que mesmo a iminente busca por um novo técnico pode ser insuficiente e tardia demais para salvá-los do rebaixamento.
Em entrevista à 10bet, Waddle disse, quando questionado sobre para onde seu ex-clube poderia estar indo após a demissão do técnico interino Tudor: “Parece que será a Championship. Estou realmente preocupado com o que está acontecendo no clube. Não consigo acreditar que um clube daquele porte esteja na situação em que se encontra.” Ele apontou a recente derrota catastrófica por 3 a 0 contra o Nottingham Forest como o momento em que a gravidade do desastre ficou clara, acrescentando: “Após o resultado contra o Forest, o Tottenham Hotspur é basicamente o favorito para a terceira vaga de rebaixamento.”
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Uma mudança na gestão não vai resolver o problema
Embora a diretoria do clube esteja, segundo relatos, disposta a oferecer a Roberto De Zerbi um bônus significativo pela permanência na primeira divisão para que ele assuma o cargo imediatamente, Waddle continua sem se convencer de que uma mudança na liderança resolverá os problemas de fundo. Ele argumentou que o elenco carece do caráter necessário para uma disputa acirrada contra o rebaixamento. Ele acrescentou: “Veja os treinadores que o Tottenham teve nos últimos anos. Antonio Conte. José Mourinho. São vencedores comprovados. Alguma coisa mudou? Não acho que um novo técnico no Tottenham mude nada.
"Os jogadores não são bons o suficiente e isso não vai mudar se um novo técnico chegar. Estou olhando para o elenco, olhando para indivíduos que não parecem ter a coragem ou a capacidade de tirar o clube do buraco em que se encontra. Eles têm o que é preciso para uma batalha contra o rebaixamento? Conseguem arregaçar as mangas? Não estou convencido de que esse grupo de jogadores tenha o que é preciso para impedir a decadência.”
A culpa recai sobre a diretoria
Waddle não mediu palavras ao criticar a direção do clube, insistindo que a política de contratações e a cultura na cúpula são as principais razões para o declínio do Tottenham. “Não se trata dos treinadores; trata-se de mudar a cultura na cúpula do clube. Os jogadores precisam assumir alguma responsabilidade, mas os principais culpados são a diretoria e a liderança do clube”, disse Waddle. “Eles não têm investido dinheiro em jogadores; estão sempre comprando para o futuro, mas o Tottenham precisa de jogadores melhores para o presente. O clube está uma verdadeira bagunça.”
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Contratação questionável e última advertência
O ex-jogador do Spurs citou as recentes negociações de transferência como prova de um planejamento deficiente, questionando especificamente a contratação de Conor Gallagher no meio da temporada. Ele sugeriu que o Tottenham vem constantemente perdendo talentos já consagrados na Premier League que poderiam ter ajudado o clube a evitar a situação difícil em que se encontra atualmente. “Sem desrespeitar o Gallagher, mas se o Atlético se dispôs a deixá-lo ir depois de uma temporada e meia, então os alarmes deveriam estar soando”, acrescentou Waddle. “O Tottenham tem o melhor estádio do país e as melhores instalações de treinamento. Eles não têm os melhores jogadores e, até que a diretoria mude sua política de contratações, o clube sempre enfrentará dificuldades. Nada do que vi nesse grupo de jogadores me convence de que o Tottenham estará jogando na Premier League na próxima temporada.”