Lenda do Tottenham alerta os Spurs de que estão caminhando para a Segunda Divisão — e que o novo técnico não vai mudar o destino do rebaixamento

Waddle expressou sua profunda preocupação com o rumo do clube após uma sequência desastrosa de resultados que o deixa lutando pela permanência na Premier League. O lendário ponta sugeriu que mesmo a iminente busca por um novo técnico pode ser insuficiente e tardia demais para salvá-los do rebaixamento.

Em entrevista à 10bet, Waddle disse, quando questionado sobre para onde seu ex-clube poderia estar indo após a demissão do técnico interino Tudor: “Parece que será a Championship. Estou realmente preocupado com o que está acontecendo no clube. Não consigo acreditar que um clube daquele porte esteja na situação em que se encontra.” Ele apontou a recente derrota catastrófica por 3 a 0 contra o Nottingham Forest como o momento em que a gravidade do desastre ficou clara, acrescentando: “Após o resultado contra o Forest, o Tottenham Hotspur é basicamente o favorito para a terceira vaga de rebaixamento.”