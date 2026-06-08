Lenda do Real Madrid vai integrar a comissão técnica de José Mourinho! O vencedor da Liga dos Campeões, que disputou 334 partidas pelos Blancos, está prestes a se reunir com o “Special One”

Pérez garantiu oficialmente mais um mandato como presidente do Real Madrid, vencendo a eleição com 65% dos votos. Essa vitória abriu caminho para o retorno de Mourinho, que tinha um acordo prévio para assumir o comando técnico do clube, desde que Pérez derrotasse seu adversário, Enrique Riquelme.

Embora o anúncio oficial ainda esteja pendente, a contratação é amplamente considerada uma formalidade, já que o clube busca quebrar um jejum de títulos de dois anos.

Mourinho já está em ação no mercado, com negociações para contratar Ibrahima Konate e Denzel Dumfries supostamente em andamento. No entanto, sua contratação mais significativa pode estar fora de campo, já que ele busca integrar uma figura que compreenda o DNA único do clube.