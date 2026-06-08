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Lenda do Real Madrid vai integrar a comissão técnica de José Mourinho! O vencedor da Liga dos Campeões, que disputou 334 partidas pelos Blancos, está prestes a se reunir com o “Special One”
O Especial volta ao Bernabéu
Pérez garantiu oficialmente mais um mandato como presidente do Real Madrid, vencendo a eleição com 65% dos votos. Essa vitória abriu caminho para o retorno de Mourinho, que tinha um acordo prévio para assumir o comando técnico do clube, desde que Pérez derrotasse seu adversário, Enrique Riquelme.
Embora o anúncio oficial ainda esteja pendente, a contratação é amplamente considerada uma formalidade, já que o clube busca quebrar um jejum de títulos de dois anos.
Mourinho já está em ação no mercado, com negociações para contratar Ibrahima Konate e Denzel Dumfries supostamente em andamento. No entanto, sua contratação mais significativa pode estar fora de campo, já que ele busca integrar uma figura que compreenda o DNA único do clube.
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Pepe deve assumir cargo de treinador
De acordo com informações do Sport, a primeira grande contratação para a comissão técnica de Mourinho será ninguém menos que o lendário zagueiro Pepe.
O jogador de 43 anos, que se aposentou do futebol profissional em 2024, está prestes a dar seus primeiros passos no mundo do treinamento no clube onde passou uma década como jogador. Pepe é lembrado como um dos “soldados” mais leais de Mourinho durante o tempo que passaram juntos na capital espanhola entre 2010 e 2013.
O ex-jogador da seleção de Portugal é visto como a ponte perfeita entre o vestiário e a diretoria. Mourinho estava determinado a ter um membro da comissão técnica com uma profunda conexão pessoal com os Blancos. Embora alguns tivessem especulado que Álvaro Arbeloa assumiria uma função semelhante, foi Pepe quem foi escolhido para retornar ao time.
Um legado de determinação e sucesso
A trajetória de Pepe no Real Madrid é marcada tanto por uma excelência defensiva incansável quanto por momentos de extrema intensidade. Durante seus dez anos no clube, ele foi um pilar da defesa, mas sua passagem também foi marcada por polêmicas, como o infame incidente de 2009, quando foi punido com uma suspensão de dez jogos por uma briga envolvendo Javier Casquero e Juan Ángel Albin. Apesar desse lado mais sombrio, sua coleção de troféus comprova seu imenso valor para a equipe.
O experiente zagueiro disputou 334 partidas pelo clube e foi peça fundamental nas equipes que conquistaram três títulos da Liga dos Campeões. Mourinho pretende trazer vários membros de sua antiga comissão técnica do Benfica, mas acredita que o carisma de Pepe e seu conhecimento dos bastidores do Real Madrid serão indispensáveis.
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Espera-se uma confirmação oficial em breve
Embora já tenham se passado algumas horas desde que os resultados das eleições foram confirmados, o Real Madrid ainda não emitiu um comunicado oficial sobre a nomeação de Mourinho. No entanto, fontes internas sugerem que o atraso é meramente procedural e que um anúncio será feito nos próximos dias.
Com Pérez de volta ao poder e Mourinho no comando, o foco agora se volta para a reconstrução de um elenco capaz de derrotar o Barcelona. A inclusão de Pepe na comissão técnica simboliza um retorno à mentalidade que Mourinho exige tanto de seus jogadores quanto de sua equipe técnica.