Carvajal iniciou oficialmente um novo capítulo em sua carreira vitoriosa ao acertar sua transferência para o Coliseum, com o currículo de quem conquistou a Champions League seis vezes. O lateral-direito de 34 anos assinou um contrato de um ano e, logo em seguida, conheceu as instalações do clube ao lado da comissão técnica para acelerar sua integração ao elenco.

Segundo o jornal espanhol MARCA, o defensor aceitou uma redução salarial significativa para prolongar sua carreira na primeira divisão sem precisar se mudar de sua casa em Madri.



