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Lenda do Real Madrid, Dani Carvajal se junta ao Getafe até 2027 e inicia novo capítulo na carreira como hexacampeão da Champions League
Multicampeão reforça o setor defensivo
Carvajal iniciou oficialmente um novo capítulo em sua carreira vitoriosa ao acertar sua transferência para o Coliseum, com o currículo de quem conquistou a Champions League seis vezes. O lateral-direito de 34 anos assinou um contrato de um ano e, logo em seguida, conheceu as instalações do clube ao lado da comissão técnica para acelerar sua integração ao elenco.
Segundo o jornal espanhol MARCA, o defensor aceitou uma redução salarial significativa para prolongar sua carreira na primeira divisão sem precisar se mudar de sua casa em Madri.
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Cúpula do Coliseum dá as boas-vindas a vencedor de elite
A diretoria do clube anunciou formalmente a chegada do veterano em seus canais oficiais, classificando-o como a contratação mais importante de sua história após a conquista de 27 títulos por clubes e dois títulos internacionais importantes com a Espanha.
Ao dar as boas-vindas ao lateral para essa nova etapa, o Getafe publicou um comunicado oficial em seu site: "Nós, do Getafe CF, queremos dar as boas-vindas a Dani Carvajal e desejar a ele muito sucesso nesta nova etapa. Bem-vindo ao Coliseum, Dani!"
Opções táticas ampliam a base defensiva
MARCAinformou ainda que uma ligação direta do técnico Jose Bordalas foi decisiva para convencer Carvajal a se juntar à equipe. O treinador prevê que ele dispute a vaga na lateral direita com Kiko Femenia ou atue como zagueiro pela direita em uma defesa com três jogadores.
Ao se encontrar com o treinador e com Patri Moreno, que atua como assistente, no centro de treinamento na terça-feira, Carvajal deixou clara sua vontade de começar: "Estou com muita vontade de trabalhar."
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Clássico decisivo põe à prova a profundidade do elenco
Os dirigentes do clube correm contra o tempo para concluir sua inscrição antes de segunda-feira, para que Carvajal possa estrear no clássico da La Liga contra o Rayo Vallecano, em 19 de outubro. O confronto é a possibilidade mais realista, já que ele ainda é grande dúvida para a viagem do Getafe a Craiova pela Liga Conferência Europa, na quinta-feira.
Os torcedores também terão de esperar até o início de janeiro pelo emocionante retorno do defensor ao Santiago Bernabéu para enfrentar o Real Madrid.
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