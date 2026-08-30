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Lenda do Manchester United, Rio Ferdinand faz grande afirmação sobre Lisandro Martinez após vitória sobre o Ipswich
Virando contra o Ipswich
O Manchester United garantiu uma impressionante vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich em Old Trafford no domingo, recuperando-se após sair atrás no placar logo no início. Michael Carrick viu sua equipe sofrer dois gols contra o time recém-promovido, mas um hat-trick sensacional de Bruno Fernandes mudou o rumo do jogo.
Um gol contra de Jacob Greaves e uma cavadinha bem executada de Bryan Mbeumo completaram o placar. Ao refletir sobre a partida em seu canal no YouTube, como citado pelo Metro, Ferdinand optou por focar na atuação de Martinez, que fazia sua primeira partida como titular na temporada ao lado de Harry Maguire na zaga, em vez das falhas defensivas da equipe.
- AFP
Ferdinand faz afirmação ousada sobre Martinez
Martinez cometeu um erro nos acréscimos que permitiu a Julio Enciso roubar a bola e deixar Chuba Akpom em condições de marcar um gol de consolação no fim. Apesar desse erro, Ferdinand fez questão de elogiar a contratação de £57 milhões.
Ferdinand afirmou: "Martinez, aliás, sofremos dois gols hoje, mas o que eu gostaria de falar é sobre a capacidade dele com a bola. Eu iria tão longe a ponto de dizer que Martinez é o melhor zagueiro com a bola no jogo hoje. Estou tentando pensar em alguém melhor que consiga quebrar linhas com o passe, que consiga superar a pressão quando alguém vai para cima dele e simplesmente dar sequência, dominar a bola em espaços curtos; é difícil superar Martinez. Ele foi fenomenal com a bola hoje em termos de passe, nível de elite."
Expectativas realistas para a temporada
Embora o United tenha se recuperado da derrota na rodada de abertura para o Hull City, Ferdinand insiste que o clube não está focado em disputar o título. Ele acrescentou: "Nós vencemos a liga naquele ano! Isso pode acontecer, mas não vai acontecer neste ano: o Arsenal vai ganhar a liga. O Manchester United não está aqui para ganhar a liga. As pessoas que comandam o clube e Michael Carrick, por mais que gostariam, em seus pensamentos mais sinceros não estão dizendo que somos candidatos ao título agora. Cabeças sensatas e realistas estão pensando em um ano de consolidação; uma chance de terminar nas vagas da Champions League é obrigatória e, se conquistarmos um troféu além disso, que temporada teremos tido."
- AFP
De olho no Everton
O United agora tentará aproveitar esse impulso crucial quando viajar para enfrentar o Everton no próximo fim de semana. Carrick elogiou a resiliência e a mentalidade de seus jogadores para superar os contratempos, características nas quais eles precisarão confiar ao longo desta campanha. Enquanto o United continua sua luta por uma vaga na Liga dos Campeões, manter a consistência e integrar os astros que estão voltando ao time titular será essencial daqui para frente.
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