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Lenda do Manchester United insta o clube a lançar uma oferta sensacional pela contratação de Trent Alexander-Arnold e faz uma previsão ousada sobre o título da Premier League
O Manchester United é aconselhado a buscar Alexander-Arnold
O Valencia acredita que o United pode fazer uma investida surpreendente por Alexander-Arnold, que tem enfrentado dificuldades para conseguir tempo de jogo no Real Madrid desde que chegou ao clube como jogador de graça no verão passado. Com o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, reformulando o elenco e, segundo relatos, prestes a fechar a contratação de Denzel Dumfries, o ex-jogador do Liverpool enfrenta um futuro incerto na Espanha.
Valência acredita que a experiência e a qualidade técnica de Alexander-Arnold fazem dele a escolha perfeita para as exigências de jogar pelo United. Em entrevista ao Hajper, o ex-lateral-direito disse: “Trent é um jogador de quem gosto muito. Ele tem um pé direito muito bom, cruza bem e é um jogador que defende bem. Ele seria muito bom para o Manchester United. Ele conhece a Premier League. Ele sabe o que significa vencer a Liga dos Campeões e a Premier League. É um jogador apaixonado, e eu gostaria de vê-lo no Manchester United.”
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A personalidade necessária para o Old Trafford
Apesar da natureza rara e polêmica da contratação de um ex-ícone do Liverpool — que conquistou dois títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões em Anfield —, Valencia insiste que o United deve priorizar o talento do jogador. Depois de ter sido titular em apenas 14 partidas do campeonato na última temporada e ter sido excluído da seleção inglesa, Alexander-Arnold poderia encontrar em Old Trafford a saída perfeita para suas dificuldades em Madri.
Ao explicar por que o jogador de 27 anos teria sucesso em Manchester, Valencia acrescentou: “Espero que isso possa acontecer, porque precisamos de jogadores assim em Old Trafford. Para jogar naquele estádio, você precisa de pessoas com muita personalidade.”
Estabilidade defensiva e o futuro de Dalot
Apesar de ser fã de Alexander-Arnold, Valencia também não hesitou em destacar que Diogo Dalot, atual estrela do United, deve continuar fazendo parte do projeto. O zagueiro, que chegou ao United no verão de 2018 vindo do Porto e tem contrato até 2028, disputou 36 partidas em todas as competições durante a temporada 2025-2026, marcando um gol e dando três assistências.
“Não me coloquem nessa situação, porque eu não gostaria que Diogo Dalot saísse”, afirmou Valencia quando questionado sobre possíveis saídas. “O Manchester sempre precisa renovar o elenco, e esta é uma equipe que esperamos que tenha uma boa temporada na Premier League e conquiste o título. Mas, no que diz respeito à lateral-direita, eu realmente não pensei em qual jogador estaria pronto para jogar pelo Manchester United nessa posição. Você me pegou de surpresa, porque eu não pensei nisso. Só espero que quem vier seja a melhor opção possível. E espero que o Dalot não saia, é claro.”
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Previsão ousada sobre o título da Premier League
Além das transferências, Valencia está bastante otimista em relação ao futuro do United. Embora o clube tenha enfrentado dificuldades para manter a regularidade nos últimos anos, o ex-ponta acredita que a maré está mudando e espera uma grande reviravolta na hierarquia da Premier League na próxima temporada.
Fazendo uma previsão ousada para a classificação final do campeonato, Valencia apostou que o United voltará ao topo, afirmando: “Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, City e Newcastle. É assim que acho que a Premier League vai terminar.” Se a previsão de Valencia se concretizar, isso marcaria o primeiro título do campeonato do United desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013.