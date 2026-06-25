Lenda do Manchester United insta o clube a lançar uma oferta sensacional pela contratação de Trent Alexander-Arnold e faz uma previsão ousada sobre o título da Premier League

O Valencia acredita que o United pode fazer uma investida surpreendente por Alexander-Arnold, que tem enfrentado dificuldades para conseguir tempo de jogo no Real Madrid desde que chegou ao clube como jogador de graça no verão passado. Com o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, reformulando o elenco e, segundo relatos, prestes a fechar a contratação de Denzel Dumfries, o ex-jogador do Liverpool enfrenta um futuro incerto na Espanha.

Valência acredita que a experiência e a qualidade técnica de Alexander-Arnold fazem dele a escolha perfeita para as exigências de jogar pelo United. Em entrevista ao Hajper, o ex-lateral-direito disse: “Trent é um jogador de quem gosto muito. Ele tem um pé direito muito bom, cruza bem e é um jogador que defende bem. Ele seria muito bom para o Manchester United. Ele conhece a Premier League. Ele sabe o que significa vencer a Liga dos Campeões e a Premier League. É um jogador apaixonado, e eu gostaria de vê-lo no Manchester United.”







