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Lenda do Liverpool incentiva os Reds a contratarem Michael Olise, já que o craque do Bayern de Munique é visto como o substituto ideal para Mohamed Salah
Será que Olise é o sucessor perfeito de Salah?
O ex-meio-campista do Liverpool, Smicer, apontou Olise como o candidato ideal para preencher a lacuna que Salah deixará neste verão. O francês, que só se transferiu do Crystal Palace para a Allianz Arena no verão de 2024, vem apresentando um desempenho sensacional desde que chegou ao Bayern, somando 18 gols e 29 assistências em todas as competições nesta temporada, mas Smicer acredita que um retorno à Premier League com os Reds seria a escolha perfeita.
“Vimos o Liverpool enfrentando dificuldades nas laterais, com os alas”, disse Smicer em entrevista à BetVictor, que oferece as últimas apostas para a Copa do Mundo. “Perdemos Luis Diaz, e Mo Salah não está no seu nível habitual nesta temporada. Precisamos de um bom ala, especialmente agora que sabemos que Mo Salah está de saída. Michael Olise é o nome que me agrada; ele é um jovem jogador muito bom, tem 24 anos, tem experiência na Premier League e conhece o campeonato, o que é muito importante. Ele está jogando muito bem pelo Bayern de Munique; vai ser difícil chegar a um acordo com eles, sabemos disso. Mas Olise no Liverpool seria algo muito especial.”
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Fim de uma era: Salah confirma sua saída
A urgência em encontrar um substituto surge depois que Salah confirmou oficialmente, em um vídeo nas redes sociais no mês passado, que esta temporada será a sua última em Anfield. O Rei Egípcio partirá como uma verdadeira lenda do clube, atualmente ocupando o terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros da história do Liverpool, com 256 gols, atrás apenas de Roger Hunt e Ian Rush. Sua passagem de nove anos repleta de troféus em Merseyside o levou a conquistar dois títulos da Premier League, a Liga dos Campeões, a FA Cup e duas Copas da Liga.
Smicer, herói da final da Liga dos Campeões de 2005 em Istambul, acredita que o impacto de Salah o coloca no mesmo nível dos maiores ícones de todos os tempos do clube. “Tivemos tantos jogadores bons neste clube que poderíamos ter muitas estátuas espalhadas pela cidade”, observou Smicer. “É claro que Steven Gerrard e Mohamed Salah, esses dois caras, foram líderes, jogadores de primeira linha, jogadores de nível mundial, e eles são especiais. É difícil compará-los, mas, claro, há o legado de Stevie G. Ele é um garoto daqui, jogou toda a sua carreira pelo Liverpool. Ele definitivamente teve chances de sair, mas sempre ficou.”
Estatísticas inacreditáveis e um legado inigualável
Embora os laços de Gerrard com a cidade sejam únicos, Smicer considera o desempenho incomparável de Salah desde 2017 como a referência para os atacantes modernos. Sua saída marca o fim de uma era histórica para qualquer atacante do Liverpool.
“As estatísticas de Mo Salah são simplesmente inacreditáveis”, acrescentou Smicer. “Todos esperavam que ele marcasse 20 ou 30 gols por ano e achavam isso natural. Mas não é tão fácil assim. Acho que ele é o melhor ponta que já jogou pelo Liverpool, isso é certo. Ele receberá o respeito que merece. Seja uma estátua ou outra coisa, não acho que seja tão importante, mas ele permanecerá no coração das pessoas e dos jogadores como um dos maiores jogadores de todos os tempos do Liverpool.”
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O desafio de um Anfield pós-Salah
Substituir uma figura tão prolífica como Salah exige um jogador com a qualidade técnica e a experiência na Premier League de Olise, embora tirá-lo do Bayern exija um enorme investimento financeiro. Consequentemente, outros nomes surgiram como possíveis sucessores, com Jean Diomande, do RB Leipzig, Yankuba Minteh, do Brighton, e Nico Williams, do Athletic Club, todos recentemente associados a uma transferência para Anfield. À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, a busca do Liverpool por um novo impulso ofensivo continua sendo o foco principal da diretoria.