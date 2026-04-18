Lenda do Liverpool incentiva os Reds a contratarem Michael Olise, já que o craque do Bayern de Munique é visto como o substituto ideal para Mohamed Salah

O ex-meio-campista do Liverpool, Smicer, apontou Olise como o candidato ideal para preencher a lacuna que Salah deixará neste verão. O francês, que só se transferiu do Crystal Palace para a Allianz Arena no verão de 2024, vem apresentando um desempenho sensacional desde que chegou ao Bayern, somando 18 gols e 29 assistências em todas as competições nesta temporada, mas Smicer acredita que um retorno à Premier League com os Reds seria a escolha perfeita.

“Vimos o Liverpool enfrentando dificuldades nas laterais, com os alas”, disse Smicer em entrevista à BetVictor, que oferece as últimas apostas para a Copa do Mundo. “Perdemos Luis Diaz, e Mo Salah não está no seu nível habitual nesta temporada. Precisamos de um bom ala, especialmente agora que sabemos que Mo Salah está de saída. Michael Olise é o nome que me agrada; ele é um jovem jogador muito bom, tem 24 anos, tem experiência na Premier League e conhece o campeonato, o que é muito importante. Ele está jogando muito bem pelo Bayern de Munique; vai ser difícil chegar a um acordo com eles, sabemos disso. Mas Olise no Liverpool seria algo muito especial.”