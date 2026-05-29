Lenda do Liverpool faz uma surpreendente sugestão sobre o substituto de Mohamed Salah - e dá dicas aos Reds sobre como economizar dinheiro após a saída do “Rei Egípcio”, autor de 257 gols

Comentando sobre a decisão de Slot de escalar o ponta egípcio para sua despedida em Anfield ao lado de Andy Robertson, Barnes acrescentou: “Sem dúvida, Slot fez a coisa certa. Quero dizer, Salah está de saída, então, se ele fosse ficar, poderia ter sido um pouco diferente, mas como ele está indo embora, foi bom para todos verem Mo partir em alta. Mas acho que Mo errou ao fazer o que fez e ao dizer o que disse.

“Se você analisar o que Mo disse, ele está afirmando que qualquer técnico do Liverpool precisa se submeter à maneira como Jurgen Klopp jogava como algo inegociável, o que é um absurdo. Qualquer técnico do Liverpool precisa dizer que está fazendo do jeito dele, não do jeito do Jurgen, então Mo dizer que o ‘futebol heavy metal’ é inegociável é loucura e ridículo, então ele errou ao dizer isso. Acho que Arne Slot foi o mais maduro ao dar a Mo uma despedida digna por ter sido um grande servidor.”