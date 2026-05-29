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Lenda do Liverpool faz uma surpreendente sugestão sobre o substituto de Mohamed Salah - e dá dicas aos Reds sobre como economizar dinheiro após a saída do “Rei Egípcio”, autor de 257 gols
Barnes descarta o pânico em relação à substituição
Barnes, lenda de Anfield, insiste que o Liverpool possui recursos internos suficientes para compensar a saída do lendário Salah sem precisar realizar nenhuma contratação neste verão. Apesar das dificuldades do clube de Merseyside no terço final do campo na última temporada, Barnes rejeita veementemente a ideia de que seja necessária uma onda de gastos com transferências. O comentarista analítico instou o elenco a se adaptar a ajustes estruturais, em vez de buscar alvos precipitados, como Jarrod Bowen, do West Ham, após o rebaixamento dos Hammers.
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Reds são instados a se consolidar
Salientando que gastos excessivos raramente são a resposta para questões táticas, o ex-ponta demonstrou confiança na capacidade do elenco atual de ter um bom desempenho sob o comando de Slot. Em entrevista à Betfred, Barnes afirmou: “A solução para o problema não é simplesmente contratar jogadores, porque já temos jogadores aqui. Se alguém chegar, o que faremos com [Alexander] Isak, [Hugo] Ekitike e Rio Ngumoha, que está surgindo?” Na minha opinião, não precisamos contratar ninguém, porque precisamos trabalhar com o que temos.
Precisamos encontrar o equilíbrio certo, precisamos acertar na combinação e, infelizmente, as pessoas acreditam que a solução para qualquer problema é simplesmente continuar contratando mais jogadores. Vi que fomos associados a Jarrod Bowen porque o West Ham United foi rebaixado, mas acho que o que já temos é suficiente e tenho certeza de que todos podem se unir e trabalhar juntos.”
Barnes apoia a autoridade de Slot
Comentando sobre a decisão de Slot de escalar o ponta egípcio para sua despedida em Anfield ao lado de Andy Robertson, Barnes acrescentou: “Sem dúvida, Slot fez a coisa certa. Quero dizer, Salah está de saída, então, se ele fosse ficar, poderia ter sido um pouco diferente, mas como ele está indo embora, foi bom para todos verem Mo partir em alta. Mas acho que Mo errou ao fazer o que fez e ao dizer o que disse.
“Se você analisar o que Mo disse, ele está afirmando que qualquer técnico do Liverpool precisa se submeter à maneira como Jurgen Klopp jogava como algo inegociável, o que é um absurdo. Qualquer técnico do Liverpool precisa dizer que está fazendo do jeito dele, não do jeito do Jurgen, então Mo dizer que o ‘futebol heavy metal’ é inegociável é loucura e ridículo, então ele errou ao dizer isso. Acho que Arne Slot foi o mais maduro ao dar a Mo uma despedida digna por ter sido um grande servidor.”
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A posição de zagueiro central enfrenta uma reformulação tática
O Liverpool precisa passar por uma janela de transferências crucial neste verão, com foco na evolução do ataque, enquanto Slot define sua identidade pós-Klopp sem o principal ícone da equipe. O técnico holandês enfrenta o desafio de revitalizar um ataque que vacilou no campeonato nacional durante a última temporada, quando o time terminou em quinto lugar, precisando que o elenco atual se aprimore imediatamente. Com uma agenda de pré-temporada desafiadora à vista, liberar todo o potencial das laterais determinará a capacidade dos Reds de disputar com sucesso uma vaga entre os quatro primeiros no próximo ano.