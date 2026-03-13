Em entrevista à Paddy Power, Joe Cole expressou preocupação com a falta de continuidade na baliza do Chelsea. Cole revelou que procurou a opinião do ex-goleiro Ben Foster durante a vitória do Chelsea por 4 a 2 sobre o Wrexham, na quinta rodada da FA Cup, em 7 de março. “Você quer entender a mentalidade de um goleiro”, explicou Cole. “Quando conversei com o Ben, ele disse que, sem dúvida, um goleiro precisa de uma sequência de jogos, porque já é uma posição solitária. Você precisa sentir a confiança total do seu técnico.” Segundo Foster, o aspecto mental da função exige “certeza absoluta”, o que faz com que as mudanças táticas de Rosenior pareçam “bastante estranhas” para observadores experientes.