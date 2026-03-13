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Lenda do clube alerta o Chelsea de que precisa fazer uma mudança fundamental para diminuir a diferença para o Arsenal e o Manchester City
O impacto psicológico da rotação
Em entrevista à Paddy Power, Joe Cole expressou preocupação com a falta de continuidade na baliza do Chelsea. Cole revelou que procurou a opinião do ex-goleiro Ben Foster durante a vitória do Chelsea por 4 a 2 sobre o Wrexham, na quinta rodada da FA Cup, em 7 de março. “Você quer entender a mentalidade de um goleiro”, explicou Cole. “Quando conversei com o Ben, ele disse que, sem dúvida, um goleiro precisa de uma sequência de jogos, porque já é uma posição solitária. Você precisa sentir a confiança total do seu técnico.” Segundo Foster, o aspecto mental da função exige “certeza absoluta”, o que faz com que as mudanças táticas de Rosenior pareçam “bastante estranhas” para observadores experientes.
- AFP
O desempenho irregular de Jorgensen em Paris
O debate se intensificou após a derrota do Chelsea por 5 a 2 para o Paris Saint-Germain, partida em que o desempenho de Jorgensen dividiu opiniões. Apesar do placar acachucante, Cole apresentou uma visão matizada sobre a atuação do jovem goleiro naquela noite. “Foi um jogo notável porque, embora ele tenha sofrido cinco gols e cometido um grande erro, na verdade jogou muito bem”, observou Cole. No entanto, o ex-ala alertou que os erros individuais estão se tornando um problema sistêmico em Stamford Bridge, independentemente de quem seja o titular entre os postes. “Os goleiros do Chelsea precisam eliminar seus erros. Isso está se tornando algo recorrente”, acrescentou.
Preenchendo a lacuna que nos separa da elite
Para Cole, o nível dos goleiros é o que diferencia o Chelsea dos atuais líderes do futebol mundial. Ele apontou a regularidade de Gianluigi Donnarumma, David Raya e Emiliano Martínez como referência. “É disso que se precisa. Os goleiros do Chelsea precisam atingir esse nível de desempenho regularmente se o clube quiser dar o próximo passo”, insistiu. Sem um goleiro titular definitivo capaz de apresentar atuações de nível mundial semana após semana, Cole teme que os Blues tenham dificuldades para manter uma disputa sustentável pelo topo.
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Rosenior defende a política de "jogo a jogo"
Apesar das críticas, Rosenior mantém-se firme em sua abordagem moderna. Ao abordar a estratégia antes do confronto da FA Cup contra o Wrexham, o técnico rejeitou os rótulos tradicionais. “Eu encaro a posição de goleiro talvez de maneira diferente a cada jogo”, disse ele. Ele enfatizou que deve haver competição em todas as áreas do campo, rejeitando a ideia de que uma mudança implique uma hierarquia permanente. “Sei que, tradicionalmente, se há uma mudança de goleiro, é como se dissessem ‘agora ele é o titular’. Não é o caso, de forma alguma. Vamos tentar escalar o melhor time possível para cada jogo.”
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