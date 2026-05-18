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Lenda do Bayern de Munique e da seleção alemã é cotada para substituir Maurizio Sarri, enquanto o presidente da Lázio dá a entender que o ex-técnico do Chelsea deixará o cargo
Sarri à beira da demissão enquanto Lotito se pronuncia
O clima em Formello chegou ao ponto de ebulição após uma temporada difícil, na qual os Biancocelesti terminaram fora das vagas europeias pelo segundo ano consecutivo. Apesar de terem chegado à final da Coppa Italia, o desempenho do clube no campeonato nacional levou o presidente Claudio Lotito a questionar a direção do projeto sob o comando de Sarri.
A tensão foi exacerbada por uma troca pública de palavras, com o presidente deixando clara sua posição. Em declarações recentes, Lotito observou que “na vida, todos são úteis e ninguém é indispensável”, uma indicação clara de que o contrato de longo prazo de Sarri, válido até 2028, pode não ser suficiente para salvá-lo.
O técnico, por sua vez, expressou frustração com a falta de influência sobre a estratégia de transferências e o planejamento futuro do clube.
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A aula magistral de treinamento de Klose em Nuremberg
Enquanto a Lazio se prepara para uma nova era, Klose surgiu como a “solução” para os problemas do clube, segundo o La Gazzetta dello Sport. Após uma carreira lendária como jogador em Roma, o alemão revitalizou o Nuremberg na 2. Bundesliga, levando um time que era cotado para o rebaixamento a um confortável oitavo lugar. Sua capacidade de trabalhar sob pressão ficou evidente após um início desastroso, em que sua equipe conquistou apenas um ponto nas primeiras cinco partidas.
Klose ganhou a reputação de ser um camaleão tático, alternando entre sistemas como o 4-3-1-2, 4-3-3 e 3-5-2 para manter os adversários na expectativa.
Seu comprometimento com o trabalho ficou evidente recentemente quando seu time do Nuremberg, sem nada a disputar, reagiu para conquistar um empate em 3 a 3 contra o Hannover, acabando efetivamente com as esperanças do adversário de uma vaga na repescagem de promoção.
Foco no desenvolvimento dos jovens em Formello
Um dos principais motivos pelos quais Klose passou a liderar a lista de candidatos é seu histórico comprovado no desenvolvimento de jovens talentos — uma prioridade fundamental para Lotito, que busca “reestruturar” o elenco.
Durante sua passagem pela Alemanha, Klose comandou o elenco profissional mais jovem do país, com média de idade de apenas 23 anos. Essa abordagem centrada nos jovens já rendeu retornos financeiros significativos para o Nuremberg.
Sob a orientação de Klose, jogadores como Stefanos Tzimas e Finn Jeltsch foram vendidos por valores recordes para o Brighton e o Stuttgart, respectivamente. Ele também deu a chance de estreia a Tino Kusanovic com apenas 17 anos, o jogador mais jovem da história do Nuremberg.
Essa capacidade de aumentar o valor dos jogadores enquanto mantém resultados competitivos é exatamente o que a diretoria da Lazio procura em seu próximo treinador.
Um possível retorno de um jogador querido pela torcida
Klose não é um rosto desconhecido no Estádio Olímpico, tendo passado cinco anos de sucesso na Lazio como jogador. Ele nunca escondeu seu desejo de voltar à Itália para assumir o cargo de técnico, e sua relação profissional com Lotito continua sólida.
Embora o diretor esportivo Fabiani já tenha analisado outros perfis, como o de Dino Toppmoller, o profundo conhecimento de Klose sobre o ambiente do clube lhe dá uma vantagem distinta.
Espera-se que Lotito e Sarri se encontrem nos próximos dias para finalizar os termos de uma possível separação. Caso se separem, Klose está pronto para assumir o cargo, trazendo de volta à capital um estilo de futebol dinâmico e imprevisível.