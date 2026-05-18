O clima em Formello chegou ao ponto de ebulição após uma temporada difícil, na qual os Biancocelesti terminaram fora das vagas europeias pelo segundo ano consecutivo. Apesar de terem chegado à final da Coppa Italia, o desempenho do clube no campeonato nacional levou o presidente Claudio Lotito a questionar a direção do projeto sob o comando de Sarri.

A tensão foi exacerbada por uma troca pública de palavras, com o presidente deixando clara sua posição. Em declarações recentes, Lotito observou que “na vida, todos são úteis e ninguém é indispensável”, uma indicação clara de que o contrato de longo prazo de Sarri, válido até 2028, pode não ser suficiente para salvá-lo.

O técnico, por sua vez, expressou frustração com a falta de influência sobre a estratégia de transferências e o planejamento futuro do clube.



