Lenda do Atlético de Madrid na Bundesliga? Grande clube parece estar interessado em contratar Filipe Luís

Em setembro de 2024, ele assumiu o comando do time profissional do Flamengo e conquistou sucessos imediatos. Luis não só levou o clube diretamente ao título do Campeonato Brasileiro, como também coroou sua estreia sensacional com a conquista da Copa Libertadores, o equivalente sul-americano da Liga dos Campeões. Por isso, foi ainda mais surpreendente sua demissão, em março deste ano, do time repleto de estrelas do Rio.

No Bayer, já há algum tempo se considera muito provável que a equipe não inicie a nova temporada com Hjulmand como técnico. Rumores sobre a contratação de Oliver Glasner ou Andoni Iraola têm circulado recentemente. Glasner seria a solução preferida por Rolfes.

O austríaco, porém, é extremamente ambicioso – ambicioso demais para o Leverkusen? “Para mim, o projeto é o que importa. É possível vencer a Liga dos Campeões? Existe essa possibilidade? Isso é algo que acho empolgante. Estou em busca de um desafio. Estou em busca de algo empolgante”, disse Glasner à RTL/ntv.