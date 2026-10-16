Getty Images Sport
Traduzido por
Lenda do Aston Villa aposta que Nicolas Jackson superará sua melhor marca de gols na carreira nesta temporada
Contratação recorde causa impacto imediato
Nicolas Jackson teve um início arrasador no Aston Villa após concluir sua transferência de verão do Chelsea por £ 65 milhões, valor recorde para o clube. Segundo o talkSPORT, Jackson foi contratado para substituir Ollie Watkins, que se transferiu para o Al Hilal, da Liga Saudita.
Jackson já marcou cinco gols em apenas oito jogos, incluindo dois na vitória por 6 a 0 sobre o Fenerbahce pela Champions League. O Aston Villa claramente se beneficiou de sua chegada, e o ex-atacante Gabby Agbonlahor acredita que Jackson superará com folga os 17 gols que marcou em sua temporada de estreia no Chelsea, em 2023/24.
- AFP
Agbonlahor elogia recém-chegado ao Aston Villa
Agbonlahor acredita que Jackson oferece algo diferente de Watkins no ataque. Agbonlahor disse: “Eu não diria que ele fez um favor ao clube, porque teria sido bom ter os dois, incentivando um ao outro a chegar o mais longe possível. Ollie Watkins prestou grandes serviços ao clube. Nicolas Jackson é mais jovem, já trabalhou com o treinador antes, chegou ao Aston Villa e parece ter aprimorado muito seu jogo. Seu primeiro toque parece muito melhor, assim como sua movimentação. O que ele faz e Ollie Watkins nunca fez é partir para cima dos adversários. Ele recebe a bola, gosta de passar pelo marcador e avançar com ela, e alguns de seus gols foram espetaculares. No gol contra o Tottenham, aquele domínio, aquele giro e a finalização rápida no canto. Dois gols contra o Fenerbahce, um de fora da área e outro de dentro. Três na Champions League, dois na Premier League. Acho que ele vai chegar a 20 gols em todas as competições até o fim da temporada. Na Premier League, você precisa de um atacante rápido, na minha opinião.”
Menos pressão favorece o desenvolvimento
O comentarista Alex Crook acredita que Jackson finalmente está no ambiente certo para se destacar e observa que suas passagens anteriores por Chelsea e Bayern de Munique vieram acompanhadas de expectativas muito maiores. Crook explicou: "A grande vantagem para ele no Aston Villa é jogar sob o comando de um técnico que o conhece, por já ter trabalhado com ele na Espanha. E há menos pressão para jogar no Aston Villa do que em um clube como o Chelsea. Ou mesmo no Bayern de Munique, onde ele não se destacou muito durante o empréstimo na temporada passada."
- AFP
Qual será o próximo passo de Jackson?
Jackson agora tentará manter sua impressionante fase como artilheiro enquanto o Aston Villa dá sequência às suas campanhas nacionais e europeias. Se continuar sem lesões e seguir marcando gols sob o comando de Emery, ele está a caminho de superar seus recordes pessoais e se firmar como um dos atacantes mais letais da Premier League nesta temporada.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.