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Lenda do Arsenal rebate críticas de que o time “desiste fácil” e revela o segredo por trás do sucesso dos “Invencíveis”, enquanto os jogadores de Mikel Arteta se preparam para o confronto contra o Manchester City
A mentalidade dos Invencíveis
Antes do confronto do Arsenal contra o Manchester City, Silva relembrou a temporada 2003-04 dos “Invincibles”. Figura-chave naquela sequência invicta (26 vitórias, 12 empates), Silva atribui o sucesso histórico da equipe — construído com 73 gols marcados e apenas 26 sofridos — à recusa coletiva em aceitar a derrota.
“Ninguém aceitava perder, muito menos perder de forma boba. A derrota não era facilmente tolerada. Se o outro time fosse nos vencer, teria que jogar em um nível excepcionalmente alto. Em muitas partidas em que ficávamos atrás no placar, os jogadores não aceitavam isso como algo natural”, explicou Silva em entrevista à ESPN. A determinação de ferro era a marca registrada de um elenco que contava com nomes como Thierry Henry e Patrick Vieira, disse ele, acrescentando: “Acreditávamos até o fim e fazíamos tudo o que podíamos para reverter a situação.”
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A genialidade de Arsène Wenger
Enquanto alguns treinadores recorrem a gesticulações exageradas à beira do campo, Silva revelou que o arquiteto daquela temporada histórica, Arsène Wenger, atuava com uma autoridade serena, mas inflexível. Naquela que foi sua oitava temporada no comando dos Gunners, Wenger conquistou seu terceiro título do Campeonato Inglês com o clube londrino, marcando o 13º título da liga na história do clube. Essa capacidade de gerenciar um elenco de egos de classe mundial foi o “ingrediente secreto” que permitiu aos Invincibles prosperarem sob imensa pressão durante sua campanha de 26 vitórias.
“[Wenger] era calmo. Já trabalhei com treinadores que ficavam muito mais agitados ao exigir resultados. Mas ele sabia como lidar com o grupo — sabia como ‘apertar o botão certo’ para cada jogador quando necessário, seja individualmente ou coletivamente”, disse Silva.
Ele também observou que, por trás da aparência calma do francês, havia uma meritocracia clara, dizendo: “Ele transmitia suas ideias de forma clara e simples, tornando-as fáceis de entender, mas exigia que todos cumprissem seu papel. Afinal, se você não fizesse seu trabalho, estava fora do time — era tão simples quanto isso. Ele colocava outra pessoa no lugar, e não havia discussão.”
Ignorando o rótulo do engarrafador
Apesar dos avanços de Arteta, os recentes reveses — incluindo a derrota em casa para o Bournemouth, a derrota na final da Carabao Cup e a eliminação da FA Cup contra o Southampton — reacenderam os rótulos de “fracos nos momentos decisivos”. Silva, no entanto, rejeita isso como injusto, destacando a recuperação geral do clube em comparação com temporadas anteriores.
“Acho que a conversa de que o Arsenal é ‘fraco nos momentos decisivos’ vem de pessoas que não acompanharam de perto o que aconteceu com o time nos últimos anos. O Arsenal passou por um período difícil após a saída de Wenger, ficando de fora das principais competições europeias. No entanto, houve uma reestruturação significativa nos últimos anos”, argumentou Silva. Ele acredita que disputar consistentemente o topo é um sinal de força, e não de fraqueza.
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Um apelo aos torcedores do Emirates
Com uma seca de títulos que já dura mais de duas décadas, a pressão sobre o atual elenco de estrelas está aumentando para que, finalmente, consigam igualar os heróis de 2004. Silva insiste que os torcedores terão um papel fundamental para silenciar os críticos e ajudar a equipe a cruzar a linha de chegada na batalha contra o poderoso Manchester City de Pep Guardiola.
“Disputar o título três vezes seguidas não é fácil. Obviamente, isso gera frustração, especialmente para os torcedores, que são realmente exigentes, mas também têm dado muito apoio”, afirmou a lenda brasileira. Ele acredita que a união entre as arquibancadas e o campo é a chave para acabar com a espera: “Naturalmente, sempre haverá frustração quando se perde, mas a partir de agora, o apoio dos torcedores será fundamental para que esse título tão esperado — que vem sendo construído há mais de 20 anos — finalmente aconteça, para acabar com a seca e silenciar os ‘boatos’.”