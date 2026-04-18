Lenda do Arsenal rebate críticas de que o time “desiste fácil” e revela o segredo por trás do sucesso dos “Invencíveis”, enquanto os jogadores de Mikel Arteta se preparam para o confronto contra o Manchester City

Enquanto alguns treinadores recorrem a gesticulações exageradas à beira do campo, Silva revelou que o arquiteto daquela temporada histórica, Arsène Wenger, atuava com uma autoridade serena, mas inflexível. Naquela que foi sua oitava temporada no comando dos Gunners, Wenger conquistou seu terceiro título do Campeonato Inglês com o clube londrino, marcando o 13º título da liga na história do clube. Essa capacidade de gerenciar um elenco de egos de classe mundial foi o “ingrediente secreto” que permitiu aos Invincibles prosperarem sob imensa pressão durante sua campanha de 26 vitórias.

“[Wenger] era calmo. Já trabalhei com treinadores que ficavam muito mais agitados ao exigir resultados. Mas ele sabia como lidar com o grupo — sabia como ‘apertar o botão certo’ para cada jogador quando necessário, seja individualmente ou coletivamente”, disse Silva.

Ele também observou que, por trás da aparência calma do francês, havia uma meritocracia clara, dizendo: “Ele transmitia suas ideias de forma clara e simples, tornando-as fáceis de entender, mas exigia que todos cumprissem seu papel. Afinal, se você não fizesse seu trabalho, estava fora do time — era tão simples quanto isso. Ele colocava outra pessoa no lugar, e não havia discussão.”