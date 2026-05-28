Lenda do Arsenal explica como os “Unforgettables” podem superar os “Invincibles” com uma vitória histórica na Liga dos Campeões - tendo como inspiração a icônica canção do Queen

Keown acredita que a grande final deste sábado colocaria o elenco atual acima da equipe de 2003-04. Embora os “Invincíveis” de Arsène Wenger tenham passado uma temporada inteira do campeonato invictos, eles nunca conseguiram levantar o troféu da Liga dos Campeões, ficando aquém na final de 2006 contra o Barcelona.

“Eles serão vencedores, é isso que serão — e isso já basta para mim”, disse Keown, conforme citado pelo Evening Standard. “E serão os primeiros vencedores da Liga dos Campeões. Então, para mim, eles são os ‘Números Um’. Não são apenas os ‘Inesquecíveis’ ou os ‘Invencíveis’. Eles são os ‘Números Um’. Isso os coloca como número um, porque ninguém mais ganhou. Temos sido decepcionantes na Europa. Houve uma competição da Recopa que escapou de nossas mãos. A Copa da UEFA também, com o Galatasaray nos derrotando nos pênaltis. Portanto, o clube precisa agora fazer algo grandioso na Europa.”