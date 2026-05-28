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Lenda do Arsenal explica como os “Unforgettables” podem superar os “Invincibles” com uma vitória histórica na Liga dos Campeões - tendo como inspiração a icônica canção do Queen
Superando o legado dos Invincibles
Keown acredita que a grande final deste sábado colocaria o elenco atual acima da equipe de 2003-04. Embora os “Invincíveis” de Arsène Wenger tenham passado uma temporada inteira do campeonato invictos, eles nunca conseguiram levantar o troféu da Liga dos Campeões, ficando aquém na final de 2006 contra o Barcelona.
“Eles serão vencedores, é isso que serão — e isso já basta para mim”, disse Keown, conforme citado pelo Evening Standard. “E serão os primeiros vencedores da Liga dos Campeões. Então, para mim, eles são os ‘Números Um’. Não são apenas os ‘Inesquecíveis’ ou os ‘Invencíveis’. Eles são os ‘Números Um’. Isso os coloca como número um, porque ninguém mais ganhou. Temos sido decepcionantes na Europa. Houve uma competição da Recopa que escapou de nossas mãos. A Copa da UEFA também, com o Galatasaray nos derrotando nos pênaltis. Portanto, o clube precisa agora fazer algo grandioso na Europa.”
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A inspiração da Rainha e a mudança de mentalidade
Os Gunners chegam à final com uma confiança renovada, após porem fim à sua longa espera por um título nacional. Keown sugere que a sensação de serem campeões alterou o DNA do time, observando que até mesmo a música associada ao seu recente triunfo na Premier League desempenhou um papel psicológico no seu desenvolvimento.
“Uma coisa que percebi é que, quando você ouve aquela música, aquela música do Queen — sabe, ‘We Are The Champions’ —, ela causa um impacto em você”, observou Keown. “Você começa a acreditar que pode conquistar qualquer coisa. O céu é o limite. Isso cria uma base para o clube. Isso vai dar asas para que eles vão e façam algo realmente muito especial.”
Voltando ao modo de combate
Após as intensas comemorações pela conquista do título, confirmada após o empate do Manchester City com o Bournemouth e seguida pela entrega do troféu no Selhurst Park, Arteta exigiu que a equipe voltasse a se concentrar. O elenco voou para Budapeste na quinta-feira, e Keown destacou a necessidade de os jogadores recuperarem rapidamente o espírito competitivo assim que as comemorações terminassem.
“Quanto mais tempo você tiver, melhor”, acrescentou Keown sobre o tempo de preparação. “Espero que haja intervalo suficiente entre essa comemoração, que transforma você em um animal diferente. Você precisa ficar com raiva de novo, ficar com raiva para vencer. Mas tenho quase certeza de que eles estão passando por isso agora.”
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A aposta da Timber Fitness
Uma grande dor de cabeça para Arteta na hora de escalar o time é Jurrien Timber, que está afastado dos gramados desde março devido a uma lesão na virilha. O holandês está ansioso para jogar contra o PSG, especialmente para neutralizar a ameaça de Khvicha Kvaratskhelia, que vem apresentando um desempenho impressionante pelo gigante francês nesta temporada, com 10 gols e seis assistências na competição.
“[Timber] é talvez o único jogador no mundo do futebol capaz de lidar com ele”, explicou Keown. “Por isso, ele vai receber um pouco mais de tempo. Normalmente, para alguém que ficou fora por tanto tempo, diríamos: ‘Ok, é tarde demais’. Afinal, ele não joga há, o quê, 10 jogos, 11 jogos? Mas ele é um jogador bastante único. A forma como ele tem essa mobilidade e como consegue roubar a bola, além de ser muito agressivo e um zagueiro que gosta de contato. Os alas do PSG são realmente agressivos quando partem para cima, e você precisa ser capaz de acompanhar esse ritmo.”