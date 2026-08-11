Ao falar sobre se aprovaria a troca, Dixon apoiou a movimentação como um passo positivo para os dois jogadores. Ele destacou a gestão de grupo de Arteta como o fator-chave para tirar o melhor de Rashford.

"Eu trocaria os dois (Myles Lewis Skelly e Marcus Rashford)? Sabe de uma coisa, provavelmente trocaria", disse Dixon ao BestBettingSites. "E isso não é nada contra Myles Lewis-Skelly, trata-se de dar a ele a liberdade para ir e desenvolver seu jogo em outro lugar.

"Marcus Rashford é um jogador que precisa de um braço sobre o ombro, e Arteta seria ótimo para ele. Dê esse carinho a ele, dê a liberdade para jogar pelo lado esquerdo e, sim, eu gostaria de vê-lo com a camisa do Arsenal. Tenho minhas dúvidas sobre se ele é consistentemente um jogador de alto nível, mas, com base no que o Arsenal tem no elenco agora, ele seria um bom reforço."