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Lenda do Arsenal apoia surpreendente acordo de troca do Manchester United envolvendo a estrela Marcus Rashford
Dixon propõe surpreendente negócio de troca
O ex-zagueiro de Inglaterra e Arsenal Dixon acredita que uma troca de jogadores envolvendo Rashford e Lewis-Skelly faz sentido demais para ser recusada. O acordo ambicioso faria o atacante do Manchester United se transferir para o norte de Londres, com o jovem do Arsenal indo na direção oposta, para Old Trafford. Dixon considera que a transação poderia beneficiar ambas as partes, oferecendo a Lewis-Skelly um futebol de primeira equipe crucial, ao mesmo tempo em que acrescentaria qualidade experiente ao elenco de Arteta.
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Arteta é elogiado como técnico ideal para Rashford
Ao falar sobre se aprovaria a troca, Dixon apoiou a movimentação como um passo positivo para os dois jogadores. Ele destacou a gestão de grupo de Arteta como o fator-chave para tirar o melhor de Rashford.
"Eu trocaria os dois (Myles Lewis Skelly e Marcus Rashford)? Sabe de uma coisa, provavelmente trocaria", disse Dixon ao BestBettingSites. "E isso não é nada contra Myles Lewis-Skelly, trata-se de dar a ele a liberdade para ir e desenvolver seu jogo em outro lugar.
"Marcus Rashford é um jogador que precisa de um braço sobre o ombro, e Arteta seria ótimo para ele. Dê esse carinho a ele, dê a liberdade para jogar pelo lado esquerdo e, sim, eu gostaria de vê-lo com a camisa do Arsenal. Tenho minhas dúvidas sobre se ele é consistentemente um jogador de alto nível, mas, com base no que o Arsenal tem no elenco agora, ele seria um bom reforço."
A longa ausência de Rashford em Old Trafford
O atacante enfrentou um longo período longe dos gramados no United. Rashford fez a última de suas 426 partidas pelo United em um confronto da Liga Europa com o Viktoria Plzen, em 12 de dezembro de 2024. No início daquele mês, ele marcou dois gols contra o Everton para chegar a 138 pelo Manchester United.
Fora de cena há 18 meses, Rashford segue sendo um dos principais assuntos em torno de Old Trafford. Se o técnico do Manchester United, Michael Carrick, conseguir fazê-lo voltar a render, ele parecerá uma nova contratação para o clube.
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O que o futuro reserva para ambos os clubes
O United segue determinado a abrir caminho de volta à disputa pelos principais títulos no país e no exterior. Fazer Rashford voltar à sua melhor forma continua sendo central para essas ambições. Enquanto isso, o Arsenal segue avaliando a profundidade de seu elenco enquanto busca dar sequência ao progresso recente sob o comando de Arteta.
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