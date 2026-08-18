O debate de longa data entre Messi e Ronaldo tem capturado a imaginação de torcedores e lendas do futebol por quase duas décadas. Poucos jogadores entendem o brilho individual tão bem quanto o ex-internacional nigeriano Okocha, renomado por sua própria genialidade aparentemente sem esforço durante passagens por Paris Saint-Germain e Bolton Wanderers.

Falando no The Obi One Podcast ao lado de John Obi Mikel e Chris McHardy, o ex-capitão das Super Eagles foi convidado a encerrar a rivalidade. Sem hesitar, Okocha deu um veredito definitivo a favor do maestro argentino.