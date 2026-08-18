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Lenda da Nigéria, Jay-Jay Okocha escolhe Lionel Messi em vez de Cristiano Ronaldo no debate sobre o GOAT

J. Okocha
C. Ronaldo
L. Messi
Inter Miami CF
Al-Nassr
Argentina
Portugal

A lenda nigeriana Jay-Jay Okocha entrou no eterno debate sobre o GOAT ao escolher Lionel Messi em vez de Cristiano Ronaldo. O ex-meia destacou uma diferença fundamental de estilo, descrevendo o ícone argentino como um gênio nato.

  • Dando sua opinião no debate sobre o GOAT

    O debate de longa data entre Messi e Ronaldo tem capturado a imaginação de torcedores e lendas do futebol por quase duas décadas. Poucos jogadores entendem o brilho individual tão bem quanto o ex-internacional nigeriano Okocha, renomado por sua própria genialidade aparentemente sem esforço durante passagens por Paris Saint-Germain e Bolton Wanderers.

    Falando no The Obi One Podcast ao lado de John Obi Mikel e Chris McHardy, o ex-capitão das Super Eagles foi convidado a encerrar a rivalidade. Sem hesitar, Okocha deu um veredito definitivo a favor do maestro argentino.

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  • FIFA World Player of the Year GalaGetty Images Sport

    Gênio artístico versus faro de gol de elite

    Embora tenha reconhecido as conquistas excepcionais de Cristiano Ronaldo, Okocha fez uma distinção clara entre a eficiência letal do atacante português e a pura arte de Messi. O ícone nigeriano comparou a natureza prolífica de Ronaldo à de outros jogadores de elite da área.

    “Messi, Messi. Ronaldo é um jogador especial, mas, para mim, ele é um artilheiro. Ele pode marcar 10 milhões de gols. Ele é um artilheiro. É como (Erling) Haaland. Haaland é um artilheiro”, explicou Okocha.

  • O dom natural de Messi

    Aprofundando sua avaliação, Okocha apontou a conexão inata de Messi com a bola como o diferencial definitivo entre os dois grandes nomes da era moderna. Ele enfatizou que o atacante argentino joga com uma elegância natural que o separa do sucesso atlético conquistado com muito esforço.

    “Mas Messi, Messi é de outro planeta. Messi é arte. Messi nasceu para jogar futebol. Ele vai ficar doente se não jogar futebol. Ele é um gênio. Quero dizer, é preciso reconhecer isso nele”, acrescentou Okocha.

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    Legado e perspectivas futuras

    As observações de Okocha destacam como os meias de elite veem o jogo, valorizando a criatividade intrínseca e a liberdade de expressão acima da simples produção numérica. Tanto Messi quanto Ronaldo seguem definindo a era moderna, mas opiniões de figuras icônicas como Okocha mantêm o debate intensamente vivo.

    À medida que as duas lendas escrevem os capítulos finais de suas trajetórias marcantes, avaliações de ex-grandes nomes oferecem uma perspectiva única sobre seu impacto duradouro. Torcedores em todo o mundo seguirão debatendo seus legados por gerações.