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Lenda da Nigéria, Jay-Jay Okocha escolhe Lionel Messi em vez de Cristiano Ronaldo no debate sobre o GOAT
Dando sua opinião no debate sobre o GOAT
O debate de longa data entre Messi e Ronaldo tem capturado a imaginação de torcedores e lendas do futebol por quase duas décadas. Poucos jogadores entendem o brilho individual tão bem quanto o ex-internacional nigeriano Okocha, renomado por sua própria genialidade aparentemente sem esforço durante passagens por Paris Saint-Germain e Bolton Wanderers.
Falando no The Obi One Podcast ao lado de John Obi Mikel e Chris McHardy, o ex-capitão das Super Eagles foi convidado a encerrar a rivalidade. Sem hesitar, Okocha deu um veredito definitivo a favor do maestro argentino.
- Getty Images Sport
Gênio artístico versus faro de gol de elite
Embora tenha reconhecido as conquistas excepcionais de Cristiano Ronaldo, Okocha fez uma distinção clara entre a eficiência letal do atacante português e a pura arte de Messi. O ícone nigeriano comparou a natureza prolífica de Ronaldo à de outros jogadores de elite da área.
“Messi, Messi. Ronaldo é um jogador especial, mas, para mim, ele é um artilheiro. Ele pode marcar 10 milhões de gols. Ele é um artilheiro. É como (Erling) Haaland. Haaland é um artilheiro”, explicou Okocha.
O dom natural de Messi
Aprofundando sua avaliação, Okocha apontou a conexão inata de Messi com a bola como o diferencial definitivo entre os dois grandes nomes da era moderna. Ele enfatizou que o atacante argentino joga com uma elegância natural que o separa do sucesso atlético conquistado com muito esforço.
“Mas Messi, Messi é de outro planeta. Messi é arte. Messi nasceu para jogar futebol. Ele vai ficar doente se não jogar futebol. Ele é um gênio. Quero dizer, é preciso reconhecer isso nele”, acrescentou Okocha.
- AFP
Legado e perspectivas futuras
As observações de Okocha destacam como os meias de elite veem o jogo, valorizando a criatividade intrínseca e a liberdade de expressão acima da simples produção numérica. Tanto Messi quanto Ronaldo seguem definindo a era moderna, mas opiniões de figuras icônicas como Okocha mantêm o debate intensamente vivo.
À medida que as duas lendas escrevem os capítulos finais de suas trajetórias marcantes, avaliações de ex-grandes nomes oferecem uma perspectiva única sobre seu impacto duradouro. Torcedores em todo o mundo seguirão debatendo seus legados por gerações.
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