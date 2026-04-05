Lenda da Alemanha: se Yamal fosse italiano, o teriam mandado para a segunda divisão

A lenda do futebol alemão, Jürgen Klinsmann, fez uma crítica contundente sobre a crise que levou a seleção italiana a ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

A Azzurra tropeçou nas eliminatórias para a Copa do Mundo e passou com dificuldade para a repescagem, mas sofreu uma derrota na final contra a Bósnia e Herzegovina, perdendo nos pênaltis por 4 a 1, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, continuando assim ausente do torneio mundial desde 2018.

Klinsmann, que brilhou como jogador vestindo as camisas do Inter de Milão e da Sampdoria (seu filho Jonathan defende o gol do Cesena), baseou-se em sua profunda relação com o futebol italiano para apresentar uma das análises mais precisas até agora sobre o motivo do contínuo fracasso da Azzurra em se classificar para a Copa do Mundo.

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