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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Lenda da Alemanha: se Yamal fosse italiano, o teriam mandado para a segunda divisão

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J. Klinsmann
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Uma crítica contundente sobre a crise do futebol italiano

A lenda do futebol alemão, Jürgen Klinsmann, fez uma crítica contundente sobre a crise que levou a seleção italiana a ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

 A Azzurra tropeçou nas eliminatórias para a Copa do Mundo e passou com dificuldade para a repescagem, mas sofreu uma derrota na final contra a Bósnia e Herzegovina, perdendo nos pênaltis por 4 a 1, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, continuando assim ausente do torneio mundial desde 2018.

Klinsmann, que brilhou como jogador vestindo as camisas do Inter de Milão e da Sampdoria (seu filho Jonathan defende o gol do Cesena), baseou-se em sua profunda relação com o futebol italiano para apresentar uma das análises mais precisas até agora sobre o motivo do contínuo fracasso da Azzurra em se classificar para a Copa do Mundo.

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  • Ansiedade e tristeza... O preço da ausência dos líderes

    Klinsmann disse, em declarações ao jornal Corriere dello Sport, que a derrota da Itália para a Bósnia nos pênaltis o deixou com insônia e muito triste.

    Ele disse: “Sofri muito com meus amigos italianos em Los Angeles. Na noite seguinte, tive insônia”.

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    Mas seu diagnóstico dos problemas subjacentes ao futebol italiano foi franco e direto, pois Klinsmann afirmou que “a Itália paga o preço por sua falta de líderes, por sua falta de jogadores que enfrentam os adversários em situações individuais e pela falta de confiança nos jovens jogadores”.

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  • A essência da crise do futebol italiano

    Em seguida, o ex-técnico do Bayern de Munique, da seleção dos Estados Unidos e da Coreia do Sul fez uma comparação que colocou o dedo na ferida da crise do futebol italiano.

    Ele declarou: “Se Lamine Yamal (Barcelona) e Jamal Musiala (Bayern de Munique) estivessem na Itália, provavelmente seriam enviados para a segunda divisão sob o pretexto de ganhar experiência”.

    Klinsmann aponta para a abordagem destrutiva adotada pelos clubes da Série A em relação aos jovens talentos, que está ganhando força atualmente, com o acirrar do debate sobre a escassez de oportunidades que os jovens italianos têm no time principal.

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    Klinezman também aludiu à rigidez da mentalidade tática de muitos treinadores na Itália, que “trabalham com o objetivo de não perder, em vez de buscar a vitória a qualquer custo, e o que aconteceu (com a seleção) é resultado disso”.