Leila volta a cutucar presidente do Flamengo após acordo do Maracanã para shows: "Estão querendo largar o futebol"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a provocar o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, depois que o clube carioca, em conjunto com o Fluminense, firmou acordo para a realização de shows no Maracanã.

Em entrevista ao podcast oficial do Palmeiras, divulgada pela ESPN, Leila ironizou uma declaração dada por Bap em dezembro, quando o dirigente criticou o uso de estádios para eventos musicais.

"Vi na imprensa que o Maracanã, Flamengo e Fluminense fecharam com uma empresa para que haja shows no Maracanã. Poxa, será que o Flamengo está querendo largar o futebol e vai virar casa de espetáculo?".