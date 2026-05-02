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Gabriel Marin

Leila volta a cutucar presidente do Flamengo após acordo do Maracanã para shows: "Estão querendo largar o futebol"

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Presidente do Palmeiras ironiza fala antiga de dirigente rubro-negro e sugere até gramado sintético no estádio carioca após parceria para eventos

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a provocar o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, depois que o clube carioca, em conjunto com o Fluminense, firmou acordo para a realização de shows no Maracanã.

Em entrevista ao podcast oficial do Palmeiras, divulgada pela ESPN, Leila ironizou uma declaração dada por Bap em dezembro, quando o dirigente criticou o uso de estádios para eventos musicais.

"Vi na imprensa que o Maracanã, Flamengo e Fluminense fecharam com uma empresa para que haja shows no Maracanã. Poxa, será que o Flamengo está querendo largar o futebol e vai virar casa de espetáculo?".

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    Declaração antiga vira munição

    Leila resgatou uma fala do presidente rubro-negro, que havia criticado o modelo adotado pelo Allianz Parque, casa palmeirense, que recebe shows com frequência.

    "Ué, ele falou isso do Allianz Parque. Dizendo que se o Palmeiras quiser viver de show, que largue o futebol e vá viver de show business. Acho que estão querendo largar o futebol. Pelo que vi, o Maracanã vai também realizar shows, como o Allianz Parque".

    A dirigente ainda foi além e sugeriu mudanças estruturais no estádio carioca, especialmente no gramado.

    "Aliás, se ele quiser, também, oriento a botar gramado sintético. É a melhor coisa, até indico o nosso gramado, que é espetacular. Ele vai gostar, tenho certeza".

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    Parceria para shows no Maracanã

    O acordo citado por Leila foi anunciado recentemente pela gestão Fla-Flu. Flamengo e Fluminense fecharam parceria com a empresa brasileira 30e para organizar shows no Maracanã a partir de 2027. O contrato terá duração de cinco anos.

    A proposta prevê a realização de grandes eventos musicais sem prejudicar o calendário esportivo. A ideia é aproveitar janelas disponíveis entre partidas, evitando que os clubes precisem mandar jogos em outros estádios.

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    Histórico de críticas ao gramado sintético

    A ironia de Leila ganha ainda mais peso por causa da posição histórica de Bap. Em dezembro, o dirigente do Flamengo fez duras críticas ao uso de gramado sintético no futebol brasileiro, prática adotada no Allianz Parque.

    "Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business. Não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico, porque vai ter que fazer show, definitivamente não concordamos com isso".

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    Vasco entra na discussão

    Durante a mesma entrevista, Leila também rebateu críticas de Bap sobre o empréstimo de R$ 80 milhões feito pela Crefisa ao Vasco. O dirigente rubro-negro levantou a possibilidade de conflito de interesse, sugerindo ligação com a SAF do clube carioca.

    A presidente do Palmeiras respondeu apontando outra situação envolvendo Flamengo e Fluminense: "Conflito de interesse nós poderíamos pensar: o Flamengo é sócio do Fluminense na administração do Maracanã. Tem negócios juntos, jogam o mesmo campeonato. Pode?".

    Ela também citou a mudança de data de um clássico entre os clubes, ocorrido após atraso no voo da delegação rubro-negra: "Agora recentemente conseguiram alterar o jogo do Flamengo contra o Fluminense. Isto não é um conflito? Será? Isto é um conflito".

    Leila ainda negou qualquer intenção de assumir o Vasco: "O que tem a ver meu banco emprestar dinheiro para o Vasco. Por causa disso estou comprando o Vasco? Não estou comprando o Vasco".

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    Críticas diretas à gestão Fla-Flu

    Encerrando o tema, Leila voltou a questionar a relação entre Flamengo e Fluminense na administração do Maracanã.

    "Acho muito estranho, muito esquisito, dois clubes sócios na administração de um estádio, jogando o mesmo campeonato, e estranhamente assinam cartinha para a CBF alterar data de jogos. Acho muito estranho. Antes de falar do Palmeiras, da presidente do Palmeiras, deveria olhar um pouquinho mais para a equipe dele".

    A troca de declarações reforça o clima de rivalidade entre os clubes e também entre os dirigentes.

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