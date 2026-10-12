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Leicester City é colocado à venda: King Power pede 225 milhões de libras, com prazo para aquisição se encerrando na sexta-feira
King Power estabelece prazo rígido para a aquisição
O Leicester City está prestes a passar por uma grande mudança: o atual grupo proprietário do clube se prepara para encerrar uma gestão que durou bem mais de uma década. A King Power, conglomerado tailandês que esteve à frente do período mais bem-sucedido da história do clube, teria pedido aos interessados que apresentem propostas formais até esta sexta-feira.
Banqueiros de investimento do Citi estão conduzindo o processo de venda e estabeleceram o fim da semana como prazo para que os interessados façam suas propostas. Embora a identidade dos envolvidos ainda seja mantida em sigilo, o prazo original teria sido ligeiramente prorrogado, conforme noticiado pelo The Sun.
A decisão de vender o clube foi tomada ainda neste ano, enquanto a família Srivaddhanaprabha avaliava sua situação após a decepcionante queda do Leicester pelas divisões do futebol inglês. Apesar de o clube estar atualmente na League One, os proprietários esperam obter um retorno significativo sobre o investimento.
- AFP
Uma avaliação recorde para a League One
Se um comprador pagar os 225 milhões de libras apontados como valor do clube, será um marco histórico para a terceira divisão do futebol inglês. Uma negociação por esse preço superaria com folga o recorde de aquisição de um clube que disputa a League One.
A possível venda marca o fim de uma era que começou em 2010, quando a King Power comprou o clube de Milan Mandaric por uma quantia relativamente modesta de 35 milhões de libras. Nos 14 anos seguintes, os proprietários transformaram o Leicester City de um clube da Championship em uma marca global. Essa trajetória foi marcada por uma das maiores conquistas esportivas de todos os tempos.
Refletindo sobre uma passagem histórica
Sob a orientação da família Srivaddhanaprabha, o Leicester City conseguiu o impossível ao conquistar o título da Premier League em 2016. Com chances de 5.000 para 1 antes do início da temporada, o Leicester surpreendeu o mundo do esporte ao erguer a taça sob o comando de Claudio Ranieri.
A coleção de troféus do clube cresceu durante uma era de ouro que também incluiu a chegada às quartas de final da Champions League em 2017 e culminou com a conquista inédita da Copa da Inglaterra, após a vitória sobre o Chelsea na final em Wembley.
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Uma dura queda em desgraça
A realidade atual do Leicester City está muito distante de seu auge na Premier League. O clube atravessou um período de pesadelo, marcado por dois rebaixamentos consecutivos, que o fizeram despencar da elite, passar pela Championship e chegar à League One.
Atualmente, o Leicester City amarga a 17ª posição na terceira divisão e luta para encontrar a consistência necessária para subir na tabela.
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