Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
leicester city(C)Getty Images
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Leicester City é colocado à venda: King Power pede 225 milhões de libras, com prazo para aquisição se encerrando na sexta-feira

Leicester
League One
Premier League

A King Power, proprietária do Leicester City há muitos anos, estabeleceu oficialmente um prazo para que potenciais investidores apresentem propostas de compra do clube. Segundo relatos, a família Srivaddhanaprabha busca concluir a venda após um período difícil, no qual o clube, campeão da Premier League no passado, caiu para a terceira divisão do futebol inglês.

  • King Power estabelece prazo rígido para a aquisição

    O Leicester City está prestes a passar por uma grande mudança: o atual grupo proprietário do clube se prepara para encerrar uma gestão que durou bem mais de uma década. A King Power, conglomerado tailandês que esteve à frente do período mais bem-sucedido da história do clube, teria pedido aos interessados que apresentem propostas formais até esta sexta-feira.

    Banqueiros de investimento do Citi estão conduzindo o processo de venda e estabeleceram o fim da semana como prazo para que os interessados façam suas propostas. Embora a identidade dos envolvidos ainda seja mantida em sigilo, o prazo original teria sido ligeiramente prorrogado, conforme noticiado pelo The Sun.

    A decisão de vender o clube foi tomada ainda neste ano, enquanto a família Srivaddhanaprabha avaliava sua situação após a decepcionante queda do Leicester pelas divisões do futebol inglês. Apesar de o clube estar atualmente na League One, os proprietários esperam obter um retorno significativo sobre o investimento.

  • FBL-ENG-PR-LEICESTER-PARADEAFP

    Uma avaliação recorde para a League One

    Se um comprador pagar os 225 milhões de libras apontados como valor do clube, será um marco histórico para a terceira divisão do futebol inglês. Uma negociação por esse preço superaria com folga o recorde de aquisição de um clube que disputa a League One.

    A possível venda marca o fim de uma era que começou em 2010, quando a King Power comprou o clube de Milan Mandaric por uma quantia relativamente modesta de 35 milhões de libras. Nos 14 anos seguintes, os proprietários transformaram o Leicester City de um clube da Championship em uma marca global. Essa trajetória foi marcada por uma das maiores conquistas esportivas de todos os tempos.

  • Refletindo sobre uma passagem histórica

    Sob a orientação da família Srivaddhanaprabha, o Leicester City conseguiu o impossível ao conquistar o título da Premier League em 2016. Com chances de 5.000 para 1 antes do início da temporada, o Leicester surpreendeu o mundo do esporte ao erguer a taça sob o comando de Claudio Ranieri.

    A coleção de troféus do clube cresceu durante uma era de ouro que também incluiu a chegada às quartas de final da Champions League em 2017 e culminou com a conquista inédita da Copa da Inglaterra, após a vitória sobre o Chelsea na final em Wembley.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • leicester-city(C)Getty Images

    Uma dura queda em desgraça

    A realidade atual do Leicester City está muito distante de seu auge na Premier League. O clube atravessou um período de pesadelo, marcado por dois rebaixamentos consecutivos, que o fizeram despencar da elite, passar pela Championship e chegar à League One.

    Atualmente, o Leicester City amarga a 17ª posição na terceira divisão e luta para encontrar a consistência necessária para subir na tabela.

Próximas partidas
LEI

LEI

League One

17 de out. de 2026

DON

DON