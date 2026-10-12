Leicester City é colocado à venda: King Power pede 225 milhões de libras, com prazo para aquisição se encerrando na sexta-feira

O Leicester City está prestes a passar por uma grande mudança: o atual grupo proprietário do clube se prepara para encerrar uma gestão que durou bem mais de uma década. A King Power, conglomerado tailandês que esteve à frente do período mais bem-sucedido da história do clube, teria pedido aos interessados que apresentem propostas formais até esta sexta-feira.

Banqueiros de investimento do Citi estão conduzindo o processo de venda e estabeleceram o fim da semana como prazo para que os interessados façam suas propostas. Embora a identidade dos envolvidos ainda seja mantida em sigilo, o prazo original teria sido ligeiramente prorrogado, conforme noticiado pelo The Sun.

A decisão de vender o clube foi tomada ainda neste ano, enquanto a família Srivaddhanaprabha avaliava sua situação após a decepcionante queda do Leicester pelas divisões do futebol inglês. Apesar de o clube estar atualmente na League One, os proprietários esperam obter um retorno significativo sobre o investimento.